A caminho das competições

Explore a Île-de-France de transporte público durante os Jogos de Paris 2024

Paris 2024: descobertas e caminhadas a caminho dos locais da competição

E se, a caminho dos locais da competição, equipados com seus passes Paris 2024 que dão acesso ilimitado a toda a Île-de-France, você aproveitasse para fazer um piquenique em um parque bonito próximo, visitar uma cidade histórica ou um castelo, a um resort de distância?

Descubra todas as nossas ideias para aproveitar ao máximo a região de Paris durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

  • 75 - Paris : Estádio Roland Garros, Estádio Torre Eiffel, Paris Sud Arena, Grand Palais, Bercy Arena
  • 77 - Seine et Marne : Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne
  • 78 - Yvelines : Palácio de Versalhes, Colline d'Élancourt, Le Golf National, Estádio BMX, Velódromo Nacional
  • 92 - Hauts-de-Seine : Paris La Défense Arena, Estádio Roland Garros, Estádio Yves-du-Manoir
  • 93 - Seine-Saint-Denis : Paris Nord Arena, Centro Aquático, La Courneuve, Parque Georges Valbon, local de escalada Le Bourget, Stade de France, Clichy-sous-Bois
Tudo o que você precisa para se preparar para sua viagem durante os Jogos de Paris 2024

Quer + inspiração para explorar a região da Île-de-France durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024?

Encontre as melhores ideias para caminhadas e descobertas ao alcance do Passe Paris 2024 nos seguintes sites e aplicativos:

  • VisitParisRegion, o site oficial para descobrir a Região Paris Île-de-France
  • #cpasloinentrain, o site (e o aplicativo e o Instagram) da SNCF Transilien para descobertas da região da Île-de-France a uma distância de trem
  • Amplie sua Paris, porque a região de Paris não se limita a Paris – um veículo de mídia inteiramente dedicado a explorar a região da capital francesa
  • Helloways, para amantes de caminhadas acessível por transporte público
Para o local de Paris: Estádio Roland Garros
