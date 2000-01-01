A caminho das competições

Ficheiro
Uma parada na casa de Willy Wonka
No RER A, desça duas paradas antes de Bussy-Saint-Georges, em Noisiel. A 15 minutos a pé do resort, você descobrirá o superparque de Noisiel, margeado pelas águas turquesa do Marne.
Mas, acima de tudo, você poderá admirar a antiga fábrica de contos de fadas e a fábrica de chocolate ornamentada que fez de Noisiel, no século XIX, a capital francesa do chocolate.
Se esses prédios mágicos, que Willy Wonka tanto gostaria, não podem mais ser visitados por enquanto, eles são claramente visíveis do parque.
RER A, ponto Noisiel, a 15 minutos a pé da estação
Champs-sur-Marne: castelo de conto de fadas
Duas paradas antes de seguir para Vaires-sur-Marne, na RER A, desembarque em Noisiel para admirar o Château de Champs-sur-Marne.
Se a visita a este castelo de conto de fadas, uma joia da arquitetura clássica, for feita (mas é empolgante), seu imenso parque romântico oferece sua frescura e a variedade de suas paisagens gratuitamente.
RER A, ponto Noisiel, a 20 minutos a pé da estação