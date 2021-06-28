Transição energética: Os ônibus da Île-de-France Mobilités funcionam com gás verde com GRDF

Hoje, 700 ônibus Île-de-France Mobilités operam com gás 100% renovável e, até o final de 2021, 1.400 ônibus e ônibus circularão na BioNGV.

A partir de 2025, nos subúrbios internos, e em 2029 em toda a região: 100% da frota da Île-de-France Mobilités será composta por veículos mais limpos – 70% dos quais operarão com a BioNGV, ou seja, mais de 7.000 ônibus e ônibus.

Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités iniciou a conversão de seus depósitos de ônibus, o que é essencial para a introdução de ônibus mais limpos.

A GRDF compartilha as ambições da Île-de-France Mobilités e da região de Île-de-France em termos de mobilidade sustentável e apoia a transformação energética dos ônibus na região da Île-de-France.