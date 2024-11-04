A nova agência de ônibus da Melun está moldando o futuro dos espaços de passageiros na Île-de-France
A Île-de-France Mobilités está renovando suas agências de recepção e ônibus em toda a região da Île-de-France. Começando pela agência de ônibus em Melun (77), reformada no verão de 2024 com um novo espaço que combina design, conforto e acessibilidade.
Além de um simples ponto de venda e informações, este lugar foi concebido como um espaço de serviço que atende às necessidades diárias dos viajantes. Uma evolução, alinhada com a identidade de design da rede, que antecipa o novo rosto das agências da Île-de-France.
Descubra os bastidores dessa metamorfose.
Design: uma ferramenta importante para melhorar sua experiência de transporte?
Antes de continuarmos, o design... O que é? O design é o ponto de contato entre o sensorial e o funcional. As formas, cores, materiais que escolhemos dar a um objeto (um metrô, por exemplo) para que ele responda melhor à sua função – no nosso exemplo do metrô – transportam você nas melhores condições de conforto e segurança.
Como o design é refletido?
Para desenvolver um design eficaz que seja identificável por todos, você precisa se fazer muitas (muitas) perguntas.
Coloque-se no lugar dos usuários. Pense na durabilidade dos equipamentos. Mantenha-se prático, mas confortável. Garanta a sensação de segurança. Ou criar espaços atemporais projetados para resistir ao desgaste, assim como a efeitos de moda. Uma abordagem com mil e um parâmetros, onde cada detalhe é importante.
Em Melun, a agência de ônibus coloca o design a serviço dos passageiros
Desde o formato dos balcões até a escolha das cores e acessibilidade, cada detalhe da filial de Melun foi cuidadosamente estudado. O objetivo? Criar um ambiente acolhedor e prático que reflita a identidade visual da Île-de-France Mobilités.
A agência Melun: o projeto da Île-de-France Mobilités em aplicação
Simplicidade
As formas elegantes, naturais e suavizadas da rede (com o uso da "carronda" – um quadrado arredondado, que você pode encontrar em todos os lugares, desde o logo da Île-de-France Mobilités, até os validadores e o formato dos novos metrôs), estão presentes nas bilheterias, luzes e assentos da agência Melun.
O objetivo? Ofereça superfícies fáceis de limpar e manter (nenhuma sujeira pode ficar presa em cantos arredondados), seguras (cantos afiados são fonte de lesões) e proporcionem um ambiente agradável e quente.
Sustentabilidade
Cada detalhe foi projetado para garantir a durabilidade geral dos espaços, facilidade de uso, minimizar o impacto ambiental e resistir ao teste do tempo : desde o piso (um linóleo salpicado que reduz a visibilidade da sujeira), até os tecidos dos assentos (iguais aos do metrô, resistentes e duráveis) e as superfícies de contato (fosco para evitar impressões digitais e passagem).
Inclusão
Os espaços devem atender às diferentes necessidades dos muitos passageiros. Desde o acesso a prédios e transporte até a legibilidade das informações em uma tela, tudo é cuidadosamente pensado para facilitar a viagem dos usuários.
Em Melun, por exemplo, uma tela mostra os horários dos ônibus fora da agência, acessada por uma rampa acessível a pessoas com mobilidade reduzida e cadeiras de rodas.
Consistência
Pictogramas que valem mais que mil palavras, um logo e um nome que você conhece bem e cores que encontra em toda a rede: a identidade visual tranquiliza e simplifica o acesso à informação, ao ir ao essencial.
As cores e códigos de marca da Île-de-France Mobilités são, portanto, naturalmente encontrados nos tecidos dos assentos ou no logo na entrada da agência.
Ambições de design da Île-de-France Mobilités
A renovação da filial de Melun é a primeira de uma longa lista de áreas de recepção que em breve serão modernizadas em toda a região. No programa:
- A renovação de agências de ônibus, como a de Melun
- A criação de agências móveis na forma de um caminhão convertido que para nos municípios mais remotos para fornecer informações sobre horários, assinaturas e oferecer a venda de passagens de transporte
- ou a renovação das agências PAM
Uma revolução do design que acompanha a revolução no transporte e na bilhetagem na região da Île-de-France, rumo a um conforto e simplicidade cada vez maiores!