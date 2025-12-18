1949

Criação do Office Régional des Transports Parisiens (ORTP)

1959

Criação do Syndicat des transports parisiens (STP)

1969

Comissionamento do primeiro trecho da RER A, entre Nation e Boissy-Saint-Léger, após 7 anos de trabalho

1975

Marketing do cartão Laranja

1991

A competência da STP se estende a toda a região da Île-de-France

1992

Após 35 anos de ausência, o bonde retorna à Île-de-France: inauguração da T1 entre Bobigny e Saint-Denis

1998

Comissionamento da linha 14, totalmente automático

1999

Inauguração do RER E, entre Haussmann e Gournay

2000

O Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) sucede o STP e a Região Île-de-France integra o Conselho de Administração do STIF

2001

Primeiros Cartões Navego completos

2004

O Estado transfere seus poderes para as comunidades de Île-de-France

2006

O presidente do conselho regional torna-se automaticamente presidente do STIF

A entrada em funcionamento do bonde T3, que conecta a ponte Garigliano à Porte d'Ivry. É o bonde que transporta mais passageiros em Paris, com uma média de 100.000 passageiros por dia

2009

Os cartões Navigo e Navigo Découverte substituem definitivamente o cartão Laranja

2010

Entrada em serviço do Francilien, o primeiro trem criado para a região da Île-de-France

2011

Automação de toda a linha 1 do metrô, sem parar a operação, uma novidade mundial

2015

O passe Navigo permite acesso a toda a rede da Île-de-France por um preço único

2017

Lançamento da marca Île-de-France Mobilités

2019

O passe Navigo e os ingressos T+ estão disponíveis em smartphones

Lançamento do primeiro serviço de aluguel de bicicletas elétricas de longo prazo, Véligo Location

Pedido de 800 ônibus elétricos

Premiação da primeira delegação de serviço público para o Bonde T9

2020

O STIF torna-se Île-de-France Mobilités (em aplicação da lei LOM)

2021

Abrindo para a concorrência de ônibus nos subúrbios externos