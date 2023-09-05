Copa do Mundo de Rugby 2023 em Paris: como se locomover?
Este ano, a França foi escolhida como país anfitrião da décima edição da Copa do Mundo de Rugby, que acontecerá de 8 de setembro a 28 de outubro de 2023.
Se as partidas acontecerem nos quatro cantos da França, será em Seine-Saint-Denis, no mítico gramado do Stade de France, que serão realizados a partida de abertura, a grande final e as 8 partidas classificatórias.
Copa do Mundo de Rugby no Stade de France: um plano de transporte sob medida
A Copa do Mundo de Rugby é um evento internacional que reúne entusiastas de bola oval de todo o mundo a cada quatro anos.
Este ano, dez partidas acontecerão no Stade de France, o maior estádio da França, com capacidade para até 80.000 espectadores por partida.
Um evento excepcional exige uma organização excepcional. Um plano de transporte personalizado foi organizado pela Île-de-France Mobilités e seus operadores para facilitar as viagens de todos os espectadores e adaptar a rede ao público esperado nas noites da partida.
O plano de transporte para todas as partidas organizadas no Stade de France
- Nas linhas RER B, D e do metrô 13: a oferta de transporte será reforçada com a adição de trens adicionais a cada noite de jogo,
- Serão instaladas sinalização no solo em direção à rota que leva ao Stade de France para direcionar os passageiros da linha 12 e assim facilitar sua orientação,
- Para todas as partidas programadas para sextas e sábados, o metrô permanecerá aberto por mais uma hora*,
- Para as quartas de final, no domingo, 15 de outubro de 2023, o metrô permanecerá aberto por mais uma hora.
*O horário padrão do último metrô é por volta de 1h15 nos dias úteis e 2h15 nas noites de sexta e sábado.
O mapa de transporte da "Vila do Rugby" localizada na Place de la Concorde, em Paris
A partir de 8 de setembro de 2023, a Place de la Concorde será transformada em uma "Vila do Rugby" às quintas-feiras durante as partidas e todas as sextas, sábados e domingos, das 14h às 23h30.
Transmissão das partidas e entretenimento: todos os dias, mais de 15.000 torcedores poderão viver juntos sua paixão pelo rugby (gratuitamente) (39.000 pessoas são esperadas para a partida de abertura, mas também no caso da França se classificar para a final).
Para facilitar o acesso dos torcedores à Vila Rugby, também está planejado um plano de transporte dedicado:
- A oferta das linhas de metrô 1, 8, 9 e 12 será reforçada a cada noite de partidas.
Como chegar ao Stade de France?
Por RER
- Com a linha B do RER : La Plaine - Stade de France
- Com a linha RER D : Stade de France - estação Saint-Denis
De metrô
- Com a linha 12 (a partir da Vila Rugby de la Concorde): estação Front Populaire
- Com a linha 13 : estação Saint-Denis Porte de Paris