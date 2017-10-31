Mais recursos para segurança
Mais segurança no transporte público e ao redor das estações
Em termos de segurança, a proteção de vídeo foi muito fortalecida desde 2016 (18.500 câmeras):
- 100% das estações de metrô e trem são protegidas por vídeo
- 100% dos bondes são protegidos por vídeo
- 90% dos ônibus são protegidos por vídeo e estarão 100% até o final de 2018.
A presença humana foi reforçada com o recrutamento de 690 agentes de recepção, segurança e mediação em delegacias de toda a Île-de-France, além de 200 agentes de segurança adicionais nos subúrbios externos.
Para ser mais eficaz diante de atos de delinquência no transporte público, um único centro de comando sob a autoridade da polícia ferroviária permitirá unificar os esforços de todas as forças de segurança a partir de 2019 (mais de 3.000 agentes de segurança com os da polícia ferroviária, da RATP, da SNCF e dos operadores de ônibus).
Novas Equipes de Detecção de Cães: Cães Treinados para Detectar Explosivos
Desde 2014, o número de bolsas e objetos esquecidos aumentou 122% na rede Transilien, com mais de 1.500 denúncias por ano, ou mais de 4 por dia, reforçando assim a sensação de insegurança e causando muitos atrasos e interrupções. Brigadas de detecção de cães (cães farejadores) foram implantadas nas redes SNCF e RATP para reduzir os tempos de resposta após alertas de parcelas abandonadas e, assim, melhorar a regularidade do tráfego. Essa abordagem envolve melhor coordenação entre as forças de segurança, o que culminará no estabelecimento do Centro Único de Coordenação Operacional de Segurança em 2019.
Pare a Fraude
A fraude representa 366 milhões de euros em receita perdida a cada ano. Cientes desses desafios, a Região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, a RATP e a SNCF Transilien decidiram em 2016 intensificar suas políticas antifraude, em particular impondo novas regras e penalidades mais rigorosas contra fraudadores, além de intensificar os controles.
Até 2021, 100% dos trens RER em Île-de-France estarão equipados com câmeras de proteção de vídeo (20 milhões de euros por ano) e 100% dos ônibus em 2018. 23.000 câmeras operacionais em estações de trem e metrô. 3.200 agentes de segurança implantados na rede (130 milhões de euros por ano). Números de emergência únicos 3117. 20 equipes de detecção de cães. Um único centro de coordenação de segurança. A luta contra a fraude.