Acessibilidade

A Île-de-France Mobilités aprovou seu Plano Diretor de Acessibilidade (SDA) em 2009 e seu Plano Diretor de Acessibilidade – Agenda Programada de Acessibilidade (SD'AP) em julho de 2015. Isso apresenta as orientações gerais e prioridades para tornar o serviço de transporte público acessível e, mais especificamente, o trabalho a ser realizado nas redes rodoviárias e ferroviárias.

A SD'AP planejava tornar acessíveis os pontos de parada de cerca de 900 linhas prioritárias, representando quase 93% do tráfego rodoviário, incluindo cerca de 340 localizadas nos subúrbios internos e 560 nos subúrbios externos. A reestruturação da rede e a licitação competitiva estão constantemente mudando a rede viária; assim, até o momento (novembro de 2025), a rede possui 506 linhas acessíveis em 842 linhas prioritárias, ou seja, 60% do programa realizado, além de 15.349 paradas atualizadas para padrões de acessibilidade de um total de 22.566 paradas atendidas pelas linhas Sd'Ap, ou seja, 68%.

A Île-de-France Mobilités está financiando 70% do trabalho para adequar os pontos de ônibus aos padrões de acessibilidade. Assim, desde 2006, a Île-de-France Mobilités concedeu mais de €141 milhões em subsídios para a acessibilidade de quase 15.000 pontos de paradas.

O SD'AP definiu uma rede de 268 estações a serem disponibilizadas. A Île-de-France Mobilités está cofinanciando 50% deste programa com a Região Île-de-France (25%) e a SNCF (25%) por um valor de €2 bilhões. Hoje, 246 estações da RATP e SNCF são acessíveis, assim como 50 estações de bonde e trem.

O desenvolvimento dos hubs ligados a essas estações melhorará consideravelmente a cadeia de viagens acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e deficiências de e para a estação.