Qualidade do ar em estações e estações

1. Aprimorar o conhecimento sobre partículas particuladas e informar os viajantes

Para melhorar efetivamente a qualidade do ar em recintos de ferrovias subterrâneas, é essencial desenvolver o conhecimento sobre partículas, incluindo partículas finas e ultrafinas, com total transparência.

Aprimoramento do conhecimento sobre partículas

Isso exige, em particular, uma identificação mais eficiente das fontes de emissão, a compreensão dos fatores influenciadores, mas também o estudo das características fisicoquímicas das partículas.

Medidas permanentes

Hoje, oito locais possuem estações de medição permanentes em Île-de-France:

Sevran-Beaudottes (RER B)

Avenida Foch (RER C)

La Défense (RER E)

Auber (RER A)

Châtelet (Metrô 4) - Transferido temporariamente para Saint-Germain-des-Près

Franklin Roosevelt (Metrô 1)

Nação (RER A)

e Châtelet-Les-Halles (RER A)

Medições ad hoc em estações e nos trens

Os resultados das medições permanentes nas estações são complementados por medições pontuais nas estações e nos trens com critérios harmonizados (de acordo com o guia INERIS), a fim de obter um conhecimento mais completo e regularmente atualizado.

Instalação de sensores de monitoramento

Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités pediu à RATP que desenvolvesse sensores para monitoramento de partículas ultrafinas, o que proporcionará uma melhor compreensão delas.

Informe os viajantes com total transparência

Nessa busca por melhorar a qualidade do ar interno, a informação dos passageiros é fundamental. E isso exige maior transparência dos dados coletados, com mais dados disponíveis em Dados Abertos.