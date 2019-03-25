Início da investigação pública para a criação do Cabo A
A partir de segunda-feira, 25 de março: foco na investigação pública
A partir de 25 de março, e por um período de seis semanas, os habitantes e partes interessadas do território são convidados a participar da investigação pública paraexpressar suas opiniões e observações sobre o projeto! A investigação é conduzida sob a égide de uma comissão de inquérito responsável por garantir que o público seja devidamente informado, que o procedimento seja conduzido corretamente e que o público receba comentários. Ele levará, se o parecer emitido pela comissão for favorável, à declaração de utilidade pública do projeto – que será emitida pelo Prefeito.
Todas as informações sobre o projeto estão aqui: www.cable-a-televal.fr.
Como se expressar sobre o projeto durante a investigação? Acesse esta página.
Os objetivos da investigação pública:
- Apresentar as características do projeto ao público;
- Coletar a expressão do maior número possível de pessoas para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto;
- Tornar os documentos de planejamento urbano dos municípios da rota compatíveis;
A investigação pública é um passo essencial para o projeto. Uma nova fase de informações e troca com o público sobre um projeto detalhado. A preparação, a prefeitura deve verificar se o arquivo da investigação pública está completo. Em seguida, encaminha o caso ao tribunal administrativo e, em seguida, à comissão de inquérito. 30 dias após o término da investigação pública, a comissão elabora um relatório sobre seu progresso e formula sua opinião sobre o assunto.
Uma alternativa confiável e ambientalmente amigável ao transporte tradicional
Esse novo meio de transporte atende às exigências do terreno: a RD1 e as linhas ferroviárias afetam os movimentos diários dos habitantes, dividindo este território do Val-de-Marne em dois.
A Cable A oferece uma nova solução de mobilidade para os moradores com:
- Uma garantia de tempo de transporte. Com o Cabo A, a distância de 4,5 km entre as duas extremidades da linha será percorrida em 17 minutos. Sem congestionamento, a pontualidade e fluidez do tráfego das cabines são assim garantidas.
- Acessibilidade aprimorada. Cada uma das estações e cabines do Cable A será 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida.
- Uma alternativa limpa ao carro, menos engarrafamentos e, portanto, menos poluição para a qualidade do ar de todos.
Esse meio de transporte atraente e inovador permitirá que os distritos densamente povoados de Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) e Temps-Durables (Limeil-Brévannes) conectem toda a rede mais rapidamente.
O Cabo, um novo meio de transporte na Île-de-France. É mais relevante para cruzar cortes urbanos. Ele promove a intermodalidade. É um teleférico urbano, acessível a todos.
Para mais informações sobre o projeto, visite o site www.cable-a-televal.fr e o Twitter da Île-de-France Mobilités.
