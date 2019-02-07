Implantação dos novos trens Régio 2N no ramal Paris-Montargis da linha R

A chegada desses novos trens faz parte do programa para modernizar o material rodante em todas as linhas de trens e RER na Île-de-France, que preveja mais de 700 trens novos ou renovados e trens RER até o final de 2021, para um investimento sem precedentes de €10 bilhões pela Île-de-France Mobilités.

Esses novos trens podem circular graças a trabalhos em larga escala realizados pela SNCF Réseau para adaptar as plataformas, trilhos e feixe de catenária às características dos novos equipamentos.

A implantação dos novos trens Regio2N começou em dezembro de 2017 no ramal Montereau da linha R, e desde dezembro de 2018 no ramal Montargis, resultando em um total de 32 trens entregues até o momento para atender às necessidades de todos os 72.000 passageiros da linha.