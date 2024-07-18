Como o transporte público é organizado na região da Île-de-France para a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024?
Em 26 de julho de 2024, para a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024, 330.000 pessoas são esperadas às margens do Sena para celebrar esse momento histórico.
Para a ocasião, a Île-de-France Mobilités planejou, em conjunto com a Prefeitura de Polícia, um plano de transporte para adaptar a rede ao evento.
A Cerimônia de Abertura dos Jogos de Paris 2024 em 5 fatos-chave
- A cerimônia acontecerá das 19h às 23h15
- Acontecerá no Sena, de leste a oeste,em um trajeto de 6 km
- A cerimônia começará na Pont d'Austerlitz e terminará em frente ao Trocadero, para seu grande final
- A oferta de transporte é reforçada para levar os 330.000 espectadores ao local da celebraç��o
- Por razões de segurança, as áreas serão fechadas ao público e ao trânsito, impactando a rota das linhas de ônibus e o acesso a certas estações.
Você será espectador na noite da cerimônia?
- Economize tempo, planeje seus ingressos de volta antes de ir para a cerimônia,
- Você vai participar da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024? Para suas viagens, opte pelo Passe Paris 2024, válido até o fim do serviço de transporte.
Previsões de tráfego em Paris e nos subúrbios internos, de 18 a 25 de julho de 2024
Cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024, o transporte público está reforçando sua oferta para a ocasião
Linhas RER, linhas de metrô... No Dia D, o transporte público está fortalecendo sua oferta na Île-de-France para levar espectadores e moradores da Île-de-France ao seu destino:
- Algumas estações das linhas automáticas de metrô (1, 4 e 14) operarão durante toda a noite e serão reforçadas a partir das 22h
- As duas linhas RER A e B serão reforçadas entre 15h e 18h, e após as 23h.
Por que as estações serão fechadas antes, durante e depois da Cerimônia de Abertura dos Jogos de Paris 2024?
Durante o Tour de France, a cerimônia de 14 de julho ou em ocasiões de eventos importantes, o protocolo padrão de segurança é que as estações de transporte público, localizadas nas proximidades diretas dos eventos, devem fechar.
A cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024 não é exceção à regra. A Prefeitura de Polícia, portanto, solicitou o fechamento de certas delegacias (e suas conexões) para garantir a segurança de todos, facilitar o trabalho das equipes de segurança e resgate e respeitar os perímetros de segurança estabelecidos ao redor do Sena para a ocasião.
Quais resorts estarão fechados para a Cerimônia de Abertura dos Jogos de Paris 2024?
Fechamento das estações de 18 a 26 de julho
Metrô (estações em itálico já estão fechadas):
- Tulherias (Linha 1)
- Concorde (Linhas 1, 8 e 12)
- Champs-Elysées Clémenceau (Linhas 1 e 13)
- Cité (Linha 4)
- Quai de la Râpée (Linha 5)
- Passy (Linha 6)
- Trocadero (Linhas 6 e 9)
- Châtelet (Linhas 7 e 11 - lado do Sena)
- Pont-Marie (Linha 7)
- Pont-Neuf (linha 7)
- Alma-Marceau (Linha 9)
- Jena (Linha 9): só será fechada em 24 de julho, com o serviço de duas sessões no Parc des Princes
RER:
- Musée d'Orsay
- Pont de l'Alma
- Torre Eiffel do Champ-de-Mars
Encerrado no dia da cerimônia
De manhã:
- Linha 1 : fechamento da estação Franklin D. Roosevelt (Linha 1 fechada entre Palais-Royal e George V)
- Linha 6: Fechamento do trecho entre La Motte-Piquet Grenelle e Charles-de-Gaulle Étoile para o transporte da Chama Olímpica e para operações de desminagem.
- Linha 7: Fechamento do trecho entre Jussieu e Palais-Royal. A Linha 7 passará sob o Sena sem passageiros e será operada em dois trechos separados (La Courneuve > Palais-Royal e Jussieu > Villejuif/Ivry)
- Linha 9: Fechamento do trecho entre Miromesnil e Porte de Saint-Cloud
- Linha 10: Fechamento das estações Michel-Ange Auteuil e Michel-Ange Molitor.
Ao meio-dia:
- Linha 1: Fechamento da estação Saint-Paul
- Linha 11: Fechamento do trecho entre Arts et Métiers e Châtelet
- Linha 12: Fechamento da estação da Assemblée Nationale
- Linha 13: Fechamento da estação dos Inválidos
- Linhas 8, 12 e 13: Fechamento de estações próximas ao Sena e com pouca capacidade na margem esquerda para caso de multidões.
Após as 18h:
- Linha 5 : Fechamento do trecho entre Bastilha e Gare d'Austerlitz
- Linha 6 : Fechamento total da linha
- RER C : Fechamento do trecho entre a Gare d'Austerlitz e Javel.
- T3a : Sem tráfego na Pont National (terminais parciais a serem determinados).
Durante a cerimônia:
- Reabertura dos trechos das linhas 5 e 6 (exceto o trecho Motte-Picquet Grenelle > CDG Etoile)
Após a cerimônia:
- Tráfego nas linhas 1, 4 e 14 durante toda a noite (alguns trechos/estações)
- Linhas 8, 12 e 13: Fechamento das estações próximas ao Sena e com pouca capacidade na margem esquerda.
- Reabertura do trecho de Paris do RER C
Cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024, trânsito de ônibus impactado
Desde março de 2024, com o início da instalação dos locais de competição, o tráfego de ônibus na região da Île-de-France tem sido impactado pela organização dos Jogos de Paris 2024.
Durante a semana da cerimônia e até o fim das festividades, os arranjos para transporte de espectadores em certas estações, a preparação dos eventos e cerimônias, os perímetros de segurança e o curso dos diversos eventos (especialmente nas ruas) continuarão a atrapalhar o tráfego de carros e, com ele, o tráfego de ônibus.
