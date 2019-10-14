Projetos de grande escala para construir uma rede de transporte + moderna e + extensa

Modernização e manutenção da rede existente para maior segurança e pontualidade

Para enfrentar o desafio das 41 milhões de viagens realizadas diariamente na rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, em colaboração com seus parceiros de gestão de transporte e infraestrutura, lançou um programa ambicioso para melhorar e modernizar a rede. O objetivo é renovar toda a infraestrutura da rede ferroviária para limitar interrupções, melhorar a regularidade e economizar tempo para os usuários.

Vários projetos espetaculares também estão em andamento, como a renovação dos trilhos do trecho central da RER A, a linha mais movimentada da Europa, para permitir sua operação pelos próximos 40 anos; e a renovação e modernização do túnel RER C em Paris. No total, em 2017, mais de 1.600 projetos foram realizados em toda a região da Île-de-France pela SNCF Réseau, e essa dinâmica continuará crescendo nos próximos anos.

Além dessas melhorias essenciais, muitos projetos estão em andamento para aumentar a robustez e a capacidade das linhas atuais, permitindo que elas acomodem mais passageiros em melhores condições: a criação de uma quarta via em Cergy-le-Haut, o desenvolvimento de uma plataforma em Créteil Pompadour e Denfert-Rochereau, ou a automação da linha 4, que permitirá operar mais trens aumentando a regularidade.