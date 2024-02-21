Eletricidade, biometano: ônibus sustentáveis, para um forte compromisso ecológico
Com quase 3,9 milhões de viagens diárias feitas de ônibus em parte ou totalmente, todos os dias, em mais de 1900 linhas: a rede de ônibus da Île-de-France Mobilités é uma das mais densas do mundo. E logo, um dos mais econômicos em termos de emissões de CO2.
Para alcançar isso, a Île-de-France Mobilités está comprometida desde 2018 (em colaboração com todas as operadoras de transporte) com o programa mais ambicioso da Europa para alcançar a descarbonização.
O objetivo? A descarbonização total dos ônibus e ônibus da região até 2029. Antes da descarbonização de todos os meios de transporte até 2050.
Ônibus limpos ao longo de toda a linha
Uma meta ambiciosa que envolve investir em veículos novos, escolher as energias que vão impulsionar seus ônibus, mas não só!
Uma mobilidade mais sustentável é pensada em todos os níveis da cadeia de transporte.
1) Em 2025, a rede de ônibus e ônibus operará com energia limpa em áreas urbanas
Na Île-de-France, os veículos que ainda funcionam a diesel serão todos convertidos, a partir de 2025, para óleos vegetais hidrogenados (ou HVO): um combustível mais limpo, composto por óleos vegetais e de cozinha usados, compatível com veículos a diesel, que será usado para a propulsão destes últimos.
A Île-de-France Mobilités escolheu uma combinação de 70% biometano e 30% elétrica, o que visa garantir melhor soberania energética para a rede de ônibus da Île-de-France.
2) 4.000 novos ônibus e ônibus limpos chegarão às linhas entre 2025 e 2028
Em 1º de julho de 2025, pouco mais de 5.172 veículos (ônibus e ônibus) operarão com energia sustentável.
E isso é apenas o começo, já que a Île-de-France Mobilités planeja encomendar 4.000 novos ônibus e ônibus elétricos ou de biometano.
Um total de 4.000 veículos serão colocados em circulação, com uma média de 1.000 por ano, entre 2025 e 2028.
3) Conversão: não há ônibus limpos sem depósitos (ou "COB" para "ônibus do centro operacional") próprios
De fato, esses verdadeiros "rodoviários" devem ser equipados para acomodar veículos elétricos ou movidos a biometano. Para isso, a Île-de-France Mobilités iniciou uma operação ambiciosa para a transição de seus COBs para energia limpa.
Em 1º de julho de 2025:
- 65 Centros de Operações de Ônibus já foram convertidos (20 estão em construção)
Exemplo de um depósito para ônibus limpos
4) Digestão anaeróbica: apoio a setores de produção local e virtuoso
Para ser mais ecológico, você precisa... Energia verde e, quando é local, é ainda melhor. A Île-de-France Mobilités apoia a organização e o desenvolvimento de um setor de metanização (é assim que o biometano ou gás verde é fabricado) na Île-de-France*.
Em 1º de janeiro de 2025, a Île-de-France contava com 57 instalações de digestão anaeróbia cobrindo todas as etapas, desde reciclagem de resíduos até armazenamento de gás.
*subsidiado pela Região da Île-de-France
Transição energética: tudo o que você precisa saber sobre ônibus limpos em Île-de-France
Energia limpa: com o que seus ônibus operam na Île-de-France?
Embora a maioria das conversões seja para biometano (2.700 ônibus em 1º de julho) ou eletricidade (1.138 ônibus em 1º de julho), outras fontes de energia ambientalmente amigáveis são usadas e testadas em suas linhas.
Em 1º de julho de 2025:
- 2 veículos estão experimentando hidrogênio e serão acompanhados por 47 novos até 2027.
Como você escolhe a energia que será usada em uma linha de ônibus ou outra?
A escolha entre uma energia ou outra é feita de acordo com a necessidade e o tipo de linhas.
Entre eletricidade e biometano, a escolha era simples.
Energia elétrica
A eletricidade é especialmente adequada para ônibus que não percorrem distâncias muito longas, mas também para depósitos diretamente adjacentes a áreas residenciais densas.
Biometano ou BioNGV
Em outros lugares, o gás verde ou biometano, que já foi testado e comprovado por mais de 20 anos e oferece a mesma autonomia do diesel, foi escolhido.
Mas cuidado: não seja qualquer gás! Em parceria com a GRDF, a BioNGV foi selecionada pela Île-de-France Mobilités.
O que exatamente é biometano (ou BioNGV)?
Biometano: uma série de vantagens
Com produção e uso locais, a BioNGV oferece vantagens reais para o território onde é desenvolvida. Faz parte integral de uma economia circular virtuosa para o meio ambiente e os territórios:
- Redução das emissões de gases de efeito estufa e melhoria da qualidade do ar : oferece uma redução de 80% nas emissões de CO2 em comparação a um veículo a diesel da mesma geração e 90% menos partículas.
- Com seu adesivo Crit'Air 1, tem acesso a todas as zonas de baixa emissão e pode dirigir o ano todo em áreas urbanas.
- Ele gera empregos : o setor de gás verde gera 4.000 empregos que hoje não podem ser realocados e 53.000 até 2030, exclusivamente em operação e manutenção. Uma produção que tende à independência energética do país.
- Participa da economia circular : graças à produção e uso locais, coloca as autoridades locais no centro da economia circular, que a utilizam para seu transporte e coleta de resíduos. O lixo é coletado com combustível do mesmo lixo (esse é o caso dos caminhões de lixo doméstico na cidade de Paris).
Ônibus 100% elétrico: fazemos o estoque
Mais recentemente no setor, a tecnologia elétrica que utiliza carregamento lento no depósito é a principal utilizada atualmente pela Île-de-France Mobilités.
Energia elétrica, você já a usa
Já é usada em trens, metrôs e muitos veículos particulares – de carros e patinetes a patinetes e bicicletas: isso é energia elétrica. E a Île-de-France Mobilités, como vimos, a reserva para ônibus que circulam em áreas urbanas densas.
A Île-de-France Mobilités utiliza essa energia organizando o "carregamento lento" de seus ônibus, diretamente no depósito. Mas o tráfego em áreas urbanas densas permite outro modo de carregamento chamado "por oportunidade": isso significa que o ônibus pode aproveitar uma parada longa ou uma passagem no terminal para se conectar à rede elétrica. Uma estratégia de carregamento implementada inicialmente para veículos na linha T Zen 4.
Experimentação: em busca da energia do amanhã
A Île-de-France Mobilités também vem experimentando novas tecnologias como combustíveis sintéticos (HVO) e hidrogênio desde 2020.
O hidrogênio é um combustível que aumenta a autonomia dos ônibus elétricos (até 350 km). Quando equipados com uma "célula de combustível" carregada com esse gás (o mais leve de todos, 14 vezes mais leve que o ar), veículos a hidrogênio podem carregar uma bateria consideravelmente menor. É uma tecnologia promissora, mas depende do desenvolvimento de uma cadeia de produção mais ampla para se tornar ampla.