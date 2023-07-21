Île-de-France Mobilités, parceira oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

Na Île-de-France, país anfitrião dos Jogos de Paris 2024, 25 locais olímpicos e 17 locais paralímpicos aguardam a chegada dos espectadores.

Para a ocasião, foi estabelecido um objetivo: que 100% dos espectadores possam acessar os locais da competição por transporte público.

Esse é um grande desafio que a Île-de-France Mobilités, autoridade organizadora do transporte público na região de Paris e parceira oficial dos Jogos de Paris 2024, está pronta para enfrentar e vem se preparando há vários anos.