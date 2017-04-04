Novos equipamentos na estação para combater fraudes e preparar a chegada do Smart Navigo

A operação é 100% financiada pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) (exceto pela parte de projeto) como parte de seu contrato com a SNCF Transilien.

A primeira estação a ser equipada pode ser a emblemática estação Saint Lazare, sujeita a estudos contínuos. Com 1600 trens e 450.000 passageiros por dia, Saint Lazare permanece, de fato, a última grande estação parisiense com acesso totalmente livre (os trilhos Transilien e TER/Intercités seriam equipados).

"O pedido que fiz à SNCF Transilien em 20 de setembro para equipar a estação Saint-Lazare com portões de controle está agora se tornando realidade. A Île-de-France Mobilités (antiga STIF) financiará integralmente esse equipamento, que é particularmente útil na luta contra fraudes e estará equipado com as tecnologias necessárias para a implantação do Smart Navigo. Trens, ônibus e agora estações de trem, a Revolução dos Transportes continua em todas as etapas das jornadas dos residentes da Île-de-France", anunciou Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e da Região da Île-de-France.

Para mais informações, acesse a página dedicada à implantação dos novos portões de validação na estação St-Lazare (julho de 2019).

Essa ordem, que faz parte da política da Île-de-France Mobilités (antiga STIF), a Autoridade Organizadora de Transportes da região da Île de France, em termos de combate à fraude, deveria permitir reduzir pela metade o número de clientes da Transilien que não passam por um portão de controle em suas viagens diárias.

Também se trata de preparar futuros serviços inovadores na área de bilhetagem, que são o tema do programa Smart Navigo (uso de smartphones, Navigo Liberté+, etc.) e que simplificarão a vida diária de viajantes regulares e ocasionais.