Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024: linhas gratuitas de transporte para levar você aos locais de competição mais remotos

Le Golf National

O campo nacional de golfe localizado em Guyancourt será conectado por transporte a partir das estações de:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linhas N e U)

(RER C, linhas N e U) Massy-Palaiseau (RER B e C)

Palácio de Versalhes

O Palácio de Versalhes, que sediará as competições modernas de pentatlo e equestres, será acessível por ônibus livres de carbono a partir das estações de:

Versalhes Rive-Droite (linha L)

(linha L) Château Rive-Gauche de Versalhes (RER C)

(RER C) Chanteiras de Versalhes (RER C e linhas N e U)

Colina Élancourt

O local onde acontecerão os eventos de mountain bike, o Colline d'Élancourt, será acessível por ônibus a partir da estação de trem de:

Saint-Quentin-en-Yvelines (RER C, linhas N e U)

Roland Garros

E não, durante os Jogos de Paris 2024, não haverá apenas tênis em Roland Garros, mas também eventos de boxe. Será possível chegar lá a partir da estação de trem de:

Porte Dauphine (linha 2 do metrô, RER C e bonde T3b)

Parc des Princes

Este ônibus, instalado apenas por três dias nos dias 27, 28 e 30 de julho durante os eventos de futebol, apoia as linhas 9 e 10 do metrô para levar os espectadores ao Parc des Princes. Estará disponível na estação de:

Charles-de-Gaulle Étoile (linhas de metrô 1, 2, 6 e RER A)

Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne

Os atletas de canoagem, canoagem slalom e remo competirão pela medalha no estádio náutico de Vaires-sur-Marne, acessível por ônibus de traslado a partir da estação ferroviária de: