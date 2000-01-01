Ficheiro

A caminho das competições

Explore a Île-de-France de transporte público durante os Jogos de Paris 2024

©Luxigon

A caminho do Palácio de Versalhes

Piquenique Real

Que tal organizar um piquenique do rei no parque do Palácio de Versalhes?

Quando chegar a Versalhes, faça uma parada no excelente Mercado de Notre-Dame (ele até foi eleito "Mercado mais bonito da Île-de-France"!). Pontuado por pavilhões erguidos a pedido do rei Luís XIII, este mercado, que recebe o povo de Versalhes desde o século XVII, está repleto de produtos frescos e regionais.

Depois de fazer suas compras, vá até o Queen's Gate, entre no parque e aproveite sua deliciosa comida em um dos gramados do Trianon.

Linha de trem L, parada Versailles Rive Droite, a 6 minutos a pé da estação

Mercado Notre Dame
Foto ©Laure Denis

Descubra Versalhes, além de seu palácio

Versalhes não é apenas sobre seu palácio. Explore as ruas e descubra os monumentos da cidade real imaginada pelo rei Luís XIV, você não vai acreditar no que está vendo!

Arquitetura clássica, distritos históricos, belas residências, catedral esplêndida: vamos fazer um circuito de 8 km de maravilhas.

RER C, parada Versailles Château Rive Gauche, partida da estação

Passeie por Versalhes
Foto ©Laure Denis
©Luxigon

A caminho do Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines

Piquenique artístico às margens do Bièvre

No passado, o rio Bièvre passava por Paris. Agora escondido sob as ruas da capital, encontre-a, em sua nascente, em um parque de 60 hectares pontuado por obras de arte contemporânea.

O local ideal para um piquenique fresco, entre elementos aquáticos e esculturas inspiradoras.

RER C, linhas N e U, parada Saint-Quentin-en-Yvelines, a 15 minutos a pé da estação

Parc des Sources de la Bièvre
Museu Fotográfico ©da cidade de Saint-Quentin-en-Yvelines e D. Huchon
©Luxigon

A caminho do Estádio BMX

A praia (ou quase) em Île-de-France

Umas férias à beira-mar perto das competições de BMX? Então prolongue o dia na Île de Loisirs em Saint-Quentin-en-Yvelines!

600 hectares de vegetação, um lago de 120 hectares para nadar, passear de barco, andar de canoa ou brincar por aí. Bicicletas para alugar, um campo de orientação, um mini-golfe e playgrounds infantis... Tudo para um dia corrido!

A cereja do bolo: durante os Jogos de Paris 2024, parte da Île de Loisirs sediará uma zona de fãs, aberta de 27 de julho a 11 de agosto.

RER C, linhas N e U, parada Saint-Quentin-en-Yvelines, a 17 minutos a pé da estação

Ilha de lazer de Saint-Quentin-en-Yvelines
Foto ©Christian Lauté / Biblioteca de fotos SQY
©Luxigon

A caminho do Le Golf National

Na estância de Colbert no Château de Sceaux

No caminho para o Golf National, faça uma parada algumas paradas antes na linha B para apreciar os esplendores do Château de Sceaux, a antiga propriedade de Colbert, o emblemático Ministro das Finanças do rei Luís XIV.

Passeie por seu impressionante parque ao estilo francês, projetado por Le Nôtre, o jardineiro paisagista favorito de Luís XIV. Faça um passeio de barco pelo seu grande canal e se refresque perto das fontes. Admire a estufa projetada por Jules Hardouin-Mansart (o primeiro arquiteto de Luís XIV) e os estábulos de Colbert.

RER B, ponto Parc de Sceaux, a 15 minutos a pé da estação

Domínio departamental de Sceaux
Foto ©CD92 - Julia Brechler
Para os locais de Hauts-de-Seine: Paris La Défense Arena, Stade Yves-du-Manoir

Créditos das fotos: ©Luxigon / ©Laure Denis / © Museu da cidade de Saint-Quentin-en-Yvelines e D. Huchon / ©Christian Lauté / Fototeca SQY / ©CD92 - Julia Brechler