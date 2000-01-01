Ficheiro
A caminho das competições
Explore a Île-de-France de transporte público durante os Jogos de Paris 2024
Natureza aquática aos pés das torres de La Défense
A caminho da Paris La Défense Arena, dê um passo além: um parque projetado como um verdadeiro cenário de cartão-postal te espera.
Uma imersão na natureza aquática, com muitos flutuadores, a poucos passos das torres da Défense.
Mesas de piquenique, tirolesas para os pequenos e equipamentos de treino de rua: tudo o que você precisa para respirar fundo antes de vibrar na La Défense Arena.
RER A, parada Nanterre Ville, a 20 minutos a pé da estação
A caminho do Stade Yves-du-Manoir
Caminhada revitalizante ao longo do Sena
Depois de se divertir no Estádio Yves du Manoir, continue a aventura olímpica no Parque Departamental Pierre Lagravere!
Presente-se com uma caminhada revitalizante ao longo do Sena, a pé ou de bicicleta, pelo antigo caminho de sirga onde barcaças e outros barcos eram rebocados, seguindo para o oeste até a cidade de Rueil-Malmaison, seguindo os 10 quilômetros da Promenade Bleue.
Linha de trem J, parada Le Stade, a 10 minutos a pé da estação