Cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, qual organização no transporte público na região da Île-de-France?

No dia 28 de agosto de 2024, espera-se que 50.000 pessoas celebrem a abertura dos Jogos Paralímpicos e assistam às 168 delegações de paraatletas de todo o mundo desfilarem da base dos Campos Elisés até a Place de la Concorde.



Você sabia? No local, 15.000 assentos estarão disponíveis com acesso gratuito, na base dos Campos Elisios, para assistir ao desfile. Os outros 35.000 espectadores, com ingresso, estarão nas arquibancadas do estádio Place de la Concorde.