A caminho das competições

Explore a Île-de-France de transporte público durante os Jogos de Paris 2024
Um verdadeiro paraíso de fauna e flora
No RER B, pare uma parada antes da Arena Paris Nord, em Villepinte, e aproveite um oásis natural de 200 hectares no Parc départemental du Sausset.
Você vai descobrir um lago, uma floresta, prados e bocages e até um vinhedo educacional. Um parque também rico em fauna e flora surpreendentes, com espécies raras na Île-de-France.
Desfrute de atividades gratuitas para todos: caminhadas, playgrounds, atividades na natureza, trilhas esportivas...
RER B, parada Parc des Expositions, a 15 minutos a pé da estação de trem
A caminho do local de escalada de Le Bourget
Cabeça nas estrelas
Você sonha com o céu e as estrelas? Corra para o Museu do Céu e do Espaço, em Le Bourget.
Suba a bordo do mítico Concorde ou de um Boeing 747, admire os foguetes Ariane, o Airbus A380, o helicóptero Super Frelon, aviões bombardeadores de água e muitas outras maravilhas aeronáuticas.
Você pode até visitar uma antiga torre de controle.
RER B, parada Le Bourget, depois ônibus 152, parada Musée de l'Air et de l'Espace, a 4 minutos a pé da estação
A caminho do Centro Aquático
O local de descanso final dos soberanos franceses
No caminho para o Centro Aquático, empurre uma estação mais adiante na RER D. Aqui está você, no centro da cidade de Saint-Denis, seus olhos brilhando diante de sua sumptuosa Basílica.
Construída nos séculos XII e XIII, a Basílica Catedral de Saint-Denis é o local de sepultamento de 43 reis, 32 rainhas e uma dúzia de servos da monarquia francesa. No total, o monumento oferece 70 estátuas e túmulos reclinados, mas também magníficos vitrais e impressionante arquitetura gótica.
RER D, parada Saint-Denis, a 17 minutos a pé da estação
A caminho do Stade de France
Caminhada de arte de rua no Canal Saint-Denis
Um pouco de frescor antes ou depois dos testes? Faça uma caminhada ao longo do Canal Saint-Denis, aos pés do Stade de France, onde você descobrirá uma ampla variedade de obras de artistas de rua – com o tema deste verão de 2024... Esporte, claro!
RER D, parada Saint-Denis, a 20 minutos a pé da estação de trem