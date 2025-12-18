A rede de transporte público da região de Île-de-France é a segunda mais densa do mundo, a quarta mais longa. Sua operação custa quase 11 bilhões de euros por ano.
Graças a um esforço de investimento muito significativo, essa rede passará por uma expansão sem precedentes nos próximos dez anos: mais de 350 km de novas linhas serão construídas e 139 novas estações serão criadas, para oferecer soluções de mobilidade a todos os residentes da Île-de-France.
Esses desenvolvimentos automaticamente levam à necessidade de novas fontes de financiamento, como confirmado por inúmeros relatórios, ano após ano, sem que até então tenha sido tomada uma decisão sobre a natureza dos recursos que o Estado poderia transferir para a Île-de-France Mobilités.
Como o transporte público na região da Île-de-France é financiado?
Hoje, o orçamento operacional para transporte na Île-de-France é superior a 10 bilhões de euros por ano, financiado por empresas da Île-de-France, passageiros, concorrência pública e o Estado.
E como a rede da Île-de-France dobrará de tamanho em 10 anos, com novas ou ampliadas linhas de metrô, RER, bonde e ônibus, mas também para responder efetivamente aos desafios econômicos e ecológicos, tornou-se imperativo pensar, juntos, em maneiras de financiar o transporte público de forma sustentável.
É por isso que a Île-de-France Mobilités e a Prefeitura da Île-de-France estão lançando a primeira Assises du financement des transports île-de-France 2024-2030 na segunda-feira, 23 de janeiro.
Pensando juntos sobre o financiamento do transporte na região da Île-de-France
Um dia inteiro para pensar, inovar, inventar, compartilhar e criar, juntos, um modelo sustentável de financiamento para o transporte público.
No programa dos participantes, atores de transporte e econômicos, representantes dos usuários e líderes políticos:
- Um diagnóstico dos custos operacionais das novas linhas e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
- Elaborando um novo modelo de financiamento
- O papel social e ecológico dos preços do transporte - com uma perspectiva internacional
- A identificação de possíveis novas receitas para os Île-de-France Mobilités
- E a abertura a propostas políticas graças aos cadernos dos atores escritos pelos grupos políticos e atores institucionais da região
Um olhar retrospectivo em vídeos sobre um dia dedicado a repensar o financiamento do transporte público
Consulte os cadernos dos atores
Todos os participantes deste dia 23 de janeiro, incluindo grupos políticos, atores econômicos e institucionais, mas também associações de usuários, foram convidados a escrever "cadernos de atores" nos quais formularam suas propostas para o financiamento sustentável do transporte público.
Confira abaixo: