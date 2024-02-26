Segurança no transporte durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
Dois seguranças de plantão na rede © Xavier Chibout
A segurança dos passageiros é uma prioridade para a Île-de-France Mobilités, que investe todos os anos para melhorar a segurança no transporte público na região da Île-de-France.
Com seus 500.000 espectadores por dia (para um dia de competição olímpica) e mais de vinte locais para competição, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 exigiram um sistema de segurança sob medida, juntamente com o trabalho das forças policiais.
Proteção por vídeo, mobilização de agentes de prevenção e segurança... Descubra o sistema de segurança implantado para os Jogos de Paris 2024.
Uma presença humana mobilizada
Mais de 4.000 agentes de prevenção e segurança são enviados diariamente na rede de transporte público Île-de-France Mobilités.
Nas plataformas, nas estações, nas estações e no material rodante: patrulhas do GPSR*, Suge**, mas também equipes de segurança privadas e mediadores, garantem a segurança dos usuários todos os dias, além das forças policiais nacionais e da gendarmaria.
Por ocasião dos Jogos de Paris 2024, todos esses agentes estarão especialmente mobilizados para garantir a segurança e a serenidade dos espectadores.
Brigadas de detecção canina de explosivos
As brigadas de detecção canina são especializadas na detecção de explosivos e estão presentes nas linhas da rede de transporte da Île-de-France para intervir em caso de objetos abandonados, ao lado da polícia.
Um direito de movimento concedido a todos os reforços de segurança e resgate
Polícia, militares, bombeiros, socorristas, desminadores... É comum que agentes intervenham no transporte público, fora do horário de trabalho. Esses são gestos valiosos que melhoram a segurança de todos os usuários.
50.000 reforços, de toda a França, irão intervir durante os Jogos de Paris 2024. E para apoiá-los em sua missão, a Île-de-France Mobilités está oferecendo liberdade de circulação com 50.000 passes distribuídos, válidos durante toda a duração dos Jogos de Paris 2024.
Proteção de vídeo: mais de 80.000 câmeras implantadas em estações
Além da presença de agentes, mais de 80.000 câmeras de proteção por vídeo estão instaladas em toda a rede.
E para os Jogos de Paris 2024, €10 milhões foram investidos para melhorar e aumentar a vigilância das principais estações de trem próximas aos locais da competição.
Um sistema de segurança coordenado pela Prefeitura de Polícia
O sistema de segurança do transporte público é planejado e coordenado sob a autoridade da Prefeitura de Polícia responsável pela segurança do evento e da segurança no transporte público, em particular por meio do Centro de Coordenação de Segurança Operacional (CCOS), cofinanciado pela Île-de-France Mobilités.
*Grupo de Proteção e Segurança de Rede da RATP
**Vigilância geral da SNCF