Concurso de fotos: como é o seu bairro?

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Já havíamos falado sobre Banlieues Chéries, a exposição que "reformula os clichês dos subúrbios" até 17 de agosto de 2025 no Museu da História da Imigração (linha 8 do metrô ou bonde T3, estação Porte Dorée).

Hoje, estamos oferecendo a você a chance de ganhar ingressos para descobri-lo!

Participe do concurso de fotos e tente ganhar 10 × 2 ingressos

Como parceiro da exposição, a Île-de-France Mobilités oferece 10 × 2 lugares para amantes de sua região, que poderão capturar momentos da vida nos subúrbios da Île-de-France durante suas viagens diárias de transporte público.

Ao participar da competição, você não está apenas tentando a sorte para chegar à exposição:você está destacando a riqueza das paisagens da Île-de-France, a beleza do seu bairro e a diversidade dos territórios que compõem os subúrbios da região da Île-de-France hoje.

Mostre para nós seu próprio canto, aquele que você ama, aquele que merece ser visto de forma diferente.

Concurso Banlieues Chéries: você tem até 3 de julho para participar

Para participar e tentar ganhar ingressos, é muito simples.

Como participar do concurso de fotos?

Algumas instruções devem ser seguidas:

  • A foto deve incluir um elemento identificável de transporte público (parada, estação, estação ou qualquer transporte Île-de-France Mobilités).
  • Por favor, evite rostos identificáveis para respeitar os direitos de imagem (ou borrá-los, se necessário).
  • Envie sua foto antes de 3 de julho de 2025 às 23h59 através deste formulário: https://tally.so/r/3ErxrL

Quando os vencedores do concurso serão anunciados?

Os vencedores serão selecionados na sexta-feira, 7 de julho de 2025. Eles receberão seus ingressos pelo correio nos dias seguintes.

Então, prepare seus dispositivos! Deixe-nos descobrir seu querido bairro.