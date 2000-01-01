A caminho das competições

Você conhece o Lago Inferior do Bois de Boulogne (que os parisienses na verdade chamam de "o grande lago")? Se você nunca esteve lá, embarque imediatamente em um passeio de barco que vai te lembrar da Paris da Belle Époque.

Porque, com sua cachoeira artificial, seu "restaurante chalet" em uma ilha (travessia de barcaça acessível gratuitamente com passe Navigo, imagine o passe R ou Paris 2024), seus barcos para alugar para um passeio romântico nas águas do lago, seus majestosos cisnes e, ao longe, a Torre Eiffel que se revela na curva de uma árvore, nada é mais exótico, neste Paris tão denso quanto este lago inferior.

E se você for um bom caminhante, pode até caminhar ao longo dela, em vez de contorná-la, para chegar diretamente ao Estádio de Roland Garros pelo Bois de Boulogne!

Metrô 2 e bonde T3b, parada Porte Dauphine, a 20 minutos a pé da estação