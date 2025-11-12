Plano de mobilidade: 14 ações para transformar a mobilidade até 2030
Île-de-France Mobilités definiu 14 eixos principais e 46 ações para repensar a mobilidade até 2030 : este é o Plano de Mobilidade 2030.
Desde o transporte cotidiano até a mobilidade ativa, incluindo inclusão e a transição ecológica, apresentamos isso ponto a ponto.
Prioridade nº 1 - Desenvolver o uso do transporte público tornando-o mais atraente
Para alcançar metas ambientais, o uso do transporte público deve continuar aumentando.
Para fazer com que o maior número possível de pessoas queira usá-los diariamente, a revolução do transporte continua com uma oferta cada vez mais segura e eficiente, adaptada a cada território e seus habitantes.
Eixo nº 2 - Colocar o pedestre no centro das políticas de mobilidade
Caminhar é bom para a saúde, sim, e também para o meio ambiente.
Assim, para incentivar os moradores de Île-de-France a escolherem caminhar sempre que possível, o plano planeja sistematizar a prioridade dada aos pedestres no desenvolvimento de espaços públicos e melhorar suas condições de viagem, por exemplo, criando espaços e calçadas mais seguros e confortáveis (bancos, iluminação, verdejamento, etc.).
Eixo nº 3 - Garantindo viagens inclusivas tornando as redes de transporte acessíveis
Como?
- Acelerando a acessibilidade das estradas em áreas urbanizadas (por exemplo, calçadas adaptadas e passagens de pedestres) com uma abordagem que leva em conta os diferentes tipos de hadicap
- Continuando a tornar acessível a rede de transporte público já em andamento
Prioridade nº 4 - Incentivo ao uso de bicicletas
Como?
- Facilitando e tornando mais seguro a prática diária, desenvolvendo ciclovias, aumentando o número de vagas de estacionamento para bicicletas em residências e escritórios, mas também nas ruas e próximas a estações de trem e de transporte (os Estacionamentos para Bicicletas)
- Promovendo o ciclismo e oferecendo serviços associados, como o serviço Véligo Location, ou o reparo e eletrificação da bicicleta
- Continuando a fornecer subsídios para compras para tornar a prática acessível ao maior número possível de pessoas
Eixo nº 5 - Apoiando o uso compartilhado do carro
Como?
- Incentivando e facilitando a prática do carona
- Regulando a qualidade dos serviços dos operadores de compartilhamento de carros
- Criando linhas de carona (especialmente nos subúrbios externos, às vezes longe da rede ferroviária de transporte público).
Prioridade nº 6 - Facilitar a transição de um meio de transporte para outro para a mesma viagem
Para incentivar os residentes de Île-de-France a escolherem mobilidade sustentável, é necessário garantir uma conexão suave entre os diferentes modos de transporte disponíveis na região.
Isso é o que chamamos de intermodalidade e multimodalidade.
Ou seja,poder trocar de carro, trem, ônibus, bicicleta, bonde ou metrô com facilidade, e isso, para a mesma viagem.
Eixo 7 - Tornando a estrada mais multimodal, segura e sustentável
Como?
- Priorizando e desenvolvendo a rede viária para maior segurança
- Implementação de faixas dedicadas para transporte público e carona
- Melhorando a qualidade do serviço de todos os modos de transporte na rede rodoviária
- Melhorando o desempenho ambiental da rede viária, em especial para adaptá-la às mudanças climáticas e reduzir o ruído para os moradores locais
Prioridade nº 8 - Melhor compartilhamento da rua entre os diferentes meios de transporte
O objetivo? Compartilhar efetivamente as faixas de tráfego urbano entre os diferentes modos de transporte, em favor de modos alternativos ao carro particular (caminhada, ciclismo, transporte público).
Prioridade nº 9 - Adaptação da política de estacionamento para os diferentes territórios
Aqui, o objetivo é adotar uma abordagem holística nas políticas de estacionamento. Como?
- Tratando ambos os espaços privados : limitando a construção de vagas de estacionamento em novos edifícios (escritórios, moradias) em áreas bem atendidas pelo transporte
- E estacionamento público na rua.
O objetivo? Garantir consistência com outras políticas de mobilidade, em particular a do transporte público, e entre municípios vizinhos.
Prioridade nº 10 - Apoiar uma logística territorial mais sustentável e eficiente
Como seria uma logística territorial mais sustentável?
- Otimização da logística urbana e melhoria da organização das entregas na cidade: o último elo de mercadorias viajam antes de chegar ao destino
- A transição energética dos veículos
- Ou a implementação do transporte de cargas por via fluvial ou ferrovia
Eixo 11 - Acelerando a transição energética dos veículos
Como? Por:
- Comprar subsídios para veículos menos poluentes
- A instalação de estações de recarga elétrica
- A transição da frota de ônibus e ônibus da Île-de-France Mobilités para energia limpa
- O desenvolvimento do reabastecimento com energias mais sustentáveis (bioNGV, hidrogênio, etc.)
Com o Plano de Mobilidade para 2030, a Região da Île-de-France será a primeira região da França no caminho para a neutralidade de carbono até 2050!
Prioridade 12 - Coordenar uma política de solidariedade para os serviços de mobilidade
Como? Tornando os serviços de mobilidade acessíveis aos residentes mais vulneráveis economicamente de Île-de-France (tarifas de solidariedade, auxílios à ecomobilidade, orientações para facilitar a mobilidade).
Eixo 13 - Promovendo uma mobilidade turística mais sustentável
O objetivo é facilitar a mobilidade dos turistas para viajar pela região da Île-de-France e visitar locais turísticos.
O objetivo? Ofereça opções que melhorem a experiência do viajante e incentive-os a usar modos sustentáveis.
Eixo nº 14 - Mudança de hábitos de viagem
Esse eixo consiste em agir sobre o comportamento dos moradores de Île-de-France para incentivá-los a adotar práticas de mobilidade mais sustentáveis, especialmente mirando empregadores e escolas.