A caminho das competições

No RER B, pare uma parada antes da Arena Paris Nord, em Villepinte, e aproveite um oásis natural de 200 hectares no Parc départemental du Sausset.

Você vai descobrir um lago, uma floresta, prados e bocages e até um vinhedo educacional. Um parque também rico em fauna e flora surpreendentes, com espécies raras na Île-de-France.

Desfrute de atividades gratuitas para todos: caminhadas, playgrounds, atividades na natureza, trilhas esportivas...

RER B, parada Parc des Expositions, a 15 minutos a pé da estação de trem