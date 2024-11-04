A nova agência de ônibus da Melun está moldando o futuro dos espaços de passageiros na Île-de-France

Design: uma ferramenta importante para melhorar sua experiência de transporte?

Antes de continuarmos, o design... O que é? O design é o ponto de contato entre o sensorial e o funcional. As formas, cores, materiais que escolhemos dar a um objeto (um metrô, por exemplo) para que ele responda melhor à sua função – no nosso exemplo do metrô – transportam você nas melhores condições de conforto e segurança.

Como o design é refletido?

Para desenvolver um design eficaz que seja identificável por todos, você precisa se fazer muitas (muitas) perguntas.

Coloque-se no lugar dos usuários. Pense na durabilidade dos equipamentos. Mantenha-se prático, mas confortável. Garanta a sensação de segurança. Ou criar espaços atemporais projetados para resistir ao desgaste, assim como a efeitos de moda. Uma abordagem com mil e um parâmetros, onde cada detalhe é importante.