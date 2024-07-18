5 dicas para facilitar sua viagem durante os Jogos de Paris 2024 com o aplicativo Paris 2024 Public Transport

Você talvez já tenha ouvido falar, o Passe Paris 2024 é o bilhete de transporte destinado aos espectadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Ele permite viagens ilimitadas e dá acesso a toda a Île-de-France, assim como aos dois aeroportos da região de Paris, Roissy e Orly.

Nosso conselho? Se quiser comprar, faça isso eletronicamente na aplicação e evite esperar na delegacia.

Cuidado

O Passe Paris 2024 é válido a partir da meia-noite do dia em que sua primeira corrida for validada até a meia-noite do último dia.