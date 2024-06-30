Notícias semelhantes

Acesso à estação de trem Versailles Chantiers

A posição das linhas de ônibus será impactada durante os Jogos Paralímpicos.

De 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, inclusive : as linhas 6201, 6202, 6204, 6211 e 6240 foram reintegradas à Estação de Ônibus, mas em plataformas diferentes. Encontre aqui o mapa da estação Versailles Chantiers desse período.