Maratona de Paris para Todos: transporte aberto a noite toda

No dia 10 de agosto, sob as luzes da cidade, mais de 40.000 atletas amadores seguirão os passos dos corredores olímpicos, para um evento esportivo e festivo excepcional, único na história dos Jogos.

Duas opções de corrida serão oferecidas aos inscritos:

O percurso completo da maratona olímpica de 42,195 km que conecta Paris a Versalhes, via Boulogne Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Meudon e Issy-les-Moulineaux, começa às 21h

E uma corrida de 10 km pelas belezas arquitetônicas e históricas da cidade de Paris, que começa às 23h30

Ambas as rotas começarão em frente à Prefeitura de Paris e terminarão na Esplanade des Invalides.

E para facilitar as idas e vindas dos corredores e daqueles que virão em grande número para incentivá-los, algumas das linhas de transporte da Île-de-France vão jogar tempo extra durante toda a noite. Vamos explicar.