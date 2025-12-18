Na Assembleia Nacional, onde foi eleita deputada pelos Yvelines pela primeira vez em 2002, Valérie Pécresse se especializou em temas relacionados à família, educação e pesquisa. Ela também esteve envolvida no funcionamento da UMP como secretária-geral adjunta responsável pelos estudos de 2002 a 2004, e depois como porta-voz do partido entre 2004 e 2007. No dia seguinte à eleição de Nicolas Sarkozy como Presidente da República em 2007, Valérie Pécresse foi encarregada do Ministério do Ensino Superior e Pesquisa para realizar uma das reformas mais importantes do mandato de cinco anos: a autonomia das universidades e a reforma da pesquisa. Em 30 de junho de 2011, Valérie Pécresse foi nomeada Ministra do Orçamento, Contas Públicas e Reforma do Estado, porta-voz do governo de François Fillon. Em Bercy, em 2011, ela garantiu a redução histórica do déficit e dos gastos públicos. Ela também aprovou o IVA anti-realocação, que permite a redução das taxas de trabalho, a chave para a competitividade no emprego. Ela foi reeleita deputada por sua circunscrição em 2007 e 2012.

Eleita pela primeira vez para o Conselho Regional da Île-de-France em 2004, tornou-se sua presidente em dezembro de 2015, além de presidente da Île-de-France Mobilités.