Assises du financement des transports île-de-France 2024-2030

Até 2030, a rede de transporte público na região da Île-de-France terá dobrado de tamanho. Uma nova densidade que exige uma revisão diária do seu financiamento. Custos operacionais e novas receitas, o papel social e ecológico dos preços do transporte: Île-de-France Mobilités e a prefeitura de Île-de-France estão organizando um dia em 23 de janeiro de 2023 para inventar coletivamente o modelo de financiamento do transporte de amanhã.

A rede de transporte público da região de Île-de-France é a segunda mais densa do mundo, a quarta mais longa. Sua operação custa quase 11 bilhões de euros por ano.

Graças a um esforço de investimento muito significativo, essa rede passará por uma expansão sem precedentes nos próximos dez anos: mais de 350 km de novas linhas serão construídas e 139 novas estações serão criadas, para oferecer soluções de mobilidade a todos os residentes da Île-de-France.

Esses desenvolvimentos automaticamente levam à necessidade de novas fontes de financiamento, como confirmado por inúmeros relatórios, ano após ano, sem que até então tenha sido tomada uma decisão sobre a natureza dos recursos que o Estado poderia transferir para a Île-de-France Mobilités.

Como o transporte público na região da Île-de-France é financiado?

Hoje, o orçamento operacional para transporte na Île-de-France é superior a 10 bilhões de euros por ano, financiado por empresas da Île-de-France, passageiros, concorrência pública e o Estado.

E como a rede da Île-de-France dobrará de tamanho em 10 anos, com novas ou ampliadas linhas de metrô, RER, bonde e ônibus, mas também para responder efetivamente aos desafios econômicos e ecológicos, tornou-se imperativo pensar, juntos, em maneiras de financiar o transporte público de forma sustentável.

É por isso que a Île-de-France Mobilités e a Prefeitura da Île-de-France estão lançando a primeira Assises du financement des transports île-de-France 2024-2030 na segunda-feira, 23 de janeiro.

Pensando juntos sobre o financiamento do transporte na região da Île-de-France

Um dia inteiro para pensar, inovar, inventar, compartilhar e criar, juntos, um modelo sustentável de financiamento para o transporte público.

No programa dos participantes, atores de transporte e econômicos, representantes dos usuários e líderes políticos:

  • Um diagnóstico dos custos operacionais das novas linhas e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
  • Elaborando um novo modelo de financiamento
  • O papel social e ecológico dos preços do transporte - com uma perspectiva internacional
  • A identificação de possíveis novas receitas para os Île-de-France Mobilités
  • E a abertura a propostas políticas graças aos cadernos dos atores escritos pelos grupos políticos e atores institucionais da região

Consulte os cadernos dos atores

Todos os participantes deste dia 23 de janeiro, incluindo grupos políticos, atores econômicos e institucionais, mas também associações de usuários, foram convidados a escrever "cadernos de atores" nos quais formularam suas propostas para o financiamento sustentável do transporte público.

Confira abaixo:

Atores institucionais

Grupos políticos

