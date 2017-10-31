Mais recursos para segurança

Mais segurança no transporte público e ao redor das estações

Em termos de segurança, a proteção de vídeo foi muito fortalecida desde 2016 (18.500 câmeras):

100% das estações de metrô e trem são protegidas por vídeo

das estações de metrô e trem são protegidas por vídeo 100% dos bondes são protegidos por vídeo

dos bondes são protegidos por vídeo 90% dos ônibus são protegidos por vídeo e estarão 100% até o final de 2018.

A presença humana foi reforçada com o recrutamento de 690 agentes de recepção, segurança e mediação em delegacias de toda a Île-de-France, além de 200 agentes de segurança adicionais nos subúrbios externos.

Para ser mais eficaz diante de atos de delinquência no transporte público, um único centro de comando sob a autoridade da polícia ferroviária permitirá unificar os esforços de todas as forças de segurança a partir de 2019 (mais de 3.000 agentes de segurança com os da polícia ferroviária, da RATP, da SNCF e dos operadores de ônibus).