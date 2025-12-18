1949
Criação do Office Régional des Transports Parisiens (ORTP)
1959
Criação do Syndicat des transports parisiens (STP)
1969
Comissionamento do primeiro trecho da RER A, entre Nation e Boissy-Saint-Léger, após 7 anos de trabalho
1975
Marketing do cartão Laranja
1991
A competência da STP se estende a toda a região da Île-de-France
1992
Após 35 anos de ausência, o bonde retorna à Île-de-France: inauguração da T1 entre Bobigny e Saint-Denis
1998
Comissionamento da linha 14, totalmente automático
1999
Inauguração do RER E, entre Haussmann e Gournay
2000
O Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) sucede o STP e a Região Île-de-France integra o Conselho de Administração do STIF
2001
Primeiros Cartões Navego completos
2004
O Estado transfere seus poderes para as comunidades de Île-de-France
2006
- O presidente do conselho regional torna-se automaticamente presidente do STIF
- A entrada em funcionamento do bonde T3, que conecta a ponte Garigliano à Porte d'Ivry. É o bonde que transporta mais passageiros em Paris, com uma média de 100.000 passageiros por dia
2009
Os cartões Navigo e Navigo Découverte substituem definitivamente o cartão Laranja
2010
Entrada em serviço do Francilien, o primeiro trem criado para a região da Île-de-France
2011
Automação de toda a linha 1 do metrô, sem parar a operação, uma novidade mundial
2015
O passe Navigo permite acesso a toda a rede da Île-de-France por um preço único
2017
Lançamento da marca Île-de-France Mobilités
2019
- O passe Navigo e os ingressos T+ estão disponíveis em smartphones
- Lançamento do primeiro serviço de aluguel de bicicletas elétricas de longo prazo, Véligo Location
- Pedido de 800 ônibus elétricos
- Premiação da primeira delegação de serviço público para o Bonde T9
2020
O STIF torna-se Île-de-France Mobilités (em aplicação da lei LOM)
2021
Abrindo para a concorrência de ônibus nos subúrbios externos