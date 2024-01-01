A caminho das competições

Paris 2024: descobertas e caminhadas a caminho dos locais da competição
E se, a caminho dos locais da competição, equipados com seus passes Paris 2024 que dão acesso ilimitado a toda a Île-de-France, você aproveitasse para fazer um piquenique em um parque bonito próximo, visitar uma cidade histórica ou um castelo, a um resort de distância?
Descubra todas as nossas ideias para aproveitar ao máximo a região de Paris durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
- 75 - Paris : Estádio Roland Garros, Estádio Torre Eiffel, Paris Sud Arena, Grand Palais, Bercy Arena
- 77 - Seine et Marne : Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne
- 78 - Yvelines : Palácio de Versalhes, Colline d'Élancourt, Le Golf National, Estádio BMX, Velódromo Nacional
- 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Estádio Roland Garros, Estádio Yves-du-Manoir
- 93 - Seine-Saint-Denis : Paris Nord Arena, Centro Aquático, La Courneuve, Parque Georges Valbon, local de escalada Le Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois