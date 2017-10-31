Novas soluções de mobilidade para suas viagens

Mais espaços para bicicletas nas estações

Acompanhe ao vivo o número de assentos do Véligo na Île-de-France

7.000 assentos de Véligo

Para permitir que os passageiros possam estacionar suas bicicletas facilmente perto das estações de trem, as vagas de Véligo continuam a se desenvolver na região de Île-de-France, com 141 previstas até o final de 2018 (94 das quais serão garantidas), ou seja, mais de 7.000 vagas em 2018.

A partir de 2019, a Île-de-France Mobilités também oferecerá um serviço de aluguel de longa duração para bicicletas assistidas eletricamente.

