Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024: linhas gratuitas de transporte para levar você aos locais de competição mais remotos
450 ônibus gratuitos para viajar até locais de competição distantes da rede
Durante os Jogos de Paris 2024, 10 linhas de transporte gratuito , nas quais circularão 450 ônibus, em sua maioria articulados , transportarão os espectadores para os seis locais de competição mais remotos da rede de transporte público.
Esses ônibus, todos livres de carbono, funcionam com biogás ou biocombustível (HVO).
Quais locais de competição para os Jogos de Paris 2024 são atendidos pelas linhas de ônibus gratuitos?
Le Golf National
O campo nacional de golfe localizado em Guyancourt será conectado por transporte a partir das estações de:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linhas N e U)
- Massy-Palaiseau (RER B e C)
Palácio de Versalhes
O Palácio de Versalhes, que sediará as competições modernas de pentatlo e equestres, será acessível por ônibus livres de carbono a partir das estações de:
- Versalhes Rive-Droite (linha L)
- Château Rive-Gauche de Versalhes (RER C)
- Chanteiras de Versalhes (RER C e linhas N e U)
Colina Élancourt
O local onde acontecerão os eventos de mountain bike, o Colline d'Élancourt, será acessível por ônibus a partir da estação de trem de:
- Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linhas N e U)
Roland Garros
E não, durante os Jogos de Paris 2024, não haverá apenas tênis em Roland Garros, mas também eventos de boxe. Será possível chegar lá a partir da estação de trem de:
- Porte Dauphine (linha 2 do metrô, RER C e bonde T3b)
Parc des Princes
Este ônibus, instalado apenas por três dias nos dias 27, 28 e 30 de julho durante os eventos de futebol, apoia as linhas 9 e 10 do metrô para levar os espectadores ao Parc des Princes. Estará disponível na estação de:
- Charles-de-Gaulle Étoile (linhas de metrô 1, 2, 6 e RER A)
Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne
Os atletas de canoagem, canoagem slalom e remo competirão pela medalha no estádio náutico de Vaires-sur-Marne, acessível por ônibus de traslado a partir da estação ferroviária de:
- Chelles-Gournay (RER E até Eaux calmes)
Serviço gratuito de ônibus de transporte, como funciona?
Precisamos reservar os ônibus e eles são acessíveis a todos?
Os ônibus são gratuitos, sem reserva e acessíveis a todos. Tudo o que você precisa fazer é aparecer na estação e embarcar para aproveitar o serviço.
Os ônibus são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida?
Sim, os ônibus são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida.
No entanto, para tornar a viagem mais confortável para usuários de cadeira de rodas, um serviço dedicado de transporte para partidas das 7 estações parisienses e da estação Rosa Parks estará disponível durante todo o período dos Jogos de Paris 2024.
Quando e com que frequência os ônibus espaciales vão circular?
Os ônibus shuttle vão para os locais periféricos, apenas nos dias de competição:
- A partir das 2h30 da manhã antes do início da competição
- Ao longo do evento
- E até 2 horas após a competição
Um ônibus passa a cada minuto para cada local.
Como são os ônibus espaciales?
Os ônibus são semelhantes aos que operam na rede de transporte da Île-de-France. Você os reconhecerá pelo outdoor que indicará "Paris 2024" e pelo local de destino.