Plano de mobilidade: como será seu transporte em 2030?

O Plano de Mobilidade em Île-de-France, o que isso diz respeito a você?

O Plano de Mobilidade para 2030 é o sucessor do Plano de Viagem Urbana da Île-de-France: um plano estratégico que organizou a mobilidade na região e estabeleceu as principais diretrizes para o período de 2010 a 2020.

A nova versão, aprovada pelo Conselho Regional em 24 de setembro de 2025, renova e fortalece as ambições para o uso do transporte público e soluções de mobilidade mais sustentáveis, até 2030.

Uma ambição enraizada na realidade do território

Este Plano de Mobilidade 2030 é resultado de trabalho de longo prazo e expertise aprofundada na região da Île-de-France desenvolvida pela Île-de-France Mobilités.

Ele é baseado em:

Antecipação de mudanças urbanas e sociodemográficas

Graças a uma parceria com o Instituto da Região de Paris, a Île-de-France Mobilités pode antecipar a trajetória de evolução da região da Île-de-France , como: a evolução dos locais de residência dos habitantes, dos locais de trabalho da população ativa ou o envelhecimento da população. Todos esses são fatores que estão transformando a mobilidade cotidiana.

Uma análise detalhada dos fluxos de viagem e seu impacto ambiental

Para definir os objetivos do Plano, a Île-de-France Mobilités realizou simulações para estimar o impacto das mudanças planejadas nas viagens de acordo com os diferentes meios de transporte. Pesquisas adicionais com a Airparif possibilitaram antecipar a evolução das emissões de gases de efeito estufa e os poluentes que delas resultariam.

Compreensão das questões locais

O conhecimento aprofundado da Île-de-France Mobilités sobre a região nos permite projetar soluções de transporte que atendam precisamente às necessidades atuais e futuras dos residentes da Île-de-France, adaptando-se às especificidades de cada território, seja urbano ou rural.