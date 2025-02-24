Dê sua opinião para escolher o futuro do transporte na Île-de-France

Plano de Mobilidade 2030 em Île-de-France: um plano ambicioso para sua viagem

O Plano de Mobilidade imagina e organiza, em 14 eixos e 46 ações concretas, a estratégia para o desenvolvimento do transporte público na Île-de-France até 2030.

O objetivo desse plano é atender às necessidades diárias dos passageiros e levar as viagens rumo à neutralidade de carbono.

Quais são os principais objetivos do Plano de Mobilidade 2030?