A caminho das competições
Explore a Île-de-France de transporte público durante os Jogos de Paris 2024
Estufas e romance botânico
Localizado no coração do Bois de Boulogne, a poucos minutos a pé do Estádio Roland Garros, o Jardim das Serres d'Auteuil é um verdadeiro paraíso para entusiastas de botânica e horticultura, com suas árvores notáveis e coleções de plantas raras.
Você pode admirar 6.000 plantas e estufas típicas do século XIX, descobrir um grande gramado central decorado com decorações florais, edifícios com arquitetura simétrica no estilo clássico, um jardim paisagístico em estilo inglês, um jardim inspirado no Japão e um pequeno jardim com essências mediterrâneas.
Metrô 10, parada Porte d'Auteuil, a 15 minutos a pé da estação
Passeio de barco na Belle Époque
Você conhece o Lago Inferior do Bois de Boulogne (que os parisienses na verdade chamam de "o grande lago")? Se você nunca esteve lá, embarque imediatamente em um passeio de barco que vai te lembrar da Paris da Belle Époque.
Porque, com sua cachoeira artificial, seu "restaurante chalet" em uma ilha (travessia de barcaça acessível gratuitamente com passe Navigo, imagine o passe R ou Paris 2024), seus barcos para alugar para um passeio romântico nas águas do lago, seus majestosos cisnes e, ao longe, a Torre Eiffel que se revela na curva de uma árvore, nada é mais exótico, neste Paris tão denso quanto este lago inferior.
E se você for um bom caminhante, pode até caminhar ao longo dela, em vez de contorná-la, para chegar diretamente ao Estádio de Roland Garros pelo Bois de Boulogne!
Metrô 2 e bonde T3b, parada Porte Dauphine, a 20 minutos a pé da estação
A caminho do Estádio da Torre Eiffel
Um sopro de arte contemporânea a poucos passos da Torre Eiffel
Localizado no coração de Paris, de frente para o Sena e os jardins do Trocadéro, o monumental edifício do Palais de Tokyo oferece aos transeuntes uma arquitetura imponente, vestígio da Exposição Internacional de 1937.
Tornando-se o maior centro de arte contemporânea da Europa em 2012, o Palais de Tokyo abriga dois museus: o Musée d'art moderne de la Ville de Paris, na ala leste, e um centro de arte que abriga o trabalho ousado de artistas contemporâneos emergentes, na ala oeste.
Um lugar vibrante e surpreendente para uma experiência artística fora do caminho comum.
Como chegar lá?
Metrô 9 e ônibus 42: parada Alma-Marceau
Ônibus 72: Parada Musée d'art moderne-Palais de Tokyo
RER C: Parada Pont d'Alma
Menos de 10 minutos a pé do resort
A caminho do Grand Palais
Olhe para o caldeirão paralímpico nos Jardins das Tulherias
Em frente à magnífica Pirâmide do Louvre e à Place de la Concorde, aninhada no coração dos Jardins das Tulherias, criados no século XVI para a Rainha Catarina de Médici, fazem uma parada histórica para admirar o design do caldeirão dos Jogos de Paris 2024.
De 29 de agosto a 7 de setembro, o caldeirão voará todas as noites entre o pôr do sol e a noite escura para incendiar o céu de Paris. Lembre-se de reservar seus ingressos antes de ir!
Metrôs 1 e 7: parada Palais Royal - Musée du Louvre, ônibus 83 e RER C: parada Musée d'Orsay, a menos de 10 minutos a pé da estação
A caminho da Paris Sud Arena
Um sopro de ar fresco no coração de Paris
Construído no antigo local de uma fábrica da Citroën, este parque moderno e refrescante está repleto de atividades e jardins com várias influências, para descobrir com familiares ou amigos, com uma vista deslumbrante das margens do Sena.
O campo em Paris
Um oásis de vegetação no coração do verão parisiense, reserve um tempo para passear por suas diferentes atmosferas, admirar suas grandes estufas de vidro ou decolar a bordo de seu dirigível Generali para uma vista única da capital!
Metrô 8 e Bonde T3a: ponto Balard, ônibus 30 e 88: parada Parc André Citroën, a menos de 5 minutos a pé da estação
A caminho da Bercy Arena
"À nous les stades": a epopeia das mulheres na história do esporte francês
Por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, mergulhe na fascinante e movimentada história do esporte feminino na Biblioteca Nacional François Mitterrand.
Do final do século XIX até os dias atuais, descubra como as mulheres conquistaram seu lugar no campo do esporte francês, inspirando gerações inteiras com elas.
A exposição é gratuita e aberta ao público todos os dias, até 13 de outubro de 2024!
Metrô 14 e RER C: parada Bibliothèque François Mitterrand, a 8 minutos a pé da estação