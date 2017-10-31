Novas soluções de mobilidade para suas viagens
O carona agora está integrado ao aplicativo Vianavigo e vagas de estacionamento estão disponíveis gratuitamente para quem compartilha carros no Park & Rides.
Comunicados de imprensa: Île-de-France Mobilités financia 1.815 vagas em 3 novas instalações de estacionamento e transporte – Três novas instalações de estacionamento e transporte financiadas para os subúrbios externos
5000 vagas de estacionamento em construção
Mais espaços para bicicletas nas estações
Acompanhe ao vivo o número de assentos do Véligo na Île-de-France
7.000 assentos de Véligo
Para permitir que os passageiros possam estacionar suas bicicletas facilmente perto das estações de trem, as vagas de Véligo continuam a se desenvolver na região de Île-de-France, com 141 previstas até o final de 2018 (94 das quais serão garantidas), ou seja, mais de 7.000 vagas em 2018.
A partir de 2019, a Île-de-France Mobilités também oferecerá um serviço de aluguel de longa duração para bicicletas assistidas eletricamente.
Comunicados de imprensa: 784 novas vagas de estacionamento em Véligo para o Val-de-Marne – Inauguração de um novo espaço Véligo em Massy-Palaiseau (91) – Inauguração do 1º espaço Véligo em uma grande estação parisiense
Ônibus autônomos ou transporte fluvial
A inovação está no centro das prioridades da Île-de-France Mobilités, que atualmente está testando ônibus autônomos (La Défense, Bois de Vincennes ou Paris 12th) e as possibilidades que poderiam existir para desenvolver o transporte público nos rios.
A Île-de-France Mobilités estabeleceu uma tarifa preferencial reservada para assinantes do Navigo com Batobus.
Desenvolva o Smart Navigo e seus serviços online. Abrir o acesso aos dados para facilitar a inovação. Projetando e experimentando o transporte do futuro.