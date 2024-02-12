Plano de mobilidade: como será seu transporte em 2030?
Você sabia? Há um plano que imagina o futuro da mobilidade na Île-de-France. E, exatamente, acabou de ser adotada.
Esse plano é o Plano de Mobilidade da Île-de-France para 2030, que define o futuro da mobilidade em toda a região em 14 eixos e 46 ações.
Grandes ambições para uma mobilidade mais fácil e sustentável na Île-de-France, que convidamos vocês a decifrarem juntos.
O Plano de Mobilidade em Île-de-France, o que isso diz respeito a você?
O Plano de Mobilidade para 2030 é o sucessor do Plano de Viagem Urbana da Île-de-France: um plano estratégico que organizou a mobilidade na região e estabeleceu as principais diretrizes para o período de 2010 a 2020.
A nova versão, aprovada pelo Conselho Regional em 24 de setembro de 2025, renova e fortalece as ambições para o uso do transporte público e soluções de mobilidade mais sustentáveis, até 2030.
Uma ambição enraizada na realidade do território
Este Plano de Mobilidade 2030 é resultado de trabalho de longo prazo e expertise aprofundada na região da Île-de-France desenvolvida pela Île-de-France Mobilités.
Ele é baseado em:
Antecipação de mudanças urbanas e sociodemográficas
Graças a uma parceria com o Instituto da Região de Paris, a Île-de-France Mobilités pode antecipar a trajetória de evolução da região da Île-de-France , como: a evolução dos locais de residência dos habitantes, dos locais de trabalho da população ativa ou o envelhecimento da população. Todos esses são fatores que estão transformando a mobilidade cotidiana.
Uma análise detalhada dos fluxos de viagem e seu impacto ambiental
Para definir os objetivos do Plano, a Île-de-France Mobilités realizou simulações para estimar o impacto das mudanças planejadas nas viagens de acordo com os diferentes meios de transporte. Pesquisas adicionais com a Airparif possibilitaram antecipar a evolução das emissões de gases de efeito estufa e os poluentes que delas resultariam.
Compreensão das questões locais
O conhecimento aprofundado da Île-de-France Mobilités sobre a região nos permite projetar soluções de transporte que atendam precisamente às necessidades atuais e futuras dos residentes da Île-de-France, adaptando-se às especificidades de cada território, seja urbano ou rural.
Quem está envolvido no desenvolvimento do Plano de Mobilidade na Île-de-France?
A implementação do Plano de Mobilidade 2030 envolve não apenas a Île-de-France Mobilités, mas todos os atores regionais da mobilidade , tais como:
- A Região da Île-de-France
- O Estado
- Departamentos, intermunicípios e municípios
- Transportes, pessoas e mercadorias e operadores e partes interessadas
- Associações e atores econômicos do território : que puderam compartilhar suas expectativas e falar durante oficinas e consultas
Quais são os objetivos do Plano de Mobilidade na Île-de-France?
1 - Responder de forma eficaz aos desafios ambientais e de saúde atuais
- Melhorando a qualidade do ar
- Redução das emissões de gases de efeito estufa
- Melhorando a segurança no trânsito
- A transição energética
- Adaptação às mudanças climáticas
- Preservação da biodiversidade e da saúde dos residentes de Île-de-France
2 - Alcançar ambições ambiciosas
- A redução de -26% nas emissões de gases de efeito estufa
- Redução da concentração de poluentes abaixo dos valores limites regulatórios
- Melhorar a segurança no trânsito reduzindo o número de mortes e ferimentos graves nas estradas e ruas em 50% entre 2025 e 2029.
- - 15% das viagens de carro e veículos motorizados entre 2019 e 2030
- Um aumento de 15% nas viagens feitas pelo transporte público entre 2023 e 2030
- Triplicando o número de viagens feitas de bicicleta
Plano de Mobilidade 2030: quais são as 14 áreas de atuação?
Quer saber mais? Deciframos para vocês, ação após ação, todas as ambições do Plano de Mobilidade para 2030.