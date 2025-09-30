Informações para investidores

Île-de-France Mobilités é a Autoridade Organizadora de Mobilidade (AOM) em Île-de-France. É responsável por organizar, financiar e desenvolver o serviço de transporte de passageiros, bem como coordenar todas as políticas relacionadas à mobilidade em nível regional.
APRESENTAÇÃO AO INVESTIDOR 2025
Encontre aqui a apresentação para investidores de 2025 da Île-de-France Mobilités (EN)
Para manter toda a rede funcionando diariamente, a Île-de-France Mobilités contrata empresas de transporte. A Île-de-France Mobilités também financia quase todos os investimentos relacionados ao sistema de transporte público na região da Île-de-France, com exceção da infraestrutura do Grand Paris Express. Entre 2025 e 2034, a Île-de-France Mobilités está investindo mais de €36 bilhões e planeja levantar €21 bilhões em dívida durante esse período para financiar o plano de investimentos, principalmente na forma de Green Bonds. Para quaisquer dúvidas ou pedidos de informação, você pode entrar em contato com o departamento de financiamento no seguinte endereço: [email protected]
Documentos
A Île-de-France Mobilités é um ator importante na luta contra as mudanças climáticas. Assumindo plenamente seu papel e suas missões como autoridade organizadora da mobilidade em uma das principais regiões econômicas da Europa, está investindo massivamente em transporte público limpo e, de forma mais ampla, a favor da transição para uma economia de baixo carbono.
Assim, mais de 1.100 novos trens elétricos e trens RER operarão na rede até 2030, e toda a frota de ônibus está sendo gradualmente substituída por uma frota totalmente limpa até a mesma data. Ao mesmo tempo, a Île-de-France Mobilités está investindo na renovação energética da infraestrutura essencial para a operação desse material rodante, como depósitos e centros de manutenção. A Île-de-France Mobilités também está trabalhando para desenvolver mobilidade suave e limitar o transporte rodoviário. Com mais de 20.000 bicicletas eletricamente assistidas em circulação, esse serviço de aluguel possibilita a conversão dos moradores de Île-de-France para um novo modo de transporte sustentável.
Île-de-France Mobilités é um órgão público local com o status de Estabelecimento Administrativo Público (EPA). Suas regras contábeis são as mesmas das autoridades locais, com a obrigação de ter um orçamento equilibrado e de recorrer a empréstimos apenas para financiar investimentos. Seus dois principais recursos são a receita de tarifas e o pagamento de mobilidade.
