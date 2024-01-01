A caminho das competições

E se, a caminho dos locais da competição, equipados com seus passes Paris 2024 que dão acesso ilimitado a toda a Île-de-France, você aproveitasse para fazer um piquenique em um parque bonito próximo, visitar uma cidade histórica ou um castelo, a um resort de distância?

Descubra todas as nossas ideias para aproveitar ao máximo a região de Paris durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.