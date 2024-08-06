Maratona de Paris para Todos: transporte aberto a noite toda
No dia 10 de agosto, sob as luzes da cidade, mais de 40.000 atletas amadores seguirão os passos dos corredores olímpicos, para um evento esportivo e festivo excepcional, único na história dos Jogos.
Duas opções de corrida serão oferecidas aos inscritos:
- O percurso completo da maratona olímpica de 42,195 km que conecta Paris a Versalhes, via Boulogne Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Meudon e Issy-les-Moulineaux, começa às 21h
- E uma corrida de 10 km pelas belezas arquitetônicas e históricas da cidade de Paris, que começa às 23h30
Ambas as rotas começarão em frente à Prefeitura de Paris e terminarão na Esplanade des Invalides.
E para facilitar as idas e vindas dos corredores e daqueles que virão em grande número para incentivá-los, algumas das linhas de transporte da Île-de-France vão jogar tempo extra durante toda a noite. Vamos explicar.
Maratona de Paris para todos, várias linhas de metrô e RER abertas a noite toda
Por ocasião da Maratona para Tous, na noite de 10 para 11 de agosto de 2024, serão atendidas as seguintes paradas ao longo da noite:
Na linha 1 do metrô
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Palais-Royal Musée du Louvre, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles-de-Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly e La Défense-Grande Arche
Na linha 2 do metrô
Porte Dauphine, Charles-de-Gaulle Étoile, Place de Clichy, Antuérpia, Barbès Rochechouart, Jaurès, Belleville, Père Lachaise e Nation
Na linha 4 do metrô
Bagneux-Lucie Aubrac, Mairie de Montrouge, Porte d'Orléans, Denfert-Rochereau, Montparnasse-Bienvenüe, Saint-Michel, Châtelet-Les Halles, Strasbourg Saint-Denis, Gare de l'Est, Gare du Nord, Barbès Rochechouart e Porte de Clignancourt
Na linha 5 do metrô
Bobigny - Pablo Picasso, Igreja de Pantin, Porte de Pantin, Jaurè e Gare du Nord
Na linha 6 do metrô
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert Rochereau, La Motte Picquet Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber e Charles-de-Gaulle Étoile
Na linha 8 do metrô
La Motte Picquet Grenelle, Invalides, Madeleine, Grands Boulevards e Strasbourg Saint-Denis
Na linha 9 do metrô
Pont de Sèvres, Porte de Saint Cloud, La Muette, Trocadéro, Alma-Marceau, Franklin D-Roosevelt, Saint-Augustin, Havre Caumartin, Grands Boulevards, Strasbourg Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil e Mairie de Montreuil
Na linha 14 do metrô
Saint-Denis-Pleyel, Saint-Ouen, Porte de Clichy, Pont Cardinet, Saint-Lazare, Madeleine, Pirâmides, Châtelet, Gare de Lyon, Bercy, Cour St-Emilion, Bibliothèque F. Mitterand e Olympiades
No RER C
Biblioteca F. Mitterrand, Saint-Michel Notre Dame e Inválidos.
A última partida está marcada para 2h54 da manhã a partir dos Invalides.
O serviço entre Versalhes e Paris reforçado para os espectadores da Maratona
Por ocasião desta noite festiva, milhares de espectadores e acompanhantes são esperados ao longo da rota dos corredores, especialmente em Versalhes, onde uma zona de fãs, o Club 2024, está aberta todas as noites, com shows e entretenimento.
Três trens adicionais no RER C até 1h30 da manhã.
Para melhor atender a cidade e permitir que os espectadores viajem até tarde da noite, o tráfego RER C será reforçado a partir da estação Versailles-Château (Margem Esquerda) com 3 trens adicionais para atender Champ de Mars – Torre Eiffel, Invalides, Saint-Michel Notre Dame e a Biblioteca François Mitterrand a partir de Versailles-Château às 00h32. 1 hora e 1 hora e 30 minutos.
Uma linha especial de ônibus para chegar a Paris a partir de Versalhes
Além disso, uma linha de ônibus noturno é instalada de Versailles Château – Rive Gauche até La Motte Picquet-Grenelle para os espectadores.
Ônibus articulados com capacidade para 100 assentos estão planejados a cada 10 minutos entre meia-noite e 3h da manhã.
Ônibus noturnos reforçados para a noite da Maratona para Todos
Além das linhas de metrô e RER C, que ficam abertas durante toda a noite, a Île-de-France Mobilités está fortalecendo sua oferta de ônibus noturnos para facilitar viagens para os subúrbios periféricos.
Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, um ônibus noturno é programado a cada 20 minutos, em comparação com os 30 do horário normal.
As instalações de estacionamento e passeio funcionam à noite para chegar ou sair de Paris
Para permitir que todos os residentes da Île-de-France possam viajar de ou para Paris após a Maratona, foram identificadas instalações de estacionamento e transporte próximas às estações de metrô que funcionarão durante toda a noite. Espectadores e moradores de Île-de-France já podem consultar e reservar as vagas de estacionamento disponíveis.
Outras instalações de estacionamento e transporte também estão disponíveis na região.
Para encontrar todas as informações sobre transporte durante a Maratona para todos, visite a página dedicada no site da Maratona.
Descubra também o mapa das instalações de estacionamento e transporte em Paris e nos subúrbios internos, perto dos metrôs abertos na noite da Maratona para todos.
E por ocasião da Maratona para Tous, as linhas N01 e N02, que contornam Paris, terão início a cada 3 minutos :
- de Franklin D. Roosevelt para o norte
- da Assembleia Nacional para o sul
Por favor, note : o trecho entre Franklin D. Roosevelt e Invalides não é atendido por ônibus.
Por favor, note
O trajeto de várias linhas de ônibus será modificado no dia da maratona para contornar as restrições de trânsito. O terminal da maioria dessas linhas será alterado para não cruzar o Sena.
Nosso conselho? Confira seu roteiro no aplicativo oficial dos Jogos de Paris 2024, Transport Public Paris 2024 , ou no aplicativo Île-de-France Mobilités