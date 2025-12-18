O quadro da ação da Île-de-France Mobilités em direção às autoridades locais e aos proprietários de projetos
O PDUIF
O Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF) busca um equilíbrio sustentável entre as necessidades de mobilidade, proteção ambiental e da saúde, e a preservação da qualidade de vida, levando em conta as limitações financeiras. O PDUIF em vigor foi aprovado pelo Conselho Regional da Île-de-France em junho de 2014 e abrange o período de 2010 a 2020.
Em 25 de maio de 2022, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités decidiu revisar o PDUIF e lançar o desenvolvimento do plano de mobilidade na Île-de-France (novo nome após a lei de orientação para a mobilidade).
A política de financiamento de desenvolvimentos intermodais
Facilitar conexões entre todos os modos e para todos, criar caminhos para pedestres e ciclovias confortáveis, fortalecer o estacionamento para bicicletas, reduzir ou adaptar o espaço do carro particular, desenvolver estações de Eco-ônibus que se encaixem o melhor possível com a cidade, acolher novas formas de mobilidade, oferecer informações claras aos passageiros e serviços adaptados, ao mesmo tempo em que melhora o ambiente de vida dos habitantes, esses são os principais objetivos que a Île-de-France Mobilités deseja compartilhar com todas as autoridades locais por meio de projetos que reinventam os espaços públicos ao redor das estações e estações de Île-de-France.
Île-de-France Mobilités oferece suporte técnico e financeiro às autoridades locais para desenvolver projetos para o desenvolvimento de instalações intermodais que atendam às expectativas dos passageiros e moradores locais, que sejam escaláveis e parte de uma abordagem global para o desenvolvimento ecológico e sustentável. Assim, a autoridade organizadora participa do financiamento, em parceria com todos os atores envolvidos.
Políticas de financiamento para polos multimodais de intercâmbio (MSPs) e instalações intermodais
A Île-de-France Mobilités estabeleceu as ambições estabelecidas no Plano de Mobilidade da Île-de-France por meio do Guia para o Desenvolvimento de Centros de Intercâmbio e guias temáticos e planos diretores.
- O Guia para o Desenvolvimento de Hubs de Intercâmbio é direcionado a pilotos, proprietários de projetos e projetistas de hubs, para a realização de projetos ambiciosos e resilientes, adaptados a questões ambientais.
- Os guias temáticos e planos diretores (estações e paradas de ecoônibus, estacionamento para bicicletas, estacionamento e passeio, informações para passageiros) visam apoiar as autoridades locais na construção e operação de instalações de transporte de qualidade.
- Os critérios de desenvolvimento e operação a serem respeitados são especificados em livros de referência técnica. Esses documentos também apresentam a governança a ser implementada (para a gestão de estudos e obras, etc.), os acordos de financiamento e operação propostos pela Île-de-France Mobilités e os subsídios aos quais as autoridades locais que se comprometem com essa abordagem podem reivindicar.
Desenvolvimento das Eco-Estações Ônibus e paradas de ônibus na rua
Desenvolvimento de estacionamento para bicicletas em estações e estações
Para saber mais sobre a implantação do estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités em estações e estações: www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo
Instalações Park & Ride
Uma página dedicada aos proprietários de projetos fornece todas as ferramentas necessárias para a implementação do rótulo Park & Ride.
- Para viajantes, também está disponível uma página sobre o número de instalações Park & Ride identificadas e como elas operam
Outras ações dos Île-de-France Mobilités em favor da intermodalidade
- Política de compartilhamento de carros da Île-de-France Mobilités
- Política de carona da Île-de-France Mobilités
Informações sobre passageiros
A Carta para Suporte e Conteúdo de Informação ao Passageiro (CSCIV) é a estrutura de referência para o design de informações de passageiros em espaços de transporte. Este fretamento faz parte do Plano Diretor de Informação ao Passageiro (SDIV) na Île-de-France.
O objetivo é organizar e harmonizar todo o conteúdo de informações aos passageiros, oferecendo uma linguagem comum de transporte no perímetro da região da Île-de-France.
Além disso, a carta é acompanhada de prescrições que constituem ferramentas operacionais para sua implementação. Eles possibilitam descrever com precisão e, para cada contexto, os objetos a serem usados.
Carta de Apoio e Conteúdo de Informações ao Passageiro
Requisitos operacionais
Acessibilidade
A Île-de-France Mobilités aprovou seu Plano Diretor de Acessibilidade (SDA) em 2009 e seu Plano Diretor de Acessibilidade – Agenda Programada de Acessibilidade (SD'AP) em julho de 2015. Isso apresenta as orientações gerais e prioridades para tornar o serviço de transporte público acessível e, mais especificamente, o trabalho a ser realizado nas redes rodoviárias e ferroviárias.
A SD'AP planejava tornar acessíveis os pontos de parada de cerca de 900 linhas prioritárias, representando quase 93% do tráfego rodoviário, incluindo cerca de 340 localizadas nos subúrbios internos e 560 nos subúrbios externos. A reestruturação da rede e a licitação competitiva estão constantemente mudando a rede viária; assim, até o momento (novembro de 2025), a rede possui 506 linhas acessíveis em 842 linhas prioritárias, ou seja, 60% do programa realizado, além de 15.349 paradas atualizadas para padrões de acessibilidade de um total de 22.566 paradas atendidas pelas linhas Sd'Ap, ou seja, 68%.
A Île-de-France Mobilités está financiando 70% do trabalho para adequar os pontos de ônibus aos padrões de acessibilidade. Assim, desde 2006, a Île-de-France Mobilités concedeu mais de €141 milhões em subsídios para a acessibilidade de quase 15.000 pontos de paradas.
O SD'AP definiu uma rede de 268 estações a serem disponibilizadas. A Île-de-France Mobilités está cofinanciando 50% deste programa com a Região Île-de-France (25%) e a SNCF (25%) por um valor de €2 bilhões. Hoje, 246 estações da RATP e SNCF são acessíveis, assim como 50 estações de bonde e trem.
O desenvolvimento dos hubs ligados a essas estações melhorará consideravelmente a cadeia de viagens acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e deficiências de e para a estação.
Os dados disponibilizados
Omnil
O Observatório de Mobilidade da Île-de-France (Omnil) reúne atores que fornecem dados e expertise sobre mobilidade na região da Île-de-France. Ele foca no movimento de pessoas e mercadorias na Île-de-France, independentemente do meio de transporte utilizado.
Garantindo a objetividade e confiabilidade dos dados e estudos que eles analisam, o Omnil é a referência em termos de monitoramento e observação da mobilidade na Île-de-France.
Open DATA e dados mapeados
A Île-de-France Mobilités fornece às autoridades locais dados que podem ser baixados de sua Plataforma Regional de Informação sobre Mobilidade (PRIM). Este portal oferece acesso gratuito e aberto a vários tipos de conjuntos de dados relacionados à mobilidade na Região da Île-de-France:
- Dados estáticos do transporte Île-de-France Mobilités. Este serviço reúne um conjunto de conjuntos de dados, mapas de rede e outras informações sobre dados de transporte (oferta teórica de transporte, desenvolvimentos em ônibus e bicicletas, obras, etc.)
- Dados dinâmicos em tempo real via Interfaces de Programação de Aplicações (APIs): planejadores de rotas, informações de tráfego, cronogramas.
Descubra as APIs e Conjuntos de Dados disponíveis em nosso catálogo | PRIM (iledefrance-mobilites.fr)