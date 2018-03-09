O comitê para a avaliação da oferta de transporte na Île-de-France publica seu primeiro relatório
Este comitê, composto por Jean-Paul Bailly, Yves Ramette, Yves Crozet e Marc Pélissier, foi criado em 2017 para avaliar o escopo e o impacto das medidas implementadas pela Île-de-France Mobilités com o objetivo:
- desenvolver a rede de transporte público na região de Paris,
- Ampliando a oferta de transporte nas redes existentes
- e melhorar a qualidade do serviço oferecido.
Para esta primeira edição, o comitê formado por especialistas independentes abordou 12 medidas implementadas em 2016 (comissionamento do Bonde 6, implantação da nova linha 9 do metrô, implementação do passe de todas as zonas, etc.), focando nas condições de implementação, sua eficácia e seus impactos.
Valérie Pécresse, Presidente da Île-de-France Mobilités: "Eu queria que a Île-de-France Mobilités adotasse uma abordagem inovadora para a avaliação por especialistas independentes da nossa política de melhoria do transporte público. Os residentes de Île-de-France devem saber exatamente pelo que estão pagando e os resultados concretos dos investimentos realizados. Por isso, tenho muito orgulho de sermos pioneiros nessa área, pois essa abordagem é essencial para relatar nossa ação ao povo da região de Île-de-France e para nos ajudar a orientar melhor nossas escolhas de investimento, focando sobretudo em uma política de resultados."
O primeiro relatório deste comitê abrange o ano de 2016. Foi elaborado em colaboração com as equipes Île-de-France Mobilités, que forneceram os dados necessários para esse trabalho.
Este relatório tem duas partes:
- O primeiro apresenta uma visão global dos desenvolvimentos em 2016 em termos de oferta e qualidade do serviço.
- A segunda é baseada em uma análise multicritério de doze medidas colocadas em serviço em 2016. Essas medidas, selecionadas pelo comitê, são de várias naturezas: comissionamento de nova infraestrutura, desenvolvimento de linhas de trem, metrô ou ônibus, renovação do material rodante ou melhoria das condições intermodais.
O comitê conclui três lições principais:
- Operações modestas são as mais eficientes, frequentemente com uma boa relação entre seus impactos positivos e seus custos.
- A renovação do material rodante tem um caráter estrutural.
- Por fim, em geral, devemos garantir um equilíbrio entre os tipos de medidas. Isso é especialmente necessário, entre a estruturação das operações e aquelas para melhorar a vida cotidiana.
Membros do comitê para a avaliação da oferta de transporte na Île-de-France:
- Jean-Paul Bailly, ex-presidente e diretor executivo da RATP e ex-presidente do Grupo La Poste, que preside o comitê
- Yves Ramette, ex-Diretor Executivo da SNCF Réseau Île-de-France e ex-Diretor Executivo Adjunto da RATP
- Yves Crozet, professor da Universidade de Lyon e ex-diretor do Laboratório de Planejamento, Economia e Transportes (LAET)
- Marc Pélissier, presidente da Associação de Usuários de Transporte FNAUT Île-de-France.
Transparência, avaliação de impacto, lições, explicações da abordagem desejada do trabalho em poucas palavras pelos membros do comitê:
A cultura de avaliação não é muito desenvolvida na França. E, de fato, é realmente um exercício de avaliação sem precedentes que o Presidente da Região da Île-de-France nos convidou a: medir, ano após ano, o impacto das diversas e muito variadas novidades do ano no campo do transporte público.
Para realizar esse exercício bastante inovador, parecia importante para nós não nos limitarmos a uma abordagem global usando estatísticas gerais que muitas vezes são bastante conhecidas, mas não muito homogêneas e necessariamente variam significativamente de um ano para o outro. Além disso, parecia essencial para nós ter uma abordagem específica, operação por operação, tentando reunir todos os dados relevantes, limitando-nos aos fatos sem julgar.
O leitor encontrará, com total transparência, uma mina de informações frequentemente pouco conhecidas para melhor compreender o impacto e a relevância das diversas operações. Esses documentos ainda contêm várias imperfeições ou deficiências que tentaremos corrigir ano após ano. Devido à sua diversidade e natureza multifacetada, este documento possibilita compreender as dificuldades do exercício.
- O primeiro é o tempo entre a primeira aprovação e a comissionamento, que frequentemente ultrapassa dez anos, mesmo para operações modestas. A própria comissionamento é distribuída por vários anos. Esses são prazos que superam em muito os prazos políticos.
- O segundo é resultado da diversidade, heterogeneidade e simultaneidade, normais e até desejável, das operações: nova infraestrutura, reestruturação da rede, novos cronogramas operacionais, modernização das estações, intermodalidade, renovação do material rodante, decisões de preços, etc. Os impactos em si são muito diversos: número de passageiros envolvidos, economias de tempo, conforto e segurança, mudanças de modais, impactos no ruído e poluição, ganhos econômicos, etc. Qualquer agregação é impossível, a avaliação geral é difícil.
Os vínculos de causa e efeito são multifacetados e, portanto, difíceis de estabelecer. É praticamente impossível, se quisermos permanecer objetivos e nos atermos aos fatos, ligar diretamente causa e efeito, já que os fatores, inclusive externos a uma operação, são tão múltiplos e interdependentes. Em particular, as mudanças modais, um dos principais objetivos da política de desenvolvimento e melhoria do transporte público, são difíceis de medir, especialmente no curto prazo, devido à aceleração muito gradual, ao ritmo lento de mudança de hábitos e à evolução da urbanização. Como resultado, eles frequentemente parecem modestos e decepcionantes.