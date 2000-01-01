Ficheiro
A caminho das competições
Explore a Île-de-France de transporte público durante os Jogos de Paris 2024
Piquenique Real
Que tal organizar um piquenique do rei no parque do Palácio de Versalhes?
Quando chegar a Versalhes, faça uma parada no excelente Mercado de Notre-Dame (ele até foi eleito "Mercado mais bonito da Île-de-France"!). Pontuado por pavilhões erguidos a pedido do rei Luís XIII, este mercado, que recebe o povo de Versalhes desde o século XVII, está repleto de produtos frescos e regionais.
Depois de fazer suas compras, vá até o Queen's Gate, entre no parque e aproveite sua deliciosa comida em um dos gramados do Trianon.
Linha de trem L, parada Versailles Rive Droite, a 6 minutos a pé da estação
Descubra Versalhes, além de seu palácio
Versalhes não é apenas sobre seu palácio. Explore as ruas e descubra os monumentos da cidade real imaginada pelo rei Luís XIV, você não vai acreditar no que está vendo!
Arquitetura clássica, distritos históricos, belas residências, catedral esplêndida: vamos fazer um circuito de 8 km de maravilhas.
RER C, parada Versailles Château Rive Gauche, partida da estação
A caminho do Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines
Piquenique artístico às margens do Bièvre
No passado, o rio Bièvre passava por Paris. Agora escondido sob as ruas da capital, encontre-a, em sua nascente, em um parque de 60 hectares pontuado por obras de arte contemporânea.
O local ideal para um piquenique fresco, entre elementos aquáticos e esculturas inspiradoras.
RER C, linhas N e U, parada Saint-Quentin-en-Yvelines, a 15 minutos a pé da estação
A caminho do Estádio BMX
A praia (ou quase) em Île-de-France
Umas férias à beira-mar perto das competições de BMX? Então prolongue o dia na Île de Loisirs em Saint-Quentin-en-Yvelines!
600 hectares de vegetação, um lago de 120 hectares para nadar, passear de barco, andar de canoa ou brincar por aí. Bicicletas para alugar, um campo de orientação, um mini-golfe e playgrounds infantis... Tudo para um dia corrido!
A cereja do bolo: durante os Jogos de Paris 2024, parte da Île de Loisirs sediará uma zona de fãs, aberta de 27 de julho a 11 de agosto.
RER C, linhas N e U, parada Saint-Quentin-en-Yvelines, a 17 minutos a pé da estação
A caminho do Le Golf National
Na estância de Colbert no Château de Sceaux
No caminho para o Golf National, faça uma parada algumas paradas antes na linha B para apreciar os esplendores do Château de Sceaux, a antiga propriedade de Colbert, o emblemático Ministro das Finanças do rei Luís XIV.
Passeie por seu impressionante parque ao estilo francês, projetado por Le Nôtre, o jardineiro paisagista favorito de Luís XIV. Faça um passeio de barco pelo seu grande canal e se refresque perto das fontes. Admire a estufa projetada por Jules Hardouin-Mansart (o primeiro arquiteto de Luís XIV) e os estábulos de Colbert.
RER B, ponto Parc de Sceaux, a 15 minutos a pé da estação
Créditos das fotos: ©Luxigon / ©Laure Denis / © Museu da cidade de Saint-Quentin-en-Yvelines e D. Huchon / ©Christian Lauté / Fototeca SQY / ©CD92 - Julia Brechler