Segurança no transporte durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

Uma presença humana mobilizada

Mais de 4.000 agentes de prevenção e segurança são enviados diariamente na rede de transporte público Île-de-France Mobilités.

Nas plataformas, nas estações, nas estações e no material rodante: patrulhas do GPSR*, Suge**, mas também equipes de segurança privadas e mediadores, garantem a segurança dos usuários todos os dias, além das forças policiais nacionais e da gendarmaria.

Por ocasião dos Jogos de Paris 2024, todos esses agentes estarão especialmente mobilizados para garantir a segurança e a serenidade dos espectadores.

Brigadas de detecção canina de explosivos

As brigadas de detecção canina são especializadas na detecção de explosivos e estão presentes nas linhas da rede de transporte da Île-de-France para intervir em caso de objetos abandonados, ao lado da polícia.

Um direito de movimento concedido a todos os reforços de segurança e resgate

Polícia, militares, bombeiros, socorristas, desminadores... É comum que agentes intervenham no transporte público, fora do horário de trabalho. Esses são gestos valiosos que melhoram a segurança de todos os usuários.

50.000 reforços, de toda a França, irão intervir durante os Jogos de Paris 2024. E para apoiá-los em sua missão, a Île-de-France Mobilités está oferecendo liberdade de circulação com 50.000 passes distribuídos, válidos durante toda a duração dos Jogos de Paris 2024.