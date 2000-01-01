A caminho das competições

No RER A, desça duas paradas antes de Bussy-Saint-Georges, em Noisiel. A 15 minutos a pé do resort, você descobrirá o superparque de Noisiel, margeado pelas águas turquesa do Marne.

Mas, acima de tudo, você poderá admirar a antiga fábrica de contos de fadas e a fábrica de chocolate ornamentada que fez de Noisiel, no século XIX, a capital francesa do chocolate.

Se esses prédios mágicos, que Willy Wonka tanto gostaria, não podem mais ser visitados por enquanto, eles são claramente visíveis do parque.

RER A, ponto Noisiel, a 15 minutos a pé da estação