Passe "Paris 2024": um pacote prático para se locomover durante os Jogos de Paris 2024

O passe "Paris 2024", como ele funciona?

Fácil de usar, econômico e completo, o passe "Paris 2024"* é um pacote de 16 euros/dia que permite viajar ilimitadamente, para qualquer lugar da Île-de-France.

É um extra? Quanto mais dias você tirar, menor será o preço por dia.

Cuidado

Seu passe Paris 2024 é pessoal, 1 passe = 1 pessoa!