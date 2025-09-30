Informações para investidores

A Île-de-France Mobilités é um ator importante na luta contra as mudanças climáticas. Assumindo plenamente seu papel e suas missões como autoridade organizadora da mobilidade em uma das principais regiões econômicas da Europa, está investindo massivamente em transporte público limpo e, de forma mais ampla, a favor da transição para uma economia de baixo carbono.

Assim, mais de 1.100 novos trens elétricos e trens RER operarão na rede até 2030, e toda a frota de ônibus está sendo gradualmente substituída por uma frota totalmente limpa até a mesma data. Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités está investindo na renovação energética da infraestrutura essencial para a operação desse material rodante, como depósitos e centros de manutenção. A Île-de-France Mobilités também está trabalhando para desenvolver mobilidade suave e limitar o transporte rodoviário. Com mais de 20.000 bicicletas eletricamente assistidas em circulação, esse serviço de aluguel possibilita a conversão dos moradores de Île-de-France para um novo modo de transporte sustentável.