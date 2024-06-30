Notícias semelhantes

Algumas linhas na região da Grande Versalhes são impactadas pela organização dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024
- Linhas 6201 e 6202 : de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas em um local diferente. Encontre aqui o cartaz informativo.
- Linha 6204: de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas foi deslocada ao longo do edifício "Natures & Découvertes" na plataforma H. Encontre aqui o cartaz informativo.
- Linha 6206: Gare des Chantiers Cour de Buc paragem de segunda a domingo (sábados e domingos, extensão até Versailles Zone Technique até 1º de setembro de 2024). A partir de 7 de setembro de 2024, na direção da Viroflay Gare Rive Gauche, faça parada na Gare des Chantiers Abbé Rousseaux (apenas sábado e domingo)
- Linha 6211: de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas foi transferida ao longo do prédio "Natures & Découvertes" na plataforma K. As paradas LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY não poderão ser atendidas - Consulte as paradas Grille de l'Orangerie ou République La Poste. Encontre aqui o cartaz informativo.
- Linha 6217 : de 15 de julho a 9 de setembro de 2024, na direção Guitel Lecoq em direção à Gare Rive Droite de Versailles, sua linha terminará na parada Beauvau-Rémillly. Na direção da Gare Rive Droite de Versalhes em direção a Guitel Lecoq, a subida será feita no ponto de ônibus localizado em frente à La Poste. Encontre aqui o cartaz informativo.
- Linha 6240: de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, a parada "Gare des Chantiers Gare Routière" foi reintegrada à rodoviária, mas foi transferida pelo edifício "Natures & Découvertes" na plataforma K. As paradas LES MATELOTS, INRAE, QUARTIER GALLY não poderão ser atendidas - Consulte as paradas Grille de l'Orangerie ou Division Leclerc. Encontre aqui o cartaz informativo.
Acesso à estação de trem Versailles Chantiers
A posição das linhas de ônibus será impactada durante os Jogos Paralímpicos.
De 19 de agosto a 9 de setembro de 2024, inclusive : as linhas 6201, 6202, 6204, 6211 e 6240 foram reintegradas à Estação de Ônibus, mas em plataformas diferentes. Encontre aqui o mapa da estação Versailles Chantiers desse período.
Impactos na região da Grande Versalhes
