Modificação das linhas de ônibus durante os Jogos de Paris 2024: informações práticas
Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, algumas linhas de ônibus na região de Paris serão modificadas. Novas rotas, horários, informações de trânsito, explicamos tudo para você.
Por que a rede de ônibus é impactada pelos Jogos de Paris 2024?
Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France (desvios, paradas adiadas ou não atendidas) antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024, tais como :
- A montagem e desmontagem de locais efêmeros de competição no centro de Paris,
- Instalações para ônibus de espectadores em algumas rodoviárias,
- A preparação da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos no Sena,
- Os perímetros de segurança ao redor dos locais olímpicos e paralímpicos,
- Ou o percurso dos eventos nos locais de competição e fora de casa durante o período de competição olímpica e paralímpica.
Planeje suas jornadas o melhor possível
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site , no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.
Paris 2024 Public Transport, um aplicativo para espectadores dos Jogos de Paris 2024
Acesse mapas dos locais da competição, planejadores de rotas em tempo real, bilhetes de transporte especialmente projetados para a ocasião e rotas oficiais para chegar em segurança no Dia D, baixe o aplicativo Paris 2024 Public Transport para planejar todas as suas viagens.