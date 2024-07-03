Notícias semelhantes

Neste verão, os horários das suas linhas Marne-la-Vallée estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Algumas linhas de ônibus serão modificadas. Novas rotas, horários, informações de trânsito, explicamos tudo

Por que a rede de ônibus é impactada pelos Jogos de Paris 2024?

Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas na região de Marne-la-Vallée são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (desvios, paradas adiadas ou não atendidas) antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024, tais como:

  • A montagem e desmontagem dos locais efêmeros para a implementação dos ônibus Olímpicos a partir de 22 de julho de 2024 na estação Bussy-St-Georges,
  • A passagem da Chama Olímpica em 20 de julho de 2024,
  • Uma oferta adaptada em certas linhas de 15 de julho a 1º de setembro
  • Uma oferta adaptada em certas linhas de 02 a 15 de setembro

Confira as mudanças na sua rede de ônibus na região de Marne-la-Vallée:

Realocação da rodoviária Bussy-Saint-Georges

Passagem da chama olímpica sobre os municípios de Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes e Torcy em 20 de julho de 2024

Oferta adaptada de certas linhas - de 15 de julho a 1º de setembro de 2024

  • Linhas 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de segunda a sexta, de 15 de julho a 1º de setembro de 2024
  • Linhas 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : oferta adaptada de segunda a sábado, de 15 de julho a 1º de setembro de 2024
Para consultar seus horários entre 15 de julho e 1º de setembro de 2024

Oferta adaptada de certas linhas - de 02 a 15 de setembro de 2024

  • Linhas 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de segunda a sexta, de 02 a 15 de setembro de 2024
  • Linhas 2253 - 2254 : serviço adaptado de segunda a sábado, de 02 a 15 de setembro de 2024
  • Linhas 2225 - 2228 : oferta adaptada aos sábados, de 02 a 15 de setembro de 2024
Para consultar seu cronograma entre 02 e 15 de setembro de 2024

Shuttles para espectadores passam por Vaires-sur-Marne em 6 de setembro de 2024

Devido à passagem de ônibus para espectadores para o estádio náutico de Vaires-sur-Marne, a linha 2280 para Lagny-sur-Marne Saint Laurent será desviada na sexta-feira, 6 de setembro de 2024, das 7h às 15h.

As paradas République e Le Canal não serão atendidas. Convidamos você a consultar a parada Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, lado do Cemitério)

Impactos ao redor do território de Marne-la-Vallée

Planeje suas jornadas o melhor possível

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.

Instale o aplicativo Île-de-France Mobilités

