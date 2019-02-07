Implantação dos novos trens Régio 2N no ramal Paris-Montargis da linha R
A chegada desses novos trens faz parte do programa para modernizar o material rodante em todas as linhas de trens e RER na Île-de-France, que preveja mais de 700 trens novos ou renovados e trens RER até o final de 2021, para um investimento sem precedentes de €10 bilhões pela Île-de-France Mobilités.
Esses novos trens podem circular graças a trabalhos em larga escala realizados pela SNCF Réseau para adaptar as plataformas, trilhos e feixe de catenária às características dos novos equipamentos.
A implantação dos novos trens Regio2N começou em dezembro de 2017 no ramal Montereau da linha R, e desde dezembro de 2018 no ramal Montargis, resultando em um total de 32 trens entregues até o momento para atender às necessidades de todos os 72.000 passageiros da linha.
Reforço da oferta para o Paris-Nevers TER
O compromisso assinado esta manhã entre o Presidente da Île-de-France Mobilités e da Região da Île-de-France e o Presidente da Região Centre-Val de Loire fortalecerá a oferta TER em Nemours e atenderá às expectativas dos passageiros.
Esse novo serviço para a estação Nemours-Saint Pierre pelo TER Paris – Nevers, operado sob a autoridade da Região Centre-Val de Loire, resultará em pelo menos duas paradas para os seguintes trens:
- TER 5908, partindo de Nevers às 7h25, chegando a Paris Bercy às 9h52 com parada em Nemours por volta das 9h,
- TER 5901, partindo de Paris Bercy às 7h11, chegando a Nevers às 9h38 com parada em Nemours por volta das 8h.
