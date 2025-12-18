Somos a autoridade organizadora da mobilidade na Île-de-France. Nosso objetivo: construir soluções de mobilidade cotidiana para uma vida melhor na Île-de-France.
Como? Colocando nossa expertise e know-how a serviço da organização, gestão e desenvolvimento da mobilidade na região da Île-de-France.
Junte-se ao Île-de-France Mobilités
Ingressar na Île-de-France Mobilités significa integrar uma equipe de mais de 650 agentes, unidos por um forte senso de serviço público. Também significa ingressar em uma instituição pública em plena transformação, que inova e se adapta diariamente para atender às novas exigências da mobilidade do futuro.
Por isso, para apoiar nosso forte crescimento, estamos recrutando talentos este ano para enfrentar nossos desafios regionais, nacionais e internacionais.
Uma instituição pública em escala humana
Combinando desempenho, integridade e ambição, venha trabalhar no coração da segunda rede de transporte mais densa do mundo. Como um empregador público responsável, garantiremos que você possa colocar seu talento em prática de forma concreta para o interesse geral.
Por isso, fazemos tudo o que podemos para permitir que você evolua em um ambiente estimulante, seja profissional ou pessoalmente.