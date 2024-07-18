5 dicas para facilitar sua viagem durante os Jogos de Paris 2024 com o aplicativo Paris 2024 Public Transport
Um total de 25 locais de competição, mais de 1000 sessões esportivas e eventos culturais e festivos para participar em toda a região: vivenciar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 também significa caminhar pela região de Île-de-France para curtir a festa.
E para tornar suas viagens simples e formales, a Île-de-France Mobilités desenvolveu o Transport Public Paris 2024, um aplicativo tudo-em-um (disponível no Google Play e Apple Store) para facilitar suas viagens.
Preparar, preparar, baixar! Explicamos para você, em cinco dicas práticas, como usar o aplicativo para simplificar sua vida.
Dica 1: Preencha seu perfil de viajante para adaptar seus roteiros
No buscador de rota, escreva seu local de partida e destino. Assim que a busca for iniciada, clique no ícone no canto superior direito e preencha seu perfil de viajante.
Velocidade de caminhada, andador com dificuldade, viajante em cadeira de rodas, velocidade de bicicleta, tipos de transporte que você quer usar... O aplicativo adapta sua jornada às suas necessidades!
Dica 2: Compre o Passe Paris 2024 pelo seu app
Você talvez já tenha ouvido falar, o Passe Paris 2024 é o bilhete de transporte destinado aos espectadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
Ele permite viagens ilimitadas e dá acesso a toda a Île-de-France, assim como aos dois aeroportos da região de Paris, Roissy e Orly.
Nosso conselho? Se quiser comprar, faça isso eletronicamente na aplicação e evite esperar na delegacia.
Cuidado
O Passe Paris 2024 é válido a partir da meia-noite do dia em que sua primeira corrida for validada até a meia-noite do último dia.
Como faço para comprar o passe?
Existem duas opções disponíveis para você. Na tela inicial, clique na seção "Comprar" na parte inferior da tela:
- Clique em "No meu celular" ou "No meu iPhone", compre sua passagem e valide diretamente com seu celular
- Por favor, note : para validar com seu telefone, é necessário ter um modelo Android com pelo menos a versão Android 8 e, para usuários de iPhone, pelo menos um iPhone XS, XR ou iPhone SE 2 com iOS 17.5 ou superior.
- Clique em "No meu Navigo Pass", compre seu passe Paris 2024 e coloque-o em um Navigo Easy Pass (disponível por correspondência ou na estação e na estação) do seu celular
Cuidado
Se você carregou vários bilhetes de transporte no seu celular ou no seu Navigo Easy Pass além do Paris 2024 Pass: a partir de 20 de julho, o Paris 2024 Pass será validado com prioridade sobre seus outros bilhetes de transporte no seu celular ou seu Navigo Easy Pass.
Outros bilhetes de transporte também estão disponíveis para compra no aplicativo Paris 2024 Public Transport:
- o bilhete T+ (por favor, noteque os ingressos T+ não funcionam fora de Paris. Favoreça o Paris Pass 2024 para ir a um local de competição fora de Paris)
- o bilhete OrlyBus
- o bilhete RoissyBus
Não tem certeza de qual ingresso escolher? Calcule sua rota no app, ele vai te mostrar a melhor passagem para sua jornada.
Dica nº 3: Siga os "Trajets Paris 2024"
Você está planejando com antecedência e já calculou todas as rotas antes da sua chegada? Ou você conhece Paris como a palma da sua mão e não pretende abrir seu planejador de rotas durante os Jogos de Paris 2024?
Nosso conselho?
No Dia D , verifique sistematicamente sua rota no aplicativo Transporte Público de Paris 2024 antes de usar o transporte público.
Por que eu deveria checar minhas rotas no app antes de ir?
Dependendo do trânsito e dos diferentes eventos, a melhor rota não é necessariamente aquela que você imaginaria.
Para evitar surpresas desagradáveis, confie no "Trajet Paris 2024" destacado em rosa no seu app.
Dica 4: Salve seus locais para competições e celebrações nos favoritos
Você está planejando participar de uma competição na Arena Bercy? Nos Invalides ou no Golf National? Salve nos favoritos os sites de competição e celebração que você vai visitar e receba informações personalizadas de trânsito no aplicativo Paris 2024 Public Transport.
Como faço para marcar os locais de competição e celebração no meu aplicativo de Transporte Público de Paris 2024?
Da tela inicial do app:
- Clique na seção "Meus sites Paris 2024"
- Desça a lista e toque no ícone de estrela à direita do nome do site para marcar o que você deseja.
Dica 5: Dê uma olhada nos mapas de acesso dos seus locais favoritos
Um último bom negócio?
Ao clicar em um site de competição na seção "Meus sites Paris 2024", você tem acesso a um mapa de acesso para download do site e informações adicionais sobre o local e os eventos que acontecem lá.
Prático, especialmente quando há vários halls de entrada, várias portas de saída ou espaços para competição e celebração no mesmo local.