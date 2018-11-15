Na Île-de-France, a acessibilidade está avançando para todos

Île-de-France Mobilités, a Região Île-de-France e as operadoras SNCF e RATP decidiram lançar uma campanha de comunicação para aumentar a conscientização sobre as diversas ações que estão sendo implementadas com o objetivo de avançar a acessibilidade do transporte público na Île-de-France.

O objetivo desta campanha é destacar evidências que traduzem o progresso alcançado em termos de acessibilidade no transporte público.

O fio condutor é mostrar que o progresso a favor da acessibilidade melhora as viagens para todos os viajantes.