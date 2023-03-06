A rádio Sanef 107.7 e a Île-de-France Mobilités estão unindo forças nas ondas para incentivar os moradores da Île-de-France a compartilharem caronas!
Uma parceria a favor do carona
Para incentivar os moradores da Île-de-France a adotarem novos hábitos mais econômicos e ecologicamente responsáveis, a Île-de-France Mobilités e a estação de rádio Sanef 107.7 estão unindo forças de 6 a 10 de março para destacar a prática do carona compartilhada nas ondas de rádio.
Colunas diárias darão a palavra aos moradores de carona, mas também a personalidades como Laurent Probst (Diretor Executivo da Île-de-France Mobilités), que falarão sobre os impactos positivos do carona e das iniciativas de concreto e facilitação propostas pela Île-de-France Mobilités.
Durante todo o período, também serão transmitidos spots para lembrar os ouvintes das vantagens do carona e incentivar os ouvintes a se informarem e (talvez) darem o passo!
*Dirigir sozinho em um veículo que poderia acomodar várias pessoas.
Quais são as iniciativas da Île-de-France Mobilités em relação ao caronaje?
Para pilotos
- Uma quilometragem por viagem entre 1,5 e 3 euros por passageiro (dependendo da distância percorrida) paga via aplicativo de carona utilizado.
Psst : Motoristas que fazem carona todos os dias em sua viagem de casa para o trabalho podem receber até 150 euros por mês!
Para passageiros
- São oferecidas duas viagens anuais e mensais para assinantes da Navigo (incluindo Imagine'R e Senior) com um limite de 30 km por viagem. Uma iniciativa perfeita, por exemplo, para os moradores dos subúrbios internos e externos que precisam ir à estação mais próxima todos os dias.
- Em caso de picos de poluição ou grandes interrupções no transporte, como uma greve, o sistema de duas viagens gratuitas por dia (ou seja, ida e volta) é estendido a todos os residentes de Île-de-France sem qualquer teste de recursos!
As viagens de carona dos operadores parceiros (Blablacar Daily, Karos e Klaxit) estão listadas no site e no aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités pela busca de rotas! São feitas 200.000 viagens todo mês!
Por que escolher carona?
Existem muitos motivos para compartilhar carona:
- Combater a poluição reduzindo o número de carros nas estradas todos os dias,
- Para tornar a rede viária mais fluida e, assim, reduzir os engarrafamentos ao diminuir o tempo de viagem e a sensação de estresse nas viagens,
- Ofereça ou encontre uma solução durante interrupções no transporte público,
- Economize dinheiro, tanto para o motorista dividindo o custo da viagem quanto para o carona ao encontrar uma solução econômica para sua mobilidade diária