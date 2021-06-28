Transição energética: Os ônibus da Île-de-France Mobilités funcionam com gás verde com GRDF
Para permitir que todos viajem de forma mais sustentável todos os dias, a Île-de-France Mobilités e a GRDF estão totalmente comprometidos com a transição energética.
Ônibus mais limpos em todas as rotas
A Île-de-France Mobilités está comprometida há vários anos com o programa mais ambicioso da Europa para alcançar a descarbonização total de todos os modos de transporte público.
Desde 2016, a Île-de-France Mobilités encerrou a aquisição de ônibus a diesel e tem investido, junto com seus operadores, em um processo de transição energética para sua frota de ônibus e ônibus.
Hoje, 700 ônibus Île-de-France Mobilités operam com gás 100% renovável e, até o final de 2021, 1.400 ônibus e ônibus circularão na BioNGV.
A partir de 2025, nos subúrbios internos, e em 2029 em toda a região: 100% da frota da Île-de-France Mobilités será composta por veículos mais limpos – 70% dos quais operarão com a BioNGV, ou seja, mais de 7.000 ônibus e ônibus.
Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités iniciou a conversão de seus depósitos de ônibus, o que é essencial para a introdução de ônibus mais limpos.
A GRDF compartilha as ambições da Île-de-France Mobilités e da região de Île-de-France em termos de mobilidade sustentável e apoia a transformação energética dos ônibus na região da Île-de-France.
Gás verde, BioNGV: o que é isso?
Gás verde é um gás 100% renovável produzido localmente a partir de resíduos orgânicos da indústria agroalimentar, alimentação coletiva, resíduos agrícolas e domésticos, ou lodo de estações de tratamento de águas residuais.
O gás verde possui as mesmas propriedades do gás natural e, portanto, pode ser injetado na rede de distribuição de gás. Ele permite aquecer, cozinhar ou... Pegar o ônibus!
Quando gás verde é usado como combustível, chama-se BioNGV.
Gás verde: menos CO2, mais economia circular
O BioNGV é um combustível que naturalmente emite poucos poluentes locais:
- Redução de 80% nas emissões de CO2 em comparação a um veículo diesel da mesma geração
- Emissões de óxidos de nitrogênio 7 vezes menores que as de um ônibus Euro VI
- 90% menos partículas
Por isso, a BioNGV recebeu o selo Crit'Air 1 , que garante acesso a todas as zonas de baixa emissão.
Por outro lado, dirigir com BioNGV significa fazer metade do barulho de um veículo a diesel. Um verdadeiro trunfo para moradores e motoristas locais!
Por fim, produzido e usado localmente pela reciclagem de nossos resíduos, o gás verde está totalmente alinhado com a dinâmica da economia circular e cria empregos que não podem ser realocados (4.000 hoje, 53.000 até 2030).