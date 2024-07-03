Notícias semelhantes

Por que a rede de ônibus é impactada pelos Jogos de Paris 2024?

Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas na região de Marne-la-Vallée são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (desvios, paradas adiadas ou não atendidas) antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024, tais como:

A montagem e desmontagem dos locais efêmeros para a implementação dos ônibus Olímpicos a partir de 22 de julho de 2024 na estação Bussy-St-Georges,

A passagem da Chama Olímpica em 20 de julho de 2024,

Uma oferta adaptada em certas linhas de 15 de julho a 1º de setembro

Uma oferta adaptada em certas linhas de 02 a 15 de setembro

Confira as mudanças na sua rede de ônibus na região de Marne-la-Vallée: