Ficheiro

A caminho das competições

Explore a Île-de-France de transporte público durante os Jogos de Paris 2024

©Luxigon

A caminho do Estádio Náutico em Vaires-sur-Marne

Uma parada na casa de Willy Wonka

No RER A, desça duas paradas antes de Bussy-Saint-Georges, em Noisiel. A 15 minutos a pé do resort, você descobrirá o superparque de Noisiel, margeado pelas águas turquesa do Marne.

Mas, acima de tudo, você poderá admirar a antiga fábrica de contos de fadas e a fábrica de chocolate ornamentada que fez de Noisiel, no século XIX, a capital francesa do chocolate.

Se esses prédios mágicos, que Willy Wonka tanto gostaria, não podem mais ser visitados por enquanto, eles são claramente visíveis do parque.

RER A, ponto Noisiel, a 15 minutos a pé da estação

Antiga fábrica de chocolate de Noisiel
Foto ©Léonor de Bailliencourt

Champs-sur-Marne: castelo de conto de fadas

Duas paradas antes de seguir para Vaires-sur-Marne, na RER A, desembarque em Noisiel para admirar o Château de Champs-sur-Marne.

Se a visita a este castelo de conto de fadas, uma joia da arquitetura clássica, for feita (mas é empolgante), seu imenso parque romântico oferece sua frescura e a variedade de suas paisagens gratuitamente.

RER A, ponto Noisiel, a 20 minutos a pé da estação

Castelo e parque de Champs-sur-Marne
Foto ©Christophe Bernard - CMN
Para os locais de Yvelines: Palácio de Versalhes, Velódromo Nacional, Estádio de BMX, Le Golf National
Créditos das fotos: ©BOBY / ©Luxigon / ©Léonor de Bailliencourt / ©Christophe Bernard - CMN