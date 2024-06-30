Notícias semelhantes

Neste verão, os horários das suas linhas do Grand Versalhes estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Publicado em

  -  

Atualizado em

Leitura 3 min

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas na região da Grande Versalhes são impactadas pela organização dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

  • Linhas 6201 e 6202 : de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas em um local diferente. Encontre aqui o cartaz informativo.
  • Linha 6204: de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas foi deslocada ao longo do edifício "Natures & Découvertes" na plataforma H. Encontre aqui o cartaz informativo.
  • Linha 6206: Gare des Chantiers Cour de Buc paragem de segunda a domingo (sábados e domingos, extensão até Versailles Zone Technique até 1º de setembro de 2024). A partir de 7 de setembro de 2024, na direção da Viroflay Gare Rive Gauche, faça parada na Gare des Chantiers Abbé Rousseaux (apenas sábado e domingo)
  • Linha 6211: de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas foi transferida ao longo do prédio "Natures & Découvertes" na plataforma K. As paradas LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY não poderão ser atendidas - Consulte as paradas Grille de l'Orangerie ou République La Poste. Encontre aqui o cartaz informativo.
  • Linha 6217 : de 15 de julho a 9 de setembro de 2024, na direção Guitel Lecoq em direção à Gare Rive Droite de Versailles, sua linha terminará na parada Beauvau-Rémillly. Na direção da Gare Rive Droite de Versalhes em direção a Guitel Lecoq, a subida será feita no ponto de ônibus localizado em frente à La Poste. Encontre aqui o cartaz informativo.
  • Linha 6240: de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas foi transferida pelo edifício "Natures & Découvertes" na plataforma K. As paradas LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY não poderão ser atendidas - Consulte as paradas Grille de l'Orangerie ou Division Leclerc. Encontre aqui o cartaz informativo.

Acesso à estação de trem Versailles Chantiers

A posição das linhas de ônibus será impactada durante os Jogos Paralímpicos.

De 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, inclusive : as linhas 6201, 6202, 6204, 6211 e 6240 foram reintegradas à Estação de Ônibus, mas em plataformas diferentes. Encontre aqui o mapa da estação Versailles Chantiers desse período.

Impactos na região da Grande Versalhes

Encontre detalhes das seguintes linhas em artigos similares:

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

Notícias semelhantes