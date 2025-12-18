Nascida em 14 de julho de 1967, Valérie Pécresse iniciou sua carreira como auditora no Conselho de Estado, comissária do governo, especializada em direito da Internet, direitos de pessoas com deficiência e responsabilidade hospitalar. Após a dissolução de 1995, ela se envolveu com Jacques Chirac e integrou seu gabinete no Palácio do Eliseu como assessora técnica responsável por estudos, previsão e tecnologias da informação. Ela também participou da criação da UMP em 2002 ao lado de Jérôme Monod e Alain Juppé.
Na Assembleia Nacional, onde foi eleita deputada pelos Yvelines pela primeira vez em 2002, Valérie Pécresse se especializou em temas relacionados à família, educação e pesquisa. Ela também esteve envolvida no funcionamento da UMP como secretária-geral adjunta responsável pelos estudos de 2002 a 2004, e depois como porta-voz do partido entre 2004 e 2007. No dia seguinte à eleição de Nicolas Sarkozy como Presidente da República em 2007, Valérie Pécresse foi encarregada do Ministério do Ensino Superior e Pesquisa para realizar uma das reformas mais importantes do mandato de cinco anos: a autonomia das universidades e a reforma da pesquisa. Em 30 de junho de 2011, Valérie Pécresse foi nomeada Ministra do Orçamento, Contas Públicas e Reforma do Estado, porta-voz do governo de François Fillon. Em Bercy, em 2011, ela garantiu a redução histórica do déficit e dos gastos públicos. Ela também aprovou o IVA anti-realocação, que permite a redução das taxas de trabalho, a chave para a competitividade no emprego. Ela foi reeleita deputada por sua circunscrição em 2007 e 2012.
Eleita pela primeira vez para o Conselho Regional da Île-de-France em 2004, tornou-se sua presidente em dezembro de 2015, além de presidente da Île-de-France Mobilités.