Plano de mobilidade: 14 ações para transformar a mobilidade até 2030

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Île-de-France Mobilités definiu 14 eixos principais e 46 ações para repensar a mobilidade até 2030 : este é o Plano de Mobilidade 2030.

Desde o transporte cotidiano até a mobilidade ativa, incluindo inclusão e a transição ecológica, apresentamos isso ponto a ponto.

Prioridade nº 1 - Desenvolver o uso do transporte público tornando-o mais atraente

Para alcançar metas ambientais, o uso do transporte público deve continuar aumentando.

Para fazer com que o maior número possível de pessoas queira usá-los diariamente, a revolução do transporte continua com uma oferta cada vez mais segura e eficiente, adaptada a cada território e seus habitantes.

Dois ingressos de preço único dão acesso a toda a Île-de-France. Um bilhete de ônibus e bonde por 2 euros e um bilhete de metrô, trem e RER por 2,50 euros. Outra novidade é que as viagens com Navigo Liberté + agora estão disponíveis em toda a região da Île-de-France sem exceção.
O RER NG foi implantado no RER E e no RER D. O metrô do futuro, o MF19, chega à linha 10 em outubro: é o primeiro a ser equipado com ele. O Bonde T1, o mais antigo da Île-de-France, recebeu uma reforma com um metrô totalmente novo.
Ônibus limpos: 100% dos ônibus limpos em Paris e nos subúrbios internos da Île-de-France. Todos eles serão em 2029.
Segurança: A Brigada Regional de Segurança do Transporte está se expandindo com mais 50 oficiais. Um Conselho Estratégico de Segurança foi criado para melhorar a segurança de suas viagens na Île-de-France.
Em 13 de dezembro de 2025, o C1, o primeiro teleférico da Île-de-France entre Créteil e Villeneuve Saint-Georges, entrará em operação. Ao mesmo tempo, 4 linhas de carona foram abertas na Île-de-France, cujas viagens podem ser reservadas por meio de um aplicativo dedicado.

Eixo nº 2 - Colocar o pedestre no centro das políticas de mobilidade

Caminhar é bom para a saúde, sim, e também para o meio ambiente.

Assim, para incentivar os moradores de Île-de-France a escolherem caminhar sempre que possível, o plano planeja sistematizar a prioridade dada aos pedestres no desenvolvimento de espaços públicos e melhorar suas condições de viagem, por exemplo, criando espaços e calçadas mais seguros e confortáveis (bancos, iluminação, verdejamento, etc.).

Eixo nº 3 - Garantindo viagens inclusivas tornando as redes de transporte acessíveis

Como?

  • Acelerando a acessibilidade das estradas em áreas urbanizadas (por exemplo, calçadas adaptadas e passagens de pedestres) com uma abordagem que leva em conta os diferentes tipos de hadicap
  • Continuando a tornar acessível a rede de transporte público já em andamento

Prioridade nº 4 - Incentivo ao uso de bicicletas

Uma jovem mulher Uma jovem anda de bicicleta em uma ciclovia em Paris. - créditos Audrey KRAWCZYK
© Audrey KRAWCZYK

Como?

  • Facilitando e tornando mais seguro a prática diária, desenvolvendo ciclovias, aumentando o número de vagas de estacionamento para bicicletas em residências e escritórios, mas também nas ruas e próximas a estações de trem e de transporte (os Estacionamentos para Bicicletas)
  • Promovendo o ciclismo e oferecendo serviços associados, como o serviço Véligo Location, ou o reparo e eletrificação da bicicleta
  • Continuando a fornecer subsídios para compras para tornar a prática acessível ao maior número possível de pessoas

Eixo nº 5 - Apoiando o uso compartilhado do carro

Mulheres em um carro na frente, vejam a rota de carona no aplicativo dedicado. - Ecov-Gwenn Dubourthoumieu
© Ecov-Gwenn Dubourthoumieu 

Como?

Prioridade nº 6 - Facilitar a transição de um meio de transporte para outro para a mesma viagem

Para incentivar os residentes de Île-de-France a escolherem mobilidade sustentável, é necessário garantir uma conexão suave entre os diferentes modos de transporte disponíveis na região.

Isso é o que chamamos de intermodalidade e multimodalidade.

Ou seja,poder trocar de carro, trem, ônibus, bicicleta, bonde ou metrô com facilidade, e isso, para a mesma viagem.

Eixo 7 - Tornando a estrada mais multimodal, segura e sustentável

Como?

  • Priorizando e desenvolvendo a rede viária para maior segurança
  • Implementação de faixas dedicadas para transporte público e carona
  • Melhorando a qualidade do serviço de todos os modos de transporte na rede rodoviária
  • Melhorando o desempenho ambiental da rede viária, em especial para adaptá-la às mudanças climáticas e reduzir o ruído para os moradores locais

Prioridade nº 8 - Melhor compartilhamento da rua entre os diferentes meios de transporte

Uma ciclovia próxima à parada de bonde Porte Dauphine na linha T3b em Paris - crédito Amir Habibi
Uma ciclovia próxima ao ponto de bonde Porte Dauphine na linha T3b em Paris © Amir Habibi

O objetivo? Compartilhar efetivamente as faixas de tráfego urbano entre os diferentes modos de transporte, em favor de modos alternativos ao carro particular (caminhada, ciclismo, transporte público).

Prioridade nº 9 - Adaptação da política de estacionamento para os diferentes territórios

Aqui, o objetivo é adotar uma abordagem holística nas políticas de estacionamento. Como?

  • Tratando ambos os espaços privados : limitando a construção de vagas de estacionamento em novos edifícios (escritórios, moradias) em áreas bem atendidas pelo transporte
  • E estacionamento público na rua.

O objetivo? Garantir consistência com outras políticas de mobilidade, em particular a do transporte público, e entre municípios vizinhos.

Prioridade nº 10 - Apoiar uma logística territorial mais sustentável e eficiente

Como seria uma logística territorial mais sustentável?

  • Otimização da logística urbana e melhoria da organização das entregas na cidade: o último elo de mercadorias viajam antes de chegar ao destino
  • A transição energética dos veículos
  • Ou a implementação do transporte de cargas por via fluvial ou ferrovia

Eixo 11 - Acelerando a transição energética dos veículos

© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilité

Como? Por:

  • Comprar subsídios para veículos menos poluentes
  • A instalação de estações de recarga elétrica
  • A transição da frota de ônibus e ônibus da Île-de-France Mobilités para energia limpa
  • O desenvolvimento do reabastecimento com energias mais sustentáveis (bioNGV, hidrogênio, etc.)

Com o Plano de Mobilidade para 2030, a Região da Île-de-France será a primeira região da França no caminho para a neutralidade de carbono até 2050!

Prioridade 12 - Coordenar uma política de solidariedade para os serviços de mobilidade

Como? Tornando os serviços de mobilidade acessíveis aos residentes mais vulneráveis economicamente de Île-de-France (tarifas de solidariedade, auxílios à ecomobilidade, orientações para facilitar a mobilidade).

Eixo 13 - Promovendo uma mobilidade turística mais sustentável

O objetivo é facilitar a mobilidade dos turistas para viajar pela região da Île-de-France e visitar locais turísticos.

O objetivo? Ofereça opções que melhorem a experiência do viajante e incentive-os a usar modos sustentáveis.

Eixo nº 14 - Mudança de hábitos de viagem

Esse eixo consiste em agir sobre o comportamento dos moradores de Île-de-France para incentivá-los a adotar práticas de mobilidade mais sustentáveis, especialmente mirando empregadores e escolas.