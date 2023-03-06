A rádio Sanef 107.7 e a Île-de-France Mobilités estão unindo forças nas ondas para incentivar os moradores da Île-de-France a compartilharem caronas!

Uma parceria a favor do carona

Para incentivar os moradores da Île-de-France a adotarem novos hábitos mais econômicos e ecologicamente responsáveis, a Île-de-France Mobilités e a estação de rádio Sanef 107.7 estão unindo forças de 6 a 10 de março para destacar a prática do carona compartilhada nas ondas de rádio.

Colunas diárias darão a palavra aos moradores de carona, mas também a personalidades como Laurent Probst (Diretor Executivo da Île-de-France Mobilités), que falarão sobre os impactos positivos do carona e das iniciativas de concreto e facilitação propostas pela Île-de-France Mobilités.

Durante todo o período, também serão transmitidos spots para lembrar os ouvintes das vantagens do carona e incentivar os ouvintes a se informarem e (talvez) darem o passo!

*Dirigir sozinho em um veículo que poderia acomodar várias pessoas.