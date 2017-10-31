Novas soluções de mobilidade para suas viagens

O carona agora está integrado ao aplicativo Vianavigo e vagas de estacionamento estão disponíveis gratuitamente para quem compartilha carros no Park & Rides.

Comunicados de imprensa: Île-de-France Mobilités financia 1.815 vagas em 3 novas instalações de estacionamento e transporteTrês novas instalações de estacionamento e transporte financiadas para os subúrbios externos

Números de novas vagas de estacionamento em construção

5000 vagas de estacionamento em construção

Mais espaços para bicicletas nas estações

Acompanhe ao vivo o número de assentos do Véligo na Île-de-France

7.000 assentos de Véligo

Para permitir que os passageiros possam estacionar suas bicicletas facilmente perto das estações de trem, as vagas de Véligo continuam a se desenvolver na região de Île-de-France, com 141 previstas até o final de 2018 (94 das quais serão garantidas), ou seja, mais de 7.000 vagas em 2018.

A partir de 2019, a Île-de-France Mobilités também oferecerá um serviço de aluguel de longa duração para bicicletas assistidas eletricamente.

Comunicados de imprensa: 784 novas vagas de estacionamento em Véligo para o Val-de-MarneInauguração de um novo espaço Véligo em Massy-Palaiseau (91)Inauguração do 1º espaço Véligo em uma grande estação parisiense

Ônibus autônomos ou transporte fluvial

A inovação está no centro das prioridades da Île-de-France Mobilités, que atualmente está testando ônibus autônomos (La Défense, Bois de Vincennes ou Paris 12th) e as possibilidades que poderiam existir para desenvolver o transporte público nos rios.

A Île-de-France Mobilités estabeleceu uma tarifa preferencial reservada para assinantes do Navigo com Batobus.

Transporte por via navegável interior
Transporte autônomo de ônibus ou rio fluvial?
Ônibus espacial autônomo sendo testado
Transporte autônomo de ônibus ou rio fluvial?
Infográfico: Inovação no Transporte Público
Infograpgie: Inovação no transporte público na Île-de-France

Desenvolva o Smart Navigo e seus serviços online. Abrir o acesso aos dados para facilitar a inovação. Projetando e experimentando o transporte do futuro.