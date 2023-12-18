Passe "Paris 2024": um pacote prático para se locomover durante os Jogos de Paris 2024
Por que um pacote específico para os Jogos de Paris 2024?
Com um fluxo de espectadores de até 500.000 pessoas por dia durante um dia de competição olímpica, sediar os Jogos de Paris 2024 exigiu uma oferta prática e simplificada para:
- Para facilitar viagens e simplificar a experiência de viagem para turistas, que não estão acostumados com as muitas passagens de transporte da rede Île-de-France e das várias zonas tarifárias regionais.
- Melhorar o fluxo de tráfego e limitar filas, oferecendo uma solução prática e desmaterializada a ser adquirida antecipadamente, reduzindo o número de pessoas indo aos terminais e os tempos de espera na estação, que congestionam o tráfego.
O passe "Paris 2024", como ele funciona?
Fácil de usar, econômico e completo, o passe "Paris 2024"* é um pacote de 16 euros/dia que permite viajar ilimitadamente, para qualquer lugar da Île-de-France.
É um extra? Quanto mais dias você tirar, menor será o preço por dia.
Cuidado
Seu passe Paris 2024 é pessoal, 1 passe = 1 pessoa!
Preço 1 dia: 16 euros, 2 dias: 30 euros, 3 dias: 42 euros, 4 dias: 52 euros, 7 dias: 70 euros, 14 dias: 140 euros.
Quais são as vantagens do passe "Paris 2024"?
- Completo: o passe "Paris 2024" dá acesso a todos os locais de competição olímpica e paralímpica da Île-de-France, assim como aos dois aeroportos (Orly e Roissy Charles-de-Gaulle).
- Desmaterializado: o passe estará disponível em diferentes canais: o aplicativo Île-de-France Mobilités, o aplicativo dedicado ao transporte durante os Jogos de Paris 2024 (disponível na primavera de 2024) ou para ser reservado antecipadamente no site da Île-de-France Mobilités (pedido e entrega domiciliar, o passe será carregado em um passe físico Navigo Easy).
- Prático: você pode comprar seus ingressos com antecedência, evitar filas e economizar tempo.
*O passe Paris 2024 não utilizado, carregado em um Navigo Easy ou em forma desmaterializada, não é modificável, trocável ou reembolsável.
**Na comparação de ingressos, o bilhete diário de transporte em Londres em 2023 foi de 23 euros/dia