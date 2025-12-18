Assises du financement des transports île-de-France 2024-2030

A rede de transporte público da região de Île-de-France é a segunda mais densa do mundo, a quarta mais longa. Sua operação custa quase 11 bilhões de euros por ano.

Graças a um esforço de investimento muito significativo, essa rede passará por uma expansão sem precedentes nos próximos dez anos: mais de 350 km de novas linhas serão construídas e 139 novas estações serão criadas, para oferecer soluções de mobilidade a todos os residentes da Île-de-France.

Esses desenvolvimentos automaticamente levam à necessidade de novas fontes de financiamento, como confirmado por inúmeros relatórios, ano após ano, sem que até então tenha sido tomada uma decisão sobre a natureza dos recursos que o Estado poderia transferir para a Île-de-France Mobilités.