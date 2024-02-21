Eletricidade, biometano: ônibus sustentáveis, para um forte compromisso ecológico

Um ônibus limpo na Île-de-France © Julien Butet - Île-de-France Mobilités

Com quase 3,9 milhões de viagens diárias feitas de ônibus em parte ou totalmente, todos os dias, em mais de 1900 linhas: a rede de ônibus da Île-de-France Mobilités é uma das mais densas do mundo. E logo, um dos mais econômicos em termos de emissões de CO2.

Para alcançar isso, a Île-de-France Mobilités está comprometida desde 2018 (em colaboração com todas as operadoras de transporte) com o programa mais ambicioso da Europa para alcançar a descarbonização.

O objetivo? A descarbonização total dos ônibus e ônibus da região até 2029. Antes da descarbonização de todos os meios de transporte até 2050.

Ônibus limpos ao longo de toda a linha

Para poder ver este vídeo, deve

Uma meta ambiciosa que envolve investir em veículos novos, escolher as energias que vão impulsionar seus ônibus, mas não só!

Uma mobilidade mais sustentável é pensada em todos os níveis da cadeia de transporte.

1) Em 2025, a rede de ônibus e ônibus operará com energia limpa em áreas urbanas

Na Île-de-France, os veículos que ainda funcionam a diesel serão todos convertidos, a partir de 2025, para óleos vegetais hidrogenados (ou HVO): um combustível mais limpo, composto por óleos vegetais e de cozinha usados, compatível com veículos a diesel, que será usado para a propulsão destes últimos.

A Île-de-France Mobilités escolheu uma combinação de 70% biometano e 30% elétrica, o que visa garantir melhor soberania energética para a rede de ônibus da Île-de-France.

2) 4.000 novos ônibus e ônibus limpos chegarão às linhas entre 2025 e 2028

Em 1º de julho de 2025, pouco mais de 5.172 veículos (ônibus e ônibus) operarão com energia sustentável.

E isso é apenas o começo, já que a Île-de-France Mobilités planeja encomendar 4.000 novos ônibus e ônibus elétricos ou de biometano.

Um total de 4.000 veículos serão colocados em circulação, com uma média de 1.000 por ano, entre 2025 e 2028.

Para poder ver este vídeo, deve

3) Conversão: não há ônibus limpos sem depósitos (ou "COB" para "ônibus do centro operacional") próprios

De fato, esses verdadeiros "rodoviários" devem ser equipados para acomodar veículos elétricos ou movidos a biometano. Para isso, a Île-de-France Mobilités iniciou uma operação ambiciosa para a transição de seus COBs para energia limpa.

Em 1º de julho de 2025:

  • 65 Centros de Operações de Ônibus já foram convertidos (20 estão em construção)
Exemplo de um depósito para ônibus limpos
Exemplo de um depósito para ônibus limpos

Exemplo de um depósito para ônibus limpos

4) Digestão anaeróbica: apoio a setores de produção local e virtuoso

Para ser mais ecológico, você precisa... Energia verde e, quando é local, é ainda melhor. A Île-de-France Mobilités apoia a organização e o desenvolvimento de um setor de metanização (é assim que o biometano ou gás verde é fabricado) na Île-de-France*.

Em 1º de janeiro de 2025, a Île-de-France contava com 57 instalações de digestão anaeróbia cobrindo todas as etapas, desde reciclagem de resíduos até armazenamento de gás.

*subsidiado pela Região da Île-de-France

Transição energética: tudo o que você precisa saber sobre ônibus limpos em Île-de-France

Energia limpa: com o que seus ônibus operam na Île-de-France?

Embora a maioria das conversões seja para biometano (2.700 ônibus em 1º de julho) ou eletricidade (1.138 ônibus em 1º de julho), outras fontes de energia ambientalmente amigáveis são usadas e testadas em suas linhas.
Em 1º de julho de 2025:

  • 2 veículos estão experimentando hidrogênio e serão acompanhados por 47 novos até 2027.

Como você escolhe a energia que será usada em uma linha de ônibus ou outra?

A escolha entre uma energia ou outra é feita de acordo com a necessidade e o tipo de linhas.

Entre eletricidade e biometano, a escolha era simples.

Energia elétrica

A eletricidade é especialmente adequada para ônibus que não percorrem distâncias muito longas, mas também para depósitos diretamente adjacentes a áreas residenciais densas.

Biometano ou BioNGV

Em outros lugares, o gás verde ou biometano, que já foi testado e comprovado por mais de 20 anos e oferece a mesma autonomia do diesel, foi escolhido.

Mas cuidado: não seja qualquer gás! Em parceria com a GRDF, a BioNGV foi selecionada pela Île-de-France Mobilités.

O que exatamente é biometano (ou BioNGV)?

Para poder ver este vídeo, deve

Biometano: uma série de vantagens

Com produção e uso locais, a BioNGV oferece vantagens reais para o território onde é desenvolvida. Faz parte integral de uma economia circular virtuosa para o meio ambiente e os territórios:

  • Redução das emissões de gases de efeito estufa e melhoria da qualidade do ar : oferece uma redução de 80% nas emissões de CO2 em comparação a um veículo a diesel da mesma geração e 90% menos partículas.
  • Com seu adesivo Crit'Air 1, tem acesso a todas as zonas de baixa emissão e pode dirigir o ano todo em áreas urbanas.
  • Ele gera empregos : o setor de gás verde gera 4.000 empregos que hoje não podem ser realocados e 53.000 até 2030, exclusivamente em operação e manutenção. Uma produção que tende à independência energética do país.
  • Participa da economia circular : graças à produção e uso locais, coloca as autoridades locais no centro da economia circular, que a utilizam para seu transporte e coleta de resíduos. O lixo é coletado com combustível do mesmo lixo (esse é o caso dos caminhões de lixo doméstico na cidade de Paris).
Inauguração da nova COB em Epône, convertida para biometano, em 9 de janeiro de 2025 © Paul Parikhah - Île-de-France Mobilités

Ônibus 100% elétrico: fazemos o estoque

Mais recentemente no setor, a tecnologia elétrica que utiliza carregamento lento no depósito é a principal utilizada atualmente pela Île-de-France Mobilités.

Energia elétrica, você já a usa

Já é usada em trens, metrôs e muitos veículos particulares – de carros e patinetes a patinetes e bicicletas: isso é energia elétrica. E a Île-de-France Mobilités, como vimos, a reserva para ônibus que circulam em áreas urbanas densas.

A Île-de-France Mobilités utiliza essa energia organizando o "carregamento lento" de seus ônibus, diretamente no depósito. Mas o tráfego em áreas urbanas densas permite outro modo de carregamento chamado "por oportunidade": isso significa que o ônibus pode aproveitar uma parada longa ou uma passagem no terminal para se conectar à rede elétrica. Uma estratégia de carregamento implementada inicialmente para veículos na linha T Zen 4.

Experimentação: em busca da energia do amanhã

A Île-de-France Mobilités também vem experimentando novas tecnologias como combustíveis sintéticos (HVO) e hidrogênio desde 2020.

O hidrogênio é um combustível que aumenta a autonomia dos ônibus elétricos (até 350 km). Quando equipados com uma "célula de combustível" carregada com esse gás (o mais leve de todos, 14 vezes mais leve que o ar), veículos a hidrogênio podem carregar uma bateria consideravelmente menor. É uma tecnologia promissora, mas depende do desenvolvimento de uma cadeia de produção mais ampla para se tornar ampla.