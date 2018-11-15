Na Île-de-France, a acessibilidade está avançando para todos
Île-de-France Mobilités, a Região Île-de-France e as operadoras SNCF e RATP decidiram lançar uma campanha de comunicação para aumentar a conscientização sobre as diversas ações que estão sendo implementadas com o objetivo de avançar a acessibilidade do transporte público na Île-de-France.
O objetivo desta campanha é destacar evidências que traduzem o progresso alcançado em termos de acessibilidade no transporte público.
O fio condutor é mostrar que o progresso a favor da acessibilidade melhora as viagens para todos os viajantes.
Todos os dias, 1,3 milhão de passageiros utilizam 352 escadas rolantes em 94 estações Transilien para facilitar suas viagens.
Pessoas sem deficiência ou com mobilidade reduzida, seja qual for o tipo de deficiência (motora, visual, cognitiva, auditiva, etc.), com uma perna em gesso, com carrinho de bebê ou mala, com crianças pequenas... Todos vocês se beneficiam do progresso que está sendo feito em termos de acessibilidade.
Melhorias em estações e estações de trem, trens, bondes, ônibus, informações e serviços para passageiros, acessibilidade abrangem todas as etapas da sua viagem.
Uma campanha de evidências
A promoção das ações implementadas por evidências in situ é o fio condutor desta campanha, que é implementada a partir de 15 de novembro com discursos regulares para destacar as diversas evidências e ações implementadas.
Mais de 150 estações Transilien já possuem um portão de validação ampliado para facilitar a passagem de todos. Île-de-France Mobilités, a acessibilidade está avançando para todos.
.
Assim, cartazes serão exibidos onde a acessibilidade está avançando: escadas rolantes, elevadores, terminais de anúncio sonoro, andares baixos nos ônibus, etc.
Essa campanha de provas também será transmitida por meio de ferramentas digitais, que fornecerão conteúdos mais ricos sobre as políticas gerais decididas e financiadas pela Île-de-France Mobilités e sobre os valores dos investimentos realizados.
Para saber mais: acessibilidade da rede de transporte
Acessibilidade para todos: 100% das estações da linha 14 são equipadas com elevadores para facilitar o deslocamento de todos, com total autonomia. Na linha 1, todos os nossos agentes são treinados para receber passageiros com deficiências sensoriais ou cognitivas. No RER, nossos agentes recebem você a qualquer momento, 7 dias por semana