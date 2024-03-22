Nos bastidores da sinalização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

Rosa Parks se veste com as cores dos Jogos de Paris 2024

Rosa da felicidade! A sinalização exclusiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 acaba de ser inaugurada na estação de trem Rosa Parks (19º de Paris).

Durante os Jogos de Paris 2024, esta estação RER E servirá a Arena Porte de la Chapelle (local de Badminton e Ginástica Rítmica durante os Jogos Olímpicos, Para Badminton e Para Halterofilismo durante os Paralímpicos) e o Parc de la Villette (que sediará o Club France e o Parc des Nations). Um bom motivo para servir como cenário para a apresentação da sinalização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Até 24 de julho, essa sinalização será instalada em cerca de cem estações na região da Île-de-France, então, enquanto isso, pedimos a Camille Yvinec, Vice-Diretor da Games Identity, que nos explicasse como foi projetada.