Informações para investidores

Atualizado em

Île-de-France Mobilités é a Autoridade Organizadora de Mobilidade (AOM) em Île-de-France. É responsável por organizar, financiar e desenvolver o serviço de transporte de passageiros, bem como coordenar todas as políticas relacionadas à mobilidade em nível regional.

APRESENTAÇÃO AO INVESTIDOR 2025

Encontre aqui a apresentação para investidores de 2025 da Île-de-France Mobilités (EN)

Baixe a apresentação
Chargement de la vidéo en cours ...

Para manter toda a rede funcionando diariamente, a Île-de-France Mobilités contrata empresas de transporte. A Île-de-France Mobilités também financia quase todos os investimentos relacionados ao sistema de transporte público na região da Île-de-France, com exceção da infraestrutura do Grand Paris Express. Entre 2025 e 2034, a Île-de-France Mobilités está investindo mais de €36 bilhões e planeja levantar €21 bilhões em dívida durante esse período para financiar o plano de investimentos, principalmente na forma de Green Bonds. Para quaisquer dúvidas ou pedidos de informação, você pode entrar em contato com o departamento de financiamento no seguinte endereço: [email protected]

Classificações financeiras

Aa3 Negative

Moody's
(P-1)

A+ Stable

Fitch (F1+)

Documentos