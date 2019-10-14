Projetos de grande escala para construir uma rede de transporte + moderna e + extensa
Foco no Grand Paris Express
Projetos de grande escala estão em andamento em toda a região da Île-de-France para construir 4 novas linhas automáticas de metrô em Paris e estender 4 linhas existentes. A futura espinha dorsal da rede Île-de-France, a linha 14 está sendo estendida para o norte e sul para aliviar o congestionamento na linha 13 e conectar diretamente ao aeroporto de Orly.
Foco no projeto Eole, extensão da RER E para o oeste
Também estão em andamento trabalhos para estender o RER E para o oeste, a fim de criar um novo elo estrutural entre leste e oeste, melhor servir La Défense e aliviar o congestionamento no RER A. Para completar essa rede regional, 8 linhas de bonde foram criadas ou estendidas, além de várias linhas de ônibus com alto nível de serviço.
Foco no bonde T9 Paris <> Orly Ville
Com 10 km de extensão, seu trajeto atenderá 6 municípios de Paris – Porte de Choisy até o centro da cidade de Orly em menos de 30 minutos. A instalação dos trilhos na rota está avançando rapidamente e os novos trens estão atualmente sendo testados para comissionamento no final de 2020.
Metrô, bondes, ônibus... Você pode encontrar todos os projetos para extensão e criação de linhas aqui.
Melhorando os ônibus nos subúrbios externos hoje para facilitar as viagens
Atualmente, a Île-de-France Mobilités está investindo para melhorar as condições de transporte dos residentes da Île-de-France na região da Grande Banlieue. Por exemplo, montando ônibus com mais frequência e depois para se adaptar ao ritmo de vida de todos; veículos mais limpos.
Infográfico: A transição energética continua em Île-de-France. Ônibus 100% limpos em 2005 para uma melhor qualidade de vida. 5 ônibus NGV serão utilizados na linha expressa 91.06C, Massy-Saclay. 11 ônibus elétricos serão instalados nas redes Argenteuil-Sartrouville e Saint-Quentin-en-Yvelines. 2 ônibus a hidrogênio serão testados na rede Grand Parc de Versalhes.
A Île-de-France Mobilités também está trabalhando para aproveitar ao máximo a infraestrutura viária atual,desenvolvendo faixas dedicadas nas rodovias e prioridade nos semáforos. Nos últimos anos, muitas linhas expressas foram colocadas em serviço paraatender grandes centros comerciais com tempos de viagem muito competitivos: Meaux-Melun, Torcy-Créteil, Massy-Saint-Quentin e Yvelines via o planalto de Saclay, etc.
Modernização e manutenção da rede existente para maior segurança e pontualidade
Para enfrentar o desafio das 41 milhões de viagens realizadas diariamente na rede de transporte da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, em colaboração com seus parceiros de gestão de transporte e infraestrutura, lançou um programa ambicioso para melhorar e modernizar a rede. O objetivo é renovar toda a infraestrutura da rede ferroviária para limitar interrupções, melhorar a regularidade e economizar tempo para os usuários.
Vários projetos espetaculares também estão em andamento, como a renovação dos trilhos do trecho central da RER A, a linha mais movimentada da Europa, para permitir sua operação pelos próximos 40 anos; e a renovação e modernização do túnel RER C em Paris. No total, em 2017, mais de 1.600 projetos foram realizados em toda a região da Île-de-France pela SNCF Réseau, e essa dinâmica continuará crescendo nos próximos anos.
Além dessas melhorias essenciais, muitos projetos estão em andamento para aumentar a robustez e a capacidade das linhas atuais, permitindo que elas acomodem mais passageiros em melhores condições: a criação de uma quarta via em Cergy-le-Haut, o desenvolvimento de uma plataforma em Créteil Pompadour e Denfert-Rochereau, ou a automação da linha 4, que permitirá operar mais trens aumentando a regularidade.