Ficheiro
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
O aplicativo que te leva aos sites de Paris 2024
Com o aplicativo multilíngue "Paris 2024 Public Transport", você pode facilmente viajar para todos os locais de Paris 2024:
- Calcule sua rota agora para chegar aos locais de Paris 2024
- Receba informações personalizadas de tráfego nos seus sites favoritos
- Compre seus bilhetes de transporte eletronicamente (a partir de junho)
- No dia, verifique sua rota com o planejador de rotas em tempo real
Otimize suas viagens, escolha a "Rota Paris 2024"
O planejador de rotas no seu aplicativo Paris 2024 Public Transport é atualizado em tempo real com viagens personalizadas.
Para garantir uma boa distribuição de passageiros e limitar os tempos de espera: escolha a "Jornada Paris 2024" em rosa no planejador de rotas do seu app.
Personalize seu aplicativo e simplifique suas jornadas
Salve seus sites favoritos de Paris 2024, ative notificações e receba informações de tráfego em tempo real para otimizar suas viagens.
Compre seu ingresso pelo aplicativo
Para os Jogos de Paris 2024, compre seu passe "Paris 2024", o passe diário que permite viajar ilimitadamente, diretamente pelo aplicativo.
Aplicativo de Transporte Público de Paris 2024: contagem regressiva
Os Jogos de Paris 2024 estão chegando, comece a contagem regressiva conosco e aproveite ao máximo seu aplicativo para facilitar sua vida:
- A partir de hoje: adicione os sites de Paris 2024 aos seus favoritos, receba informações de tráfego em tempo real, antecipe suas viagens para o grande dia, consulte os mapas de acesso aos sites de Paris 2024 e compre seu passe Paris 2024.
- A partir de 26 de julho: vamos para a festa: todos os dias, lembre-se de conferir sua rota com o planejador de rotas atualizado em tempo real