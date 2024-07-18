Como o transporte público é organizado na região da Île-de-France para a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024?

Por que as estações serão fechadas antes, durante e depois da Cerimônia de Abertura dos Jogos de Paris 2024?

Durante o Tour de France, a cerimônia de 14 de julho ou em ocasiões de eventos importantes, o protocolo padrão de segurança é que as estações de transporte público, localizadas nas proximidades diretas dos eventos, devem fechar.

A cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024 não é exceção à regra. A Prefeitura de Polícia, portanto, solicitou o fechamento de certas delegacias (e suas conexões) para garantir a segurança de todos, facilitar o trabalho das equipes de segurança e resgate e respeitar os perímetros de segurança estabelecidos ao redor do Sena para a ocasião.

Quais resorts estarão fechados para a Cerimônia de Abertura dos Jogos de Paris 2024?

Fechamento das estações de 18 a 26 de julho

Metrô (estações em itálico já estão fechadas):

Tulherias (Linha 1)

Concorde (Linhas 1, 8 e 12)

Champs-Elysées Clémenceau (Linhas 1 e 13)

Cité (Linha 4)

Quai de la Râpée (Linha 5)

Passy (Linha 6)

Trocadero (Linhas 6 e 9)

Châtelet (Linhas 7 e 11 - lado do Sena)

Pont-Marie (Linha 7)

Pont-Neuf (linha 7)

Alma-Marceau (Linha 9)

Jena (Linha 9): só será fechada em 24 de julho, com o serviço de duas sessões no Parc des Princes

RER:

Musée d'Orsay

Pont de l'Alma

Torre Eiffel do Champ-de-Mars

Encerrado no dia da cerimônia

De manhã:

Linha 1 : fechamento da estação Franklin D. Roosevelt (Linha 1 fechada entre Palais-Royal e George V)

: fechamento da estação Franklin D. Roosevelt (Linha 1 fechada entre Palais-Royal e George V) Linha 6: Fechamento do trecho entre La Motte-Piquet Grenelle e Charles-de-Gaulle Étoile para o transporte da Chama Olímpica e para operações de desminagem.

Fechamento do trecho entre La Motte-Piquet Grenelle e Charles-de-Gaulle Étoile para o transporte da Chama Olímpica e para operações de desminagem. Linha 7: Fechamento do trecho entre Jussieu e Palais-Royal. A Linha 7 passará sob o Sena sem passageiros e será operada em dois trechos separados (La Courneuve > Palais-Royal e Jussieu > Villejuif/Ivry)

Fechamento do trecho entre Jussieu e Palais-Royal. A Linha 7 passará sob o Sena sem passageiros e será operada em dois trechos separados (La Courneuve > Palais-Royal e Jussieu > Villejuif/Ivry) Linha 9: Fechamento do trecho entre Miromesnil e Porte de Saint-Cloud

Fechamento do trecho entre Miromesnil e Porte de Saint-Cloud Linha 10: Fechamento das estações Michel-Ange Auteuil e Michel-Ange Molitor.

Ao meio-dia:

Linha 1: Fechamento da estação Saint-Paul

Fechamento da estação Saint-Paul Linha 11: Fechamento do trecho entre Arts et Métiers e Châtelet

Fechamento do trecho entre Arts et Métiers e Châtelet Linha 12: Fechamento da estação da Assemblée Nationale

Fechamento da estação da Assemblée Nationale Linha 13: Fechamento da estação dos Inválidos

Fechamento da estação dos Inválidos Linhas 8, 12 e 13: Fechamento de estações próximas ao Sena e com pouca capacidade na margem esquerda para caso de multidões.

Após as 18h:

Linha 5 : Fechamento do trecho entre Bastilha e Gare d'Austerlitz

: Fechamento do trecho entre Bastilha e Gare d'Austerlitz Linha 6 : Fechamento total da linha

: Fechamento total da linha RER C : Fechamento do trecho entre a Gare d'Austerlitz e Javel.

: Fechamento do trecho entre a Gare d'Austerlitz e Javel. T3a : Sem tráfego na Pont National (terminais parciais a serem determinados).

Durante a cerimônia:

Reabertura dos trechos das linhas 5 e 6 (exceto o trecho Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)

Após a cerimônia:

Tráfego nas linhas 1, 4 e 14 durante toda a noite (alguns trechos/estações)

(alguns trechos/estações) Linhas 8, 12 e 13: Fechamento das estações próximas ao Sena e com pouca capacidade na margem esquerda.

Fechamento das estações próximas ao Sena e com pouca capacidade na margem esquerda. Reabertura do trecho de Paris do RER C

Para se manter atualizado com todas as estações fechadas antes, durante e após o evento, visite:

