Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
Foi uma grande honra – e uma grande alegria – para a Île-de-France Mobilités ser parceira oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
Transportar o mundo por ocasião do maior evento esportivo do planeta: é difícil encontrar uma missão que ilustre melhor o compromisso diário dos agentes de transporte da Île-de-France.
O aplicativo oficial para todas as suas viagens
O Transport Public Paris 2024 foi o aplicativo multilíngue tudo-em-um que facilitou a viagem dos espectadores durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 com:
- Um planejador de rotas
- Informações de trânsito
- Rotas otimizadas
- Bilhetes de transporte
10 linhas de transporte gratuito para acessar os locais de competição mais remotos
Durante os Jogos de Paris 2024, os espectadores puderam acessar os locais de competição mais distantes das estações de trem com uma das 10 linhas de ônibus gratuitas disponíveis na Île-de-France!
Ingressando nos locais dos Jogos de Paris 2024
Um diretório de planos de transporte foi disponibilizado para os espectadores alcançarem os diversos locais de Paris 2024
Consulte o mapa da rede de transporte público
Durante os Jogos de Paris 2024, um mapa dedicado facilitou a localização dos locais das competições e celebrações, bem como das linhas mobilizadas na região da Île-de-France.
Micro-ônibus adaptados para espectadores em cadeiras de rodas
- Uma frota de micro-ônibus 100% acessíveis
- Um serviço disponível mediante reserva em uma plataforma dedicada durante a duração dos Jogos de Paris 2024
- Viagens das principais estações de trem parisienses para todos os locais de competição
Uma rede de ciclovias até os locais da competição
Você sabia? 415 km de ciclovias conectavam os diversos locais olímpicos e paralímpicos. Uma ótima maneira de aproveitar os Jogos de Paris 2024 sem se preocupar com o trânsito!
Durante os Jogos de Paris 2024, a Île-de-France sediou:
500 000Espectadores
por dia de competição olímpica
25Locais de competição
na Île-de-France
1024Sessões Esportivas
planejado durante os Jogos de Paris 2024
Você mora na Île-de-France?
Você é residente da região de Île-de-France e está procurando informações práticas para melhor antecipar suas viagens durante o período de competição?
Dicas, conselhos práticos, um aplicativo dedicado e o uso correto do transporte para vivenciar os Jogos de Paris 2024 diariamente:
- Baixe a revista "Paris 2024 Games: todas as chaves para se locomover"
- Visite o site Antecipando os Jogos
