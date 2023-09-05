Copa do Mundo de Rugby 2023 em Paris: como se locomover?

Este ano, a França foi escolhida como país anfitrião da décima edição da Copa do Mundo de Rugby, que acontecerá de 8 de setembro a 28 de outubro de 2023.

Se as partidas acontecerem nos quatro cantos da França, será em Seine-Saint-Denis, no mítico gramado do Stade de France, que serão realizados a partida de abertura, a grande final e as 8 partidas classificatórias.

Copa do Mundo de Rugby no Stade de France: um plano de transporte sob medida

A Copa do Mundo de Rugby é um evento internacional que reúne entusiastas de bola oval de todo o mundo a cada quatro anos.

Este ano, dez partidas acontecerão no Stade de France, o maior estádio da França, com capacidade para até 80.000 espectadores por partida.

Um evento excepcional exige uma organização excepcional. Um plano de transporte personalizado foi organizado pela Île-de-France Mobilités e seus operadores para facilitar as viagens de todos os espectadores e adaptar a rede ao público esperado nas noites da partida.