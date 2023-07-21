Île-de-France Mobilités, parceira oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
Na Île-de-France, país anfitrião dos Jogos de Paris 2024, 25 locais olímpicos e 17 locais paralímpicos aguardam a chegada dos espectadores.
Para a ocasião, foi estabelecido um objetivo: que 100% dos espectadores possam acessar os locais da competição por transporte público.
Esse é um grande desafio que a Île-de-France Mobilités, autoridade organizadora do transporte público na região de Paris e parceira oficial dos Jogos de Paris 2024, está pronta para enfrentar e vem se preparando há vários anos.
Transporte de espectadores: Île-de-France Mobilités mobilizados na fase de inscrição
Receber vários milhões de espectadores e milhares de atletas e funcionários credenciados precisa estar preparado! Há vários anos, a Île-de-France Mobilités tem mobilizado toda sua expertise na gestão do transporte público, em preparação para o maior evento esportivo do mundo.
Totalmente mobilizada desde a fase de candidatura para tornar este evento global um sucesso, a Île-de-France Mobilités, que reúne e gerencia todos os atores do transporte público na Região da Île-de-France, estabeleceu um plano de transporte e mobilidade projetado especificamente para os Jogos de Paris 2024, em estreita colaboração com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê de Mobilidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 (CMJOP).
Durante os Jogos de Paris 2024, a oferta de transporte público oferecida pelos operadores Île-de-France Mobilités (os principais são RATP e Transilien SNCF Voyageurs) estará mais concentrada no coração da aglomeração e cerca de 15% maior do que em um dia típico de verão.
Île-de-France Mobilités: Parceira oficial do transporte público na região da Île-de-France
Além do Parceiro Mundial de Mobilidade, a Toyota, que já apoia os Jogos de Paris 2024, o Comitê Organizador escolheu a Île-de-France Mobilités para o transporte de participantes credenciados (atletas olímpicos e paralímpicos, federações, voluntários e a mídia).
Com uma frota de 10.500 ônibus e ônibus, distribuídos por cerca de 200 centros operacionais de ônibus, a Île-de-France Mobilités é um dos principais players desse desafio. O governo público também estendeu temporariamente sua competência durante a duração dos Jogos para que possa realizar essas missões em paralelo com Paris 2024.
Implantação de uma frota de ônibus e ônibus para o transporte de pessoas credenciadas
Uma frota de cerca de 1.000 ônibus e ônibus (equivalente à rede de transporte da cidade de Lyon) enfrentará esse desafio de transportar 200.000 pessoas credenciadas, além do transporte público.
Informações para passageiros e aplicação dedicada
A Autoridade Organizadora também apoia Paris 2024 para fornecer melhores informações aos residentes de Île-de-France e turistas para organizar suas viagens. A Île-de-France Mobilités lançará um aplicativo dedicado ao transporte na Île-de-France durante os Jogos na primavera de 2024.
Um pacote "Paris 2024"
Para melhor acesso ao transporte público, evite filas e economize tempo: a Île-de-France Mobilités está lançando o passe "Paris 2024" : um pacote prático e econômico para facilitar a vida dos espectadores nos Jogos de Paris 2024.
Criação de ônibus espaciales dedicados ao transporte de espectadores em cadeiras de rodas
Embora 90% do tráfego de bondes, trens e RER seja coberto por uma estação ou estação acessível até o início dos Jogos de Paris 2024, o uso extraordinário do transporte público representará um problema para a mobilidade fluida dos espectadores em cadeira de rodas e seus companheiros. Para lembrar, 4.000 espectadores em cadeiras de rodas são esperados diariamente durante os Jogos Olímpicos e 2.500 durante os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.
Para facilitar a viagem de todos os espectadores, a Île-de-France Mobilités está criando um serviço de transporte dedicado a usuários de cadeira de rodas que adquiriram ingresso PFR para os Jogos de Paris 2024.
Mediante reserva, esse serviço permitirá que os espectadores se dirijam diretamente aos locais olímpicos e paralímpicos a partir das principais estações da rede Île-de-France (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare Rosa Parks na RER E), utilizando as faixas reservadas para o tráfego rodoviário.