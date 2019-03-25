Início da investigação pública para a criação do Cabo A

A partir de segunda-feira, 25 de março: foco na investigação pública

A partir de 25 de março, e por um período de seis semanas, os habitantes e partes interessadas do território são convidados a participar da investigação pública paraexpressar suas opiniões e observações sobre o projeto! A investigação é conduzida sob a égide de uma comissão de inquérito responsável por garantir que o público seja devidamente informado, que o procedimento seja conduzido corretamente e que o público receba comentários. Ele levará, se o parecer emitido pela comissão for favorável, à declaração de utilidade pública do projeto – que será emitida pelo Prefeito.

Todas as informações sobre o projeto estão aqui: www.cable-a-televal.fr.

Como se expressar sobre o projeto durante a investigação? Acesse esta página.

Os objetivos da investigação pública: