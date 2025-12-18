Melhorando a vida diária dos nossos funcionários

Estamos convencidos de que, para enfrentar os desafios do futuro, nossos funcionários devem cumprir suas missões de serviço público nas melhores condições possíveis.

Para isso, fazemos tudo o que podemos para que você evolua em um ambiente estimulante, seja profissional ou pessoalmente. Essa exigência que impomos a nós mesmos é inseparável do "espírito de serviço público" que caracterizou a Île-de-France Mobilités desde sua criação.

Para isso, dependemos especialmente de nossas políticas sociais e de nossa estratégia de recursos humanos, que são resultado de um diálogo social construtivo e dinâmico.

Nossas ações em termos de qualidade de vida no trabalho e igualdade profissional visam, por exemplo, facilitar a organização do tempo de trabalho dos nossos funcionários em uma lógica de equilíbrio entre vida pessoal e profissional: acesso simplificado ao teletrabalho e aos nossos diversos locais.