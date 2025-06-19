Concurso de fotos: como é o seu bairro?
Já havíamos falado sobre Banlieues Chéries, a exposição que "reformula os clichês dos subúrbios" até 17 de agosto de 2025 no Museu da História da Imigração (linha 8 do metrô ou bonde T3, estação Porte Dorée).
Hoje, estamos oferecendo a você a chance de ganhar ingressos para descobri-lo!
Participe do concurso de fotos e tente ganhar 10 × 2 ingressos
Como parceiro da exposição, a Île-de-France Mobilités oferece 10 × 2 lugares para amantes de sua região, que poderão capturar momentos da vida nos subúrbios da Île-de-France durante suas viagens diárias de transporte público.
Ao participar da competição, você não está apenas tentando a sorte para chegar à exposição:você está destacando a riqueza das paisagens da Île-de-France, a beleza do seu bairro e a diversidade dos territórios que compõem os subúrbios da região da Île-de-France hoje.
Mostre para nós seu próprio canto, aquele que você ama, aquele que merece ser visto de forma diferente.
Concurso Banlieues Chéries: você tem até 3 de julho para participar
Para participar e tentar ganhar ingressos, é muito simples.
Como participar do concurso de fotos?
Algumas instruções devem ser seguidas:
- A foto deve incluir um elemento identificável de transporte público (parada, estação, estação ou qualquer transporte Île-de-France Mobilités).
- Por favor, evite rostos identificáveis para respeitar os direitos de imagem (ou borrá-los, se necessário).
- Envie sua foto antes de 3 de julho de 2025 às 23h59 através deste formulário: https://tally.so/r/3ErxrL
Quando os vencedores do concurso serão anunciados?
Os vencedores serão selecionados na sexta-feira, 7 de julho de 2025. Eles receberão seus ingressos pelo correio nos dias seguintes.
Então, prepare seus dispositivos! Deixe-nos descobrir seu querido bairro.