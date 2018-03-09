O comitê para a avaliação da oferta de transporte na Île-de-France publica seu primeiro relatório

Membros do comitê para a avaliação da oferta de transporte na Île-de-France:

Jean-Paul Bailly , ex-presidente e diretor executivo da RATP e ex-presidente do Grupo La Poste, que preside o comitê

, ex-presidente e diretor executivo da RATP e ex-presidente do Grupo La Poste, que preside o comitê Yves Ramette , ex-Diretor Executivo da SNCF Réseau Île-de-France e ex-Diretor Executivo Adjunto da RATP

, ex-Diretor Executivo da SNCF Réseau Île-de-France e ex-Diretor Executivo Adjunto da RATP Yves Crozet , professor da Universidade de Lyon e ex-diretor do Laboratório de Planejamento, Economia e Transportes (LAET)

, professor da Universidade de Lyon e ex-diretor do Laboratório de Planejamento, Economia e Transportes (LAET) Marc Pélissier, presidente da Associação de Usuários de Transporte FNAUT Île-de-France.

Transparência, avaliação de impacto, lições, explicações da abordagem desejada do trabalho em poucas palavras pelos membros do comitê:

A cultura de avaliação não é muito desenvolvida na França. E, de fato, é realmente um exercício de avaliação sem precedentes que o Presidente da Região da Île-de-France nos convidou a: medir, ano após ano, o impacto das diversas e muito variadas novidades do ano no campo do transporte público.

Para realizar esse exercício bastante inovador, parecia importante para nós não nos limitarmos a uma abordagem global usando estatísticas gerais que muitas vezes são bastante conhecidas, mas não muito homogêneas e necessariamente variam significativamente de um ano para o outro. Além disso, parecia essencial para nós ter uma abordagem específica, operação por operação, tentando reunir todos os dados relevantes, limitando-nos aos fatos sem julgar.

O leitor encontrará, com total transparência, uma mina de informações frequentemente pouco conhecidas para melhor compreender o impacto e a relevância das diversas operações. Esses documentos ainda contêm várias imperfeições ou deficiências que tentaremos corrigir ano após ano. Devido à sua diversidade e natureza multifacetada, este documento possibilita compreender as dificuldades do exercício.

O primeiro é o tempo entre a primeira aprovação e a comissionamento, que frequentemente ultrapassa dez anos, mesmo para operações modestas. A própria comissionamento é distribuída por vários anos. Esses são prazos que superam em muito os prazos políticos.

O segundo é resultado da diversidade, heterogeneidade e simultaneidade, normais e até desejável, das operações: nova infraestrutura, reestruturação da rede, novos cronogramas operacionais, modernização das estações, intermodalidade, renovação do material rodante, decisões de preços, etc. Os impactos em si são muito diversos: número de passageiros envolvidos, economias de tempo, conforto e segurança, mudanças de modais, impactos no ruído e poluição, ganhos econômicos, etc. Qualquer agregação é impossível, a avaliação geral é difícil.

Os vínculos de causa e efeito são multifacetados e, portanto, difíceis de estabelecer. É praticamente impossível, se quisermos permanecer objetivos e nos atermos aos fatos, ligar diretamente causa e efeito, já que os fatores, inclusive externos a uma operação, são tão múltiplos e interdependentes. Em particular, as mudanças modais, um dos principais objetivos da política de desenvolvimento e melhoria do transporte público, são difíceis de medir, especialmente no curto prazo, devido à aceleração muito gradual, ao ritmo lento de mudança de hábitos e à evolução da urbanização. Como resultado, eles frequentemente parecem modestos e decepcionantes.