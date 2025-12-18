Melhorando a vida diária dos nossos funcionários
Estamos convencidos de que, para enfrentar os desafios do futuro, nossos funcionários devem cumprir suas missões de serviço público nas melhores condições possíveis.
Para isso, fazemos tudo o que podemos para que você evolua em um ambiente estimulante, seja profissional ou pessoalmente. Essa exigência que impomos a nós mesmos é inseparável do "espírito de serviço público" que caracterizou a Île-de-France Mobilités desde sua criação.
Para isso, dependemos especialmente de nossas políticas sociais e de nossa estratégia de recursos humanos, que são resultado de um diálogo social construtivo e dinâmico.
Nossas ações em termos de qualidade de vida no trabalho e igualdade profissional visam, por exemplo, facilitar a organização do tempo de trabalho dos nossos funcionários em uma lógica de equilíbrio entre vida pessoal e profissional: acesso simplificado ao teletrabalho e aos nossos diversos locais.
Teletrabalho
Ancorado na Île-de-France Mobilités há vários anos, faz parte dos nossos hábitos de trabalho. Assim que chegam, cada agente recebe todos os equipamentos apropriados : laptop, ferramentas colaborativas para trabalhar melhor juntos, nos mesmos arquivos de forma síncrona ou assíncrona, para ver e conversar remotamente, bem como para combinar reuniões presenciais e virtuais, etc.
Por isso, preferimos ambientes que facilitem a colaboração e ferramentas de trabalho que explorem todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia digital.
São esses hábitos que nos permitiram permanecer ativos durante a crise, prolongando a adaptação de nossos métodos de trabalho para enfrentar o desafio da continuidade de nossas missões.
Com base em uma relação de confiança, o teletrabalho e o horário flexível permitem que cada agente preserve seu equilíbrio em diferentes vidas de vida.
O que nos diferencia
Île-de-France Mobilités é uma instituição pública sob a autoridade das autoridades locais, portanto nossas regras de remuneração são baseadas nas escalas do serviço público local.
Nossa política baseia-se nos princípios de justiça interna combinados com nosso compromisso com a transparência. A recompensa justa pelo desempenho é nossa prioridade e permite que todos se posicionem em relação aos seus pares. Os níveis de remuneração refletem expertise, complexidade das tarefas exigidas, avaliação do nível de contribuição e desempenho individual.
A remuneração é individualizada de acordo com o desempenho e a experiência do funcionário.
Um processo anual de avaliação de desempenho é implementado e recompensa o desempenho, as habilidades e o comprometimento. Também incorpora nossa confiança na capacidade do funcionário de realizar com sucesso tarefas cada vez mais complexas.
Promoção de expertise, desenvolvimento e empregabilidade
Pares
Para realizar os projetos operacionais confiados a eles, nossos colaboradores podem contar com nossa expertise em toda a sua diversidade. Em cada uma de nossas profissões, nossos especialistas colocam seu conhecimento e know-how a serviço de seus colegas e de nossas missões de interesse geral. Na Île-de-France Mobilités, aprender com seus colegas significa aprender com os melhores. Portanto, é, antes de tudo, no concreto dos nossos projetos de grande escala que você forja seus primeiros aprendizados.
Treinamento
Para permitir que você adquira as habilidades necessárias para seu desenvolvimento profissional e empregabilidade, criamos um programa de treinamento profissional, alinhado ao seu ambiente.
Suporte à gestão
Atenção especial é dada à transformação de nossas práticas gerenciais, para promover autonomia, responsabilidade, transversalidade, benevolência e escuta. Esse é todo o objetivo do nosso projeto de "programa de desenvolvimento gerencial". Valorizamos a ideia de um gestor responsável que apoia cada membro de sua equipe por meio de feedback regular, na evolução da organização e das posições, e garante uma solução para todos.
Mobilidade interna
Um sistema transparente para a distribuição interna de ofertas de emprego , oferecendo a todos a oportunidade de criar uma carreira dentro da Île-de-France Mobilités.
Integração
Nosso principal objetivo: que você encontre rapidamente seu lugar para se sentir bem na Île-de-France Mobilités. É por isso que, para nós, a integração não é apenas um dia de boas-vindas. Um elo essencial na vida de nossos novos agentes, faz parte de um sistema de apoio para facilitar seus primeiros passos dentro da nossa estrutura.
Seu espaço de trabalho e equipamentos de computador estão disponíveis assim que você chegar, e o treinamento necessário para se familiarizar com suas ferramentas de trabalho está agendado.
Seu gerente então se torna seu interlocutor privilegiado e acompanha você durante seus primeiros meses dentro do estabelecimento. Ele garante consistência entre a promessa do empregador e a realidade no terreno, e garante que você receba um colega de referência, que o orienta nas dimensões prática e metodológica.
Um gerente de desenvolvimento de RH também vai te apoiar no desenvolvimento do seu caminho profissional. Estes últimos entrarão em contato com você nos primeiros 3 meses após assumir seu cargo para fazer um balanço e estabelecer um plano de treinamento individualizado.
Relatório Social Único – 2024
- 568 agentes permanentes em 2024
- 41 contratos de projeto criados em 2024
- 140 chegadas permanentes de emprego em 2024
- +14% da equipe permanente em comparação com 2023
- 42,7 anos : idade média dos funcionários permanentes
- 46 renovações de empregos permanentes
- 70 empregos criados em 2024
- 6 anos e 9 meses : Senioridade média do pessoal permanente
- 40 mobilizações internas em 2024
- 3 em cada 5 agentes são mulheres