Ficheiro
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
O passe "Paris 2024"
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 estão chegando em breve. E para facilitar a vida dos espectadores, a Île-de-France Mobilités está lançando um passe específico, o passe "Paris 2024".
Quais são as vantagens? Quanto custa? Tudo o que você precisa saber, nesta página.
Um passe conveniente para se mover à vontade
Utilizável apenas de 20 de julho a 8 de setembro de 2024, o passe "Paris 2024" é de acesso ilimitado:
- em Paris e sua região,
- para todos os locais de competição localizados em Paris e sua região,
- nos dois aeroportos da Île-de-France (Orly e Roissy Charles-de-Gaulle).
Cuidado
- Você não pode viajar de RER ou trem fora de Paris com bilhetes T+.
- Seu passe Paris 2024 é pessoal, 1 passe = 1 pessoa!
Quanto custa o passe "Paris 2024"?
- 16 euros/dia : para viagem ilimitada
- Diminuição: quanto mais dias você compra, mais barato paga por dia.
Onde comprar o passe "Paris 2024"?
- Disponível digitalmente no aplicativo oficial do Transporte Público de Paris 2024
- Desmaterializado no aplicativo Île-de-France Mobilités
- No nosso site , em formato de passe físico. A recepção é feita na sua casa pelo correio*
- Para ser carregado na estação com um passe Navigo Easy (a partir de 20/07)
*Para garantir que você receba seu passe Paris 2024 a tempo, faça o pedido antes do final de junho para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e antes do final de julho para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.
Profissionais: consigam passes para suas equipes e clientes
Você quer que suas equipes e clientes se beneficiem dos Jogos de Paris 2024? Com nosso serviço dedicado, adquira seus passes "Paris 2024" em pacotes e online.
Por que um passe específico para os Jogos de Paris 2024?
Um passe único, viagens ilimitadas e sem espera no resort: o passe "Paris 2024" é uma solução projetada para simplificar a vida dos espectadores a um preço vantajoso.
Já tem assinatura? Para você, nada muda!
Como 5 milhões de residentes da Île-de-France, você tem assinatura do Navigo Annual, Navigo Monthly, Navigo Senior, Amethyst ou Imagine R?
Então, para você, nada muda durante os Jogos de Paris 2024!
Você não precisa fazer nada, continue circulando com sua assinatura habitual, onde quiser, quando quiser.