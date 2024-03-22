Nos bastidores da sinalização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
Rosa Parks se veste com as cores dos Jogos de Paris 2024
Rosa da felicidade! A sinalização exclusiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 acaba de ser inaugurada na estação de trem Rosa Parks (19º de Paris).
Durante os Jogos de Paris 2024, esta estação RER E servirá a Arena Porte de la Chapelle (local de Badminton e Ginástica Rítmica durante os Jogos Olímpicos, Para Badminton e Para Halterofilismo durante os Paralímpicos) e o Parc de la Villette (que sediará o Club France e o Parc des Nations). Um bom motivo para servir como cenário para a apresentação da sinalização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
Até 24 de julho, essa sinalização será instalada em cerca de cem estações na região da Île-de-France, então, enquanto isso, pedimos a Camille Yvinec, Vice-Diretor da Games Identity, que nos explicasse como foi projetada.
Sinalização: o que é isso? (e por que é essencial)
Com 10 milhões de espectadores esperados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a sinalização é crucial para garantir uma experiência ideal para todos.
Mas o que exatamente é sinalização?
É um sistema gráfico que usa sinais - números, pictogramas, texto, cores, símbolos. Uma linguagem visual real que formula autorizações ou proibições e visa orientar, facilitar e simplificar a orientação para permitir que os espectadores se desloquem suavemente até os locais da competição.
O desafio da integração no ambiente de sinalização existente em Paris e Île-de-France
No metrô, nas estações e ônibus, nas ruas: o ambiente da Île-de-France já é rico em placas e códigos gráficos, alguns dos quais são poderosos e muito estabelecidos. O verdadeiro desafio para a sinalização dos Jogos de Paris 2024 foi, portanto, oferecer uma identidade visual distinta e funcional que pudesse surgir em qualquer lugar, até mesmo no metrô, mas sem criar mais ruído visual.
"Era essencial que a sinalização se encaixasse harmoniosamente, especialmente em locais onde a marca dos Jogos de Paris 2024 não estaria presente", explica Camille Yvinec. "O trabalho, portanto, foi encontrar uma coerência visual entre o estilo dos Jogos de Paris 2024 e os ambientes cruzados, para que essa sinalização pudesse incorporar o espírito dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e, às vezes, até ser a primeira pista visual para os espectadores."
Trabalho realizado em consulta
Camille Yvinec e sua equipe naturalmente realizaram esse trabalho de criação e consenso em consulta com os diversos atores do transporte na Île-de-France : Île-de-France Mobilités e seus operadores RATP e SNCF, mas também com os diversos municípios e instituições que abrigam locais olímpicos e paralímpicos.
Esse trabalho conjunto é essencial porque, para receber e guiar visitantes de todo o mundo aos locais da competição, em condições ideais, era imprescindível que essa sinalização fosse levada por todas as partes interessadas.
"Essa colaboração nos permitiu aproveitar o conhecimento e a expertise locais, integrar certos ajustes, facilitando assim a implementação de sinalização eficaz adaptada às necessidades específicas de cada local e de cada público", diz Camille Yvinec.
Rosa, roxo e muita legibilidade
Como resultado, a sinalização dos Jogos de Paris 2024 é baseada em uma tipografia muito legível e livre de royalties (um fator essencial de apropriação para todos os envolvidos no evento), aliada a uma cor única e forte: rosa.
Rosa: uma cor contrastante
Um rosa alegre e otimista, poderoso, determinado e até um pouco provocativo – "fiel ao espírito francês" – que ecoa a grande celebração que serão esses Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Mas o rosa também foi criado como uma cor contrastante, permitindo que a identidade visual de Paris 2024 se destaque das outras cores usadas no ambiente da Île-de-France.
"Esse rosa também funciona como um elo entre os diferentes locais – locais de competição, estações de trem e metrô, pontos de ônibus e bonde, locais festivos ou locais ligados à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos", explica Camille Yvinec.
Universalidade e acessibilidade
Além do rosa, receber o mundo inteiro em Île-de-France significava criar sinalização acessível – e compreensível – para todos.
Oferecida em francês e inglês, a sinalização dos Jogos de Paris 2024 é baseada em um sistema de pictogramas universais e em representações de locais e monumentos da Île-de-France tratados com linhas, no estilo dos desenhos arquitetônicos.
Desenho arquitetônico e maravilha
"O que queríamos com esses pictogramas dos locais olímpicos e paralímpicos era capturar a essência arquitetônica e patrimonial dos diferentes lugares. Tentamos representar cada local como um todo, em vez de mostrá-lo de forma fragmentada ou isolada", explica Camille Yvinec.
Assim, o Velódromo de Saint-Quentin en Yvelines é representado sob um ângulo que destaca seu caráter distinto e sua integração na paisagem urbana. O local dos Inválidos é simbolizado por sua cúpula emblemática, embora as competições ocorram na esplanada adjacente
"Essa abordagem nos permite comunicar visualmente a ideia de que os Jogos de Paris 2024 acontecerão em lugares emblemáticos e imersos em história. Ao focar nos elementos arquitetônicos mais reconhecíveis de cada local, buscamos evocar uma certa magia e um senso de maravilha nos espectadores e participantes."
Acessibilidade para todos
Mas, acima de tudo, essa sinalização foi projetada para ser o mais acessível possível, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou problemas de visão.
Esse trabalho foi realizado em estreita colaboração com associações e grupos que representam pessoas com deficiência. "Colaboramos com a Federação dos Cegos e Amblíopes da França para garantir que nossos elementos visuais fossem acessíveis a pessoas com deficiência visual", explica Camille Yvinec. E isso é um sucesso para o rosa, que, combinado com um texto escrito em roxo, permite um contraste de cor de 83,6%, bem acima dos 70% exigidos pelos padrões internacionais nessa área. Simplificando: os textos, placas ou pictogramas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão muito, muito legíveis.
Uma questão de acessibilidade que também resultou no desenvolvimento de diretrizes detalhadas sobre proporções de tamanho e escala para garantir a visibilidade ideal das informações, seja para pessoas em pé ou em cadeiras de rodas: distâncias de leitura, tamanhos de fonte e posicionamento das placas de acordo com o fluxo do trânsito.
Agentes para informar e orientar
Claro, essa sinalização universal será complementar a uma forte presença humana, seja pelos milhares de agentes de informação e orientação nas estações ou pelos voluntários de Paris 2024. Todos serão reconhecíveis por suas casullas roxas e estarão presentes para orientar e guiar os espectadores.
Sinalização bonita, mas acima de tudo eficaz
Por fim, a palavra-chave dessa sinalização, que será gradualmente implantada por toda a Île-de-France, e em particular no transporte, é eficiência – muito mais do que apenas estética.
"A ênfase foi colocada na contextualização e relevância, garantindo que a sinalização cumpra sua missão de orientação, orientação e facilitação do movimento de forma ótima, antes de ser um objeto de design estético alinhado com os códigos dos Jogos", conclui Camille Yvinec.