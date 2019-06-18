Comitê para a avaliação da melhoria da oferta de transporte na Île-de-France para o ano de 2017
Este comitê é presidido por Jean-Paul Bailly, ex-presidente e CEO da RATP e ex-presidente do grupo La Poste. Ela reúne:
- Yves Crozet, Professor na Universidade de Lyon e ex-Diretor do Laboratório de Planejamento, Economia e Transportes,
- Marc Pélissier, Presidente da Associação de Usuários de Transporte FNAUT Île-de-France,
- Yves Ramette, ex-Diretor Executivo da SNCF Réseau Île-de-France e ex-Diretor Executivo Adjunto da RATP.
O comitê já produziu dois relatórios para os anos de 2016 e 2017. O relatório para o ano de 2017 segue várias abordagens:
- Uma visão geral da evolução do transporte público na Île-de-France em 2017,
- Uma análise transversal da rede de bondes da Île-de-France,
- Uma análise adicional das medidas apresentadas no relatório de avaliação de 2016 e para as quais dados atualizados estavam disponíveis,
- Uma avaliação detalhada de uma seleção de sete medidas, implementadas ou concluídas em 2017: comissionamento do expresso Tram 11, construção de um novo terminal de ônibus em Vélizy-Villacoublay, implantação de trens de dois andares no RER A, evolução da oferta no RER A (e conjuntamente na linha L North), evolução da oferta da linha J North, reforço da rede noturna de linhas de ônibus Noctilien e implantação de medidas de segurança no transporte.