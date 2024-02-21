Eletricidade, biometano: ônibus sustentáveis, para um forte compromisso ecológico

Uma meta ambiciosa que envolve investir em veículos novos, escolher as energias que vão impulsionar seus ônibus, mas não só!

Uma mobilidade mais sustentável é pensada em todos os níveis da cadeia de transporte.

1) Em 2025, a rede de ônibus e ônibus operará com energia limpa em áreas urbanas

Na Île-de-France, os veículos que ainda funcionam a diesel serão todos convertidos, a partir de 2025, para óleos vegetais hidrogenados (ou HVO): um combustível mais limpo, composto por óleos vegetais e de cozinha usados, compatível com veículos a diesel, que será usado para a propulsão destes últimos.

A Île-de-France Mobilités escolheu uma combinação de 70% biometano e 30% elétrica, o que visa garantir melhor soberania energética para a rede de ônibus da Île-de-France.

2) 4.000 novos ônibus e ônibus limpos chegarão às linhas entre 2025 e 2028

Em 1º de julho de 2025, pouco mais de 5.172 veículos (ônibus e ônibus) operarão com energia sustentável.

E isso é apenas o começo, já que a Île-de-France Mobilités planeja encomendar 4.000 novos ônibus e ônibus elétricos ou de biometano.

Um total de 4.000 veículos serão colocados em circulação, com uma média de 1.000 por ano, entre 2025 e 2028.