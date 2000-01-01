A caminho das competições

A caminho da Paris La Défense Arena, dê um passo além: um parque projetado como um verdadeiro cenário de cartão-postal te espera.

Uma imersão na natureza aquática, com muitos flutuadores, a poucos passos das torres da Défense.

Mesas de piquenique, tirolesas para os pequenos e equipamentos de treino de rua: tudo o que você precisa para respirar fundo antes de vibrar na La Défense Arena.

RER A, parada Nanterre Ville, a 20 minutos a pé da estação