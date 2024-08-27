Cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, qual organização no transporte público na região da Île-de-France?
No dia 28 de agosto de 2024, espera-se que 50.000 pessoas celebrem a abertura dos Jogos Paralímpicos e assistam às 168 delegações de paraatletas de todo o mundo desfilarem da base dos Campos Elisés até a Place de la Concorde.
Você sabia? No local, 15.000 assentos estarão disponíveis com acesso gratuito, na base dos Campos Elisios, para assistir ao desfile. Os outros 35.000 espectadores, com ingresso, estarão nas arquibancadas do estádio Place de la Concorde.
Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024: como chegar lá de transporte público?
Para espectadores sem ingressos, recomendamos acessar:
- para a região do Eliseu, via estações Miromesnil (linhas 9 e 13). Evite a estação Madeleine
- para a zona do Sena via Alma Marceau (linha 9), Assemblée nationale (linha 12) e Invalides (RER C, linhas 8 e 13).
Para espectadores com ingresso, recomendamos acessar:
- nas zonas Concorde 1, 1 bis e 4 via Madeleine (linhas 8, 12 e 14);
- para as zonas 2, 2 bis e 3 via Invalides (linhas 8 e 13), Assemblée nationale (linha 12), Musée d'Orsay (RER C).
Áreas de desembarque para usuários de cadeira de rodas
Três áreas serão dedicadas ao serviço de transporte acessível da Île-de-France Mobilités e aos táxis para espectadores com deficiência.
Por favor, atenção : mediante solicitação, cadeiras de rodas estarão disponíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Voluntários poderão acompanhá-los até seus assentos.
Estações fechadas
Para respeitar o perímetro de segurança ao redor dos locais do desfile e cerimônia, o tráfego será modificado e algumas estações e entradas do metrô serão fechadas ao público:
- As estações Champs-Élysées/Clemenceau, Concorde e Tuileries serão fechadas
- Estação Franklin Roosevelt : fechamento do acesso à linha 9 (a estação não será atendida) e de todas as entradas do metrô na rotatória Champs-Élysées
- Estação Franklin Roosevelt : acesso à linha 1 e às entradas sul e norte do metrô na Champs-Élysées, permanecerá aberto no nível da rue de Marignan
- Estação Musée d'Orsay : a estação permanece aberta, mas as entradas do RER no Quai Anatole France estarão fechadas
- Estação Palais Royal-Musée du Louvre : a estação é mantida aberta com o fechamento das saídas de ar localizadas dentro do perímetro protetor.
Na noite da cerimônia, escolha o melhor caminho
No Dia D, confie no aplicativo oficial de transporte durante os Jogos de Paris 2024: Transport Public Paris 2024. As rotas propostas são calculadas em tempo real de acordo com o tráfego.
Cerimônia de abertura: ônibus acessíveis para transportar espectadores com deficiência
Para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, o serviço de transporte acessível da Île-de-France Mobilités, normalmente aberto a espectadores com deficiência (e seus acompanhantes) com ingresso, está excepcionalmente abrindo suas reservas para espectadores em cadeiras de rodas sem ingresso que desejem participar do evento, com acesso gratuito.
Cuidado
As reservas estão abertas até terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 23h59.
Como funciona o serviço de transporte acessível?
- Uma frota de micro-ônibus acessíveis
- Um serviço disponível mediante reserva em uma plataforma dedicada para espectadores com deficiência (€4) e seus acompanhantes (€4)
- Viagens das principais estações de trem parisienses até os locais de competição