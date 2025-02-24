Dê sua opinião para escolher o futuro do transporte na Île-de-France
Plano de Mobilidade 2030 em Île-de-France: por que sua opinião é essencial?
Quem melhor do que os próprios passageiros para falar sobre suas necessidades no transporte público?
Ao responder à nossa pesquisa pública, de 28 de fevereiro a 30 de março, você está participando do futuro do transporte na Île-de-France! Suas recomendações possibilitarão ajustar 46 ações concretas que transformarão a mobilidade em toda a região até 2030.
Para que seu feedback será usado?
Ao final da investigação, um relatório apresentando as possíveis recomendações a serem feitas ao Plano de Mobilidade 2030 será submetido em abril de 2025 e apresentado ao Estado neste verão, para adoção do plano e suas iniciativas em setembro de 2025 pelo Conselho Regional.
Plano de Mobilidade 2030 em Île-de-France: um plano ambicioso para sua viagem
O Plano de Mobilidade imagina e organiza, em 14 eixos e 46 ações concretas, a estratégia para o desenvolvimento do transporte público na Île-de-France até 2030.
O objetivo desse plano é atender às necessidades diárias dos passageiros e levar as viagens rumo à neutralidade de carbono.
Quais são os principais objetivos do Plano de Mobilidade 2030?
- -15% das viagens de carro
- +15% de uso do transporte público
- Triplicando o ciclismo pela região
- - 26% de gases de efeito estufa
Como participar da pesquisa?
Existem várias opções disponíveis para você:
- Online na plataforma dedicada, acessível a partir de 28 de fevereiro de 2025
- Na sede da Região , por escrito nos registros de investigação disponíveis no local
- Em um dos 33 pontos de consulta espalhados pela região (lista de locais na Île-de-France)
- Por correio endereçado à "Senhora Presidente da Comissão de Inquérito, Direção de Transportes, Unidade de Habitação, Planejamento e Transportes, Conselho Regional da Île-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine"
- Por e-mail em [email protected]
- Na reunião pública de 13 de março de 2025, às 18h30, no Conselho Regional (boulevard Victor Hugo, 8, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine)