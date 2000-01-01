A caminho das competições

Que tal organizar um piquenique do rei no parque do Palácio de Versalhes?

Quando chegar a Versalhes, faça uma parada no excelente Mercado de Notre-Dame (ele até foi eleito "Mercado mais bonito da Île-de-France"!). Pontuado por pavilhões erguidos a pedido do rei Luís XIII, este mercado, que recebe o povo de Versalhes desde o século XVII, está repleto de produtos frescos e regionais.

Depois de fazer suas compras, vá até o Queen's Gate, entre no parque e aproveite sua deliciosa comida em um dos gramados do Trianon.

Linha de trem L, parada Versailles Rive Droite, a 6 minutos a pé da estação