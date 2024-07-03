Notícias semelhantes

Por que a rede de ônibus é impactada pelos Jogos de Paris 2024?
Durante os Jogos de Paris 2024, o grande número de eventos e eventos esportivos organizados, assim como todos os preparativos, impactarão o tráfego de ônibus na Île-de-France. Algumas linhas na região de Marne-la-Vallée são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (desvios, paradas adiadas ou não atendidas) antes, durante e depois dos Jogos de Paris 2024, tais como:
- A montagem e desmontagem dos locais efêmeros para a implementação dos ônibus Olímpicos a partir de 22 de julho de 2024 na estação Bussy-St-Georges,
- A passagem da Chama Olímpica em 20 de julho de 2024,
- Uma oferta adaptada em certas linhas de 15 de julho a 1º de setembro
- Uma oferta adaptada em certas linhas de 02 a 15 de setembro
Confira as mudanças na sua rede de ônibus na região de Marne-la-Vallée:
Realocação da rodoviária Bussy-Saint-Georges
- Linhas 2222 - 2226 - 2228 - 2244 - 2245 : realocação da plataforma para a estação Bussy-St-Georges de 15 de julho a 18 de agosto de 2024.
Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
Passagem da chama olímpica sobre os municípios de Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes e Torcy em 20 de julho de 2024
- Linha 2220 : rota modificada no sábado, 20 de julho de 2024, das 8h00 às 12h30. Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
- Rota 2223 : rota modificada no sábado, 20 de julho de 2024, das 8h00 às 12h30. Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
- Rota 2224 : rota modificada no sábado, 20 de julho de 2024, das 8h00 às 12h30. Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
- Linha 2225 : oferta adaptada no sábado, 20 de julho de 2024, entre 8h00 e 13h30. Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
- Linha 2226: rota modificada no sábado, 20 de julho de 2024, das 8h às 12h30. Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
- Linha 2229 : oferta adaptada no sábado, 20 de julho de 2024, entre 8h00 e 14h00. Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
- Linha 2254: oferta adaptada no sábado, 20 de julho de 2024, entre 7h40 e 13h. Encontre os detalhes dessas mudanças AQUI
Oferta adaptada de certas linhas - de 15 de julho a 1º de setembro de 2024
- Linhas 2223 - 2244 - 2245 -2250 - 2251 - 2252 - 2260 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de segunda a sexta, de 15 de julho a 1º de setembro de 2024
- Linhas 2225 - 2228 - 2253 - 2254 : oferta adaptada de segunda a sábado, de 15 de julho a 1º de setembro de 2024
Oferta adaptada de certas linhas - de 02 a 15 de setembro de 2024
- Linhas 2222 - 2233 - 2234 - 2235 - 2244 - 2261 - 2290 : oferta adaptada de segunda a sexta, de 02 a 15 de setembro de 2024
- Linhas 2253 - 2254 : serviço adaptado de segunda a sábado, de 02 a 15 de setembro de 2024
- Linhas 2225 - 2228 : oferta adaptada aos sábados, de 02 a 15 de setembro de 2024
Shuttles para espectadores passam por Vaires-sur-Marne em 6 de setembro de 2024
Devido à passagem de ônibus para espectadores para o estádio náutico de Vaires-sur-Marne, a linha 2280 para Lagny-sur-Marne Saint Laurent será desviada na sexta-feira, 6 de setembro de 2024, das 7h às 15h.
As paradas République e Le Canal não serão atendidas. Convidamos você a consultar a parada Gare de Vaires Torcy (Avenue Henri Barbusse, lado do Cemitério)
Impactos ao redor do território de Marne-la-Vallée
Planeje suas jornadas o melhor possível
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.