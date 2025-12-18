Qualidade do ar em estações e estações

Um plano de ação em evolução para melhorar a qualidade do ar
Em 2022, a Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora de transportes na região da Île-de-France, em associação com seus operadores RATP e SNCF, adotou um plano de ação para limitar as emissões de partículas.
Um plano de ação em evolução, que é enriquecido à medida que novos conhecimentos, padrões evoluem e inovações tecnológicas.
As ações são agrupadas em 3 eixos principais :
- Aprimoramento do conhecimento sobre partículas e informações públicas
- Desenvolver ferramentas existentes e testar novas
- Modernizando trens de metrô e RER para reduzir fontes de emissões
1. Aprimorar o conhecimento sobre partículas particuladas e informar os viajantes
Para melhorar efetivamente a qualidade do ar em recintos de ferrovias subterrâneas, é essencial desenvolver o conhecimento sobre partículas, incluindo partículas finas e ultrafinas, com total transparência.
Aprimoramento do conhecimento sobre partículas
Isso exige, em particular, uma identificação mais eficiente das fontes de emissão, a compreensão dos fatores influenciadores, mas também o estudo das características fisicoquímicas das partículas.
Medidas permanentes
Hoje, oito locais possuem estações de medição permanentes em Île-de-France:
- Sevran-Beaudottes (RER B)
- Avenida Foch (RER C)
- La Défense (RER E)
- Auber (RER A)
- Châtelet (Metrô 4) - Transferido temporariamente para Saint-Germain-des-Près
- Franklin Roosevelt (Metrô 1)
- Nação (RER A)
- e Châtelet-Les-Halles (RER A)
Medições ad hoc em estações e nos trens
Os resultados das medições permanentes nas estações são complementados por medições pontuais nas estações e nos trens com critérios harmonizados (de acordo com o guia INERIS), a fim de obter um conhecimento mais completo e regularmente atualizado.
Instalação de sensores de monitoramento
Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités pediu à RATP que desenvolvesse sensores para monitoramento de partículas ultrafinas, o que proporcionará uma melhor compreensão delas.
Informe os viajantes com total transparência
Nessa busca por melhorar a qualidade do ar interno, a informação dos passageiros é fundamental. E isso exige maior transparência dos dados coletados, com mais dados disponíveis em Dados Abertos.
Airparif, parceira especialista da Île-de-France Mobilités
Para analisar rigorosamente a evolução da qualidade do ar nas áreas de ferrovias subterrâneas, a Île-de-France Mobilités optou por contar com a expertise da Airparif como parte de uma parceria de três anos e vários anos.
Os objetivos? Ter expertise científica, melhorar os métodos de medição, avaliar as soluções propostas pelos operadores e recomendar as ações mais úteis e eficazes.
Em 2023, vários projetos voltados para melhorar a qualidade do ar foram lançados em colaboração com a Airparif e operadores:
Medição dos níveis de partículas na saída das saídas de ventilação
Classificação dos níveis PM10 e PM2.5 em recintos ferroviários subterrâneos da RATP e SNCF
Mapeamento da Qualidade do Ar em Cercados de Ferrovias Subterrâneas
Estudo da exposi��ão dos passageiros a partículas em trens (em andamento).
Mapeamento da qualidade do ar em todas as estações subterrâneas disponível em Dados Abertos
Após publicar, em outubro de 2023, um mapa da qualidade do ar e das emissões de partículas PM10 de 44 estações subterrâneas de metrô e RER, a Île-de-France Mobilités publica em outubro de 2024, graças ao trabalho ágil e inovador da AirParif, um mapa da qualidade do ar de todas as estações subterrâneas da rede Île-de-France, disponível em acesso aberto em Dados Abertos (baseado nas recomendações do ANSES (baseado nas recomendações do ANSES também). Esse mapeamento será atualizado anualmente.
O objetivo?
- Oferecendo informações claras, transparentes e escaláveis aos passageiros
- Otimize o plano de ação priorizando iniciativas nas estações com os níveis mais altos.
Como ler o mapa?
O mapa, que se baseia nas recomendações da ANSES em termos de exposição dos passageiros às partículas, classifica as estações do metrô e do RER de acordo com as concentrações de partículas, para cada estação em cada linha e de acordo com três cores :
- Vermelho (poluição acima do limite das recomendações do ANSES
- Amarelo (poluição média)
- Verde (baixa poluição)
- Cinza (estações aéreas, poluição externa)
- Preto (sem dados)
Resultados iniciais animadores
Das 412 estações analisadas :
- 123 são verdes com baixo teor de partículas (30%)
- 276 têm poluição média (67%)
- 13 estações e estações estão em vermelho na categoria alta (3%).
- De todas as estações e estações subterrâneas, 14 estações não puderam ser classificadas por falta de informações, sendo estas estações recentemente inauguradas nas linhas 11, 14 e na RER E
- 236 estações são elevadas e, portanto, abertas, e não foram classificadas.
Em setembro de 2024, 3% das estações e estações classificadas apresentavam um alto nível de poluição (ou seja, 13 estações).
- Linha 2 : Pigalle, Belleville e Père Lachaise
- Linha 5 : Ourcq, Laumière, Jaurès e Oberkampf
- Linha 9 : Oberkampf, Saint-Philippe-du-Roule, Iéna, Trocadéo, Michel-Ange-Auteuil e Michel-Ange Molitor
2 - Desenvolver ferramentas existentes e testar novas
Para reduzir a concentração de partículas finas, a primeira medida a ser tomada é circular o ar nos invólucros da ferrovia subterrânea.
Financiamento da melhoria dos sistemas de ventilação
Portanto, a Île-de-France Mobilités está financiando a RATP e a SNCF para aumentar ou melhorar a capacidade e o fluxo dos sistemas de ventilação e adicionar novos ventiladores.
Renovação e modernização dos ventiladores
- Oito ventiladores foram renovados desde a publicação do primeiro mapeamento das estações e estações subterrâneas em Madeleine (Linha 8), Philippe Auguste (Linha 2), Gare de l'Est (Linha 5), Couronnes (Linha 2), Pelletier (Linha 7), Madeleine (Linha 12), Chemin vert (Linha 8) e Raymond Queneau (Linha 5)
- Cinco torcedores tiveram seu fluxo de conforto aumentado (em mais de 30% mínimo): em La Défense (RER A), Mirabeau (Linha 10), Jaurès (Linha 5), Voltaire (Linha 9) e Pont de Levallois Becon (Linha 3).
Estudos direcionados conduzidos pela RATP
- Estudo para a instalação de novos ventiladores ou o aumento da taxa de fluxo de conforto dos ventiladores presentes na rede operada pela RATP.
- Adição de um ventilador: um ventilador foi criado na linha 5 do metrô entre Bastilha e Quai de la Rapée em 2023.
- O teste de um dispositivo que aumentaria a vazão dos ventiladores.
O exemplo da estação Saint-Michel Notre Dame (RER C)
Estação Saint-Michel Notre-Dame na linha C do RER
A Île-de-France Mobilités quer desenvolver uma lógica de oportunidade quando grandes obras são realizadas para melhorar a qualidade do ar por meio de soluções arquitetônicas, como foi o caso na rede da SNCF com a obra na estação Saint-Michel Notre Dame (RER C), que possibilitou a abertura de janelas em sacada às margens do Sena em abril de 2023. para melhorar a ventilação natural.
Incentivando a inovação rumo a soluções sustentáveis
Após o chamado para projetos da Região da Île-de-France (2018-2021), várias tecnologias foram selecionadas por sua potencial eficácia.
Île-de-France Mobilités também financia a RATP e a SNCF, que selecionaram vários locais para experimentar o tratamento do ar nas plataformas com diferentes tecnologias: aprisionamento de partículas, produto fixador de partículas, filtração mecânica, filtração de água.
Vários dispositivos em teste
Desde 2025, um experimento está em andamento na estação Belleville com um sistema de filtragem eletrostática.
Em 2025, a RATP está testando um sistema de nebulização na saída do portão, cujo objetivo é evitar que as partículas evacuadas pelas entradas do metrô se acumulem às partículas do ar externo.
Uma cortina de ar para reduzir a intrusão de poluentes do exterior nas estações será em breve testada na estação Pont Marie (linha 7).
Duas tecnologias de tratamento de ar no RER C
Duas estações RER C (Porte de Clichy e Neuilly Porte Maillot) serão equipadas com duas tecnologias (uma solução mecânica de filtragem de ar e uma solução de filtragem de água) para testá-las ao longo de um ano e poder observar os resultados.
3. Modernizar os trens do metrô e RER para reduzir fontes de emissões
Novo material rodante que reduz fontes de emissões
Os novos metrôs colocados em serviço (MF01, MP05, PM14 e MF19) reduzem as emissões de partículas relacionadas à "frenagem mecânica", que é uma das principais fontes de material particulado nos túneis do metrô.
Essa modernização se estende por vários anos e, ao final do programa, em 2034, a Île-de-France Mobilités pediu aos dois operadores que experimentassem e desenvolvessem novos materiais para sistemas de freio que reduzissem as emissões de partículas e que pudessem ser rapidamente implantados, em especial novas sapatas e revestimentos de freio que emitem menos matéria particulada.
Experimentos no material rodante das linhas 2, 5 e 9
Experimentos estão em andamento no MF01 (linhas 2, 5 e 9 do metrô); caso resultados conclusivos, essas novas sapatas de freio poderiam ser instaladas no material rodante que atende as treze estações de alta categoria no mapa.
Novos linques de freio no RER A e RER C
- No RER A, um revestimento de freio de menor emissão foi instalado para limitar as emissões de partículas devido à frenagem
- No RER C, as linhas e sapatas de freio estão sendo testadas por um período de 12 a 24 meses.
Île-de-France Mobilités financia e gerencia a melhoria da qualidade do ar no transporte subterrâneo na região da Île-de-France
Desde 2020, os investimentos da Île-de-France Mobilités na melhoria da qualidade do ar totalizaram quase €61 milhões (excluindo a renovação do material rodante).
A Île-de-France Mobilités gerencia e monitora os planos de ação dos operadores. Planos de ação, que serão orientados e alterados se necessário, de acordo com os resultados das diversas ações realizadas para melhorar a qualidade do ar.