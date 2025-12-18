Pesquisa de percepção: o que os passageiros pensam sobre transporte público em Île-de-France?

A percepção dos usuários é um indicador central para as Île-de-France Mobilités. Além das medidas técnicas, monitoramos de perto a experiência do transporte, a fim de enriquecer nosso conhecimento sobre o serviço prestado e orientar ações de melhoria.
Damos atenção especial à experiência diária do transporte, que é um reflexo essencial da qualidade do serviço público.
No primeiro semestre de 2025, 74.718 passageiros foram entrevistados para compartilhar sua visão sobre a rede da Île-de-France.
Descubra o resultado da pesquisa.
Linhas operadas pela RATP: pesquisa sobre a qualidade do serviço
A pontuação de satisfação semestral (primeiro semestre) das linhas operadas pela RATP, percebida pelos passageiros regulares pesquisados, é de 88,4%.
Percepção da qualidade do serviço nas linhas operadas pela RATP
Metodologia:
- 4 modos pesquisados: metrô, RER, bonde, ônibus
- 10 estações por linha
- 2 paradas por linha de ônibus levantadas de um total de 55 linhas operadas pela RATP
- 33.839 clientes regulares entrevistados presencialmente nos locais escolhidos (plataformas, estações e pontos de parada)
2025
A Île-de-France Mobilités coloca o passageiro no centro de suas preocupações. Por isso, além dos indicadores técnicos operacionais (pontualidade, disponibilidade de equipamentos, etc.), uma pesquisa mede a percepção da qualidade do serviço. Ele possibilita analisar os sentimentos dos usuários durante suas jornadas diárias. Essa pesquisa é muito importante, pois nos permite identificar as ações a serem tomadas como prioridade para atender às expectativas dos passageiros.
Pontuação semestral do indicador de percepção: 88,4%
Detalhes das pontuações por critério:
- Informação em situações normais: 93,6%
- Contato com passageiros: 96,1%
- Pontualidade: 90%
- Vendas e validação: 90,4%
- Acesso a estações, estações e pontos de parada: 86,1%
- Limpeza: 81,8%
- Informação em uma situação de perturbação: 83,7%
Pontuação anual do indicador por modo de transporte:
- RER: 83,3%
- Ônibus + bonde: 86,6%
- Bonde: 86,5%
- Metrô: 88,2%
Fonte: Île-de-France Mobilités
E no metrô, o que os passageiros regulares pensam da viagem?
No primeiro semestre de 2025, a linha 1 do metrô, 100% automática, obteve a melhor pontuação com 94,3% de satisfação dos passageiros.
Minha jornada de cliente nas linhas operadas pela RATP – Metro
Este infográfico descreve a experiência do cliente no metrô, dividida em três etapas: chegada à estação, espera na plataforma e viagem a bordo. Ilustrações acompanham os dados.
Quando chego ao meu posto habitual:
- Informações sobre a data prevista de retorno ao serviço em caso de falha : 81,2% de satisfação.
- Tempo de reparo da pane : 78% de satisfação.
- Operação dos elevadores na estação : 90,8% de satisfação.
- Operação das máquinas de venda automática de bilhetes de transporte : 90,4% de satisfação.
- Sinalização : 95,9% de satisfação.
- Operação de catracas e validadores de bilhetes de transporte : 91,7% de satisfação.
- Funcionamento das escadas rolantes no resort : 87,5% de satisfação.
- Limpeza na estação : 86,3% de satisfação.
Quando estou no cais:
- Informações nas telas : 94,4% de satisfação.
- Informação em forma de pôster : 94,7% de satisfação.
- Tempo de espera para entrar em contato com um corretor : 95,8% de satisfação.
- Eficiência do agente : 96,7% de satisfação.
- Amigável dos agentes : 97,6% de satisfação.
- Regularidade : 86,5% de satisfação.
Quando estou a bordo do metrô:
- Limpeza a bordo : 76,8% de satisfação.
Pontuação indicadora por linha:
- Linha 1: 94,3%
- Linha 2: 89,5%
- Linha 3: 88,2%
- Linha 3bis: 88,2%
- Linha 4: 90,1%
- Linha 5: 88,1%
- Linha 6: 87%
- Linha 7: 82,1%
- Linha 7bis: 82,1%
- Linha 8: 83,4%
- Linha 9: 87,9%
- Linha 10: 87,1%
- Linha 11: 88,8%
- Linha 12: 87,3%
- Linha 13: 83,2%
- Linha 14: 93%
Foque nas situações perturbadas:
- Taxa de recebimento de informações em situação perturbada : 62,2%
Entre aqueles que receberam informações:
- Prazo para informações : 89,4% de satisfação.
- Comunicação no momento da retomada : 78,8% de satisfação.
- Qualidade do anúncio em áudio : 86,4% de satisfação.
- Informações fornecidas sobre a causa : 81,7% de satisfação.
- Atualização das informações : 88,6% de satisfação.
- Utilidade da informação : 85,4% de satisfação.
Fonte: Île-de-France Mobilités – Resultados em 30 de junho de 2025.
As pontuações indicam a proporção de viajantes que dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos.
E nas linhas de ônibus e TVM?
Minha jornada do cliente nas linhas operadas pela RATP – Ônibus + TVM
Este infográfico descreve a experiência do cliente nos ônibus e no TVM (Trans-Val-de-Marne), divididos em duas etapas: no ponto de ônibus e a bordo do ônibus. Ilustrações acompanham os dados.
Quando chego à minha parada de sempre:
- Qualidade da parada na calçada : 90,8% de satisfação.
- Informações nas telas : 74,6% de satisfação.
- Informação em forma de cartaz: 86,3% de satisfação.
- Regularidade : 67,1% de satisfação.
Quando estou no ônibus:
- Operação de catracas e validadores de bilhetes de transporte : 95,6% de satisfação.
- Eficiência do agente : 93,2% de satisfação.
- Amigável dos agentes : 93,4% de satisfação.
- Limpeza a bordo : 87,7% de satisfação.
- Cumprimento das paradas solicitadas : 96,4% de satisfação.
Pontuação geral de satisfação:
- Pontuação do indicador BUS + TVM : 86,6% de satisfação.
Foque nas situações perturbadas:
- Taxa de recebimento de informações em situação de perturbação : 12,2%.
Daqueles que receberam informações:
- Prazo para informações : 84,7% de satisfação.
- Informações fornecidas sobre a causa : 82,7% de satisfação.
- Qualidade do anúncio : 85,8% de satisfação.
- Utilidade da informação : 84,4% de satisfação.
Fonte: Île-de-France Mobilités – Resultados em 30 de junho de 2025.
As pontuações indicam a proporção de viajantes que dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos.
Nas linhas de bonde
Mais uma vez, é a linha T6 que fica em primeiro lugar com 91,2% de satisfação.
Minha jornada de cliente nas linhas operadas pela RATP - bonde
Este infográfico ilustra a experiência do cliente nas linhas de bonde, em duas etapas: espera na plataforma e a viagem a bordo. Ilustrações visuais acompanham os dados.
Quando estou no cais:
- Informações nas telas: 90,2% de satisfação. Ilustração de uma tela de exibição.
- Operação das máquinas de venda automática de bilhetes de transporte: 84,2% de satisfação.
- Informação em forma de pôster: 94,1% de satisfação.
- Tempo de espera para entrar em contato com um corretor: 93,3% de satisfação.
- Amigabilidade dos agentes: 92,9% de satisfação.
- Eficiência do agente: 91,2% de satisfação.
- Limpeza na estação: 81% de satisfação.
- Regularidade: 83,9% de satisfação.
Quando estou a bordo do bonde:
- Operação de catracas e validadores de bilhetes de transporte: 91,5% de satisfação.
- Limpeza a bordo: 78,3% de satisfação.
Pontuação indicadora por linha:
- Q1: 80,5%
- Q2: 89,6%
- Q3A: 86,7%
- Q3b: 85,4%
- Q5: 90,6%
- Q6: 91,2%
- Q7: 90,5%
- Q8: 87,6%
Foque nas situações perturbadas:
- Taxa de recebimento de informações em situação de perturbação: 31,1%
- Atraso da informação: 84,8% de satisfação.
- Informações sobre a causa: 82% de satisfação.
- Qualidade das informações fornecidas: 89,2% de satisfação.
- Utilidade da informação: 87,3% de satisfação.
Fonte: Île-de-France Mobilités – Resultados em 30 de junho de 2025.
As pontuações indicam a proporção de viajantes que dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos.
E nas linhas RER operadas pela RATP?
Minha jornada do cliente nas linhas operadas pela RATP - RER
Este infográfico descreve a experiência do cliente nas linhas RER, dividida em três etapas: chegada à estação, espera na plataforma e viagem a bordo. Ilustrações acompanham os dados.
Quando chego ao meu posto habitual:
- Operação dos elevadores na estação: 85,7% de satisfação.
- Informações sobre a data prevista de retorno ao serviço em caso de falha: 71,8% de satisfação.
- Tempo de reparo da pane: 73,2% de satisfação.
- Sinalização: 94,2% de satisfação.
- Operação de catracas e validadores de bilhetes de transporte: 90,2% de satisfação.
- Operação das máquinas de venda automática de bilhetes de transporte: 87,2% de satisfação.
- Funcionamento das escadas rolantes no resort: 89,2% de satisfação.
- Limpeza na estação: 87,8% de satisfação.
Quando estou no cais:
- Informações nas telas: 91,8% de satisfação.
- Informação na forma de um pôster: 91,8% de satisfação.
- Tempo de espera para entrar em contato com um corretor: 94,1% de satisfação.
- Eficiência do agente: 97,1% de satisfação.
- Amigabilidade do seu interlocutor: 97,1% de satisfação.
- Regularidade: 74,5% de satisfação.
Quando eu estiver a bordo do RER:
- Conformidade com as estações planejadas atendidas: 92,2% de satisfação.
- Limpeza a bordo: 75,9% de satisfação.
Pontuação indicadora por linha:
- Linha A: 87,2%
- Linha B: 81,9%
Foque nas situações perturbadas:
- Taxa de recebimento de informações em situações de perturbação: 64,1%
- Prazo para informações: 83,2% de satisfação.
- Comunicação no momento da retomada: 69,6% de satisfação.
- Qualidade do anúncio de áudio: 85,3% de satisfação.
- Informações fornecidas sobre a causa: 76% de satisfação.
- Informações atualizadas: 77% de satisfação.
- Utilidade da informação: 80,6% de satisfação.
Fonte: Île-de-France Mobilités – Resultados em 30 de junho de 2025.
As pontuações indicam a proporção de viajantes que dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos.
Linhas operadas pela SNCF: pesquisa sobre a qualidade do serviço
A pontuação semestral de satisfação para as linhas operadas pela SNCF recebida pelos passageiros regulares pesquisados é de 79,9% para o ano de 2025.
Percepção da qualidade do serviço nas linhas operadas pela SNCF
Metodologia:
- 397 estações pesquisadas
- Nas 16 linhas das linhas de Transilien
- 40.879 clientes regulares entrevistados presencialmente nos cais
2025
A Île-de-France Mobilités coloca o passageiro no centro de suas preocupações. Por isso, além dos indicadores técnicos operacionais (pontualidade, disponibilidade de equipamentos, etc.), uma pesquisa mede a percepção da qualidade do serviço. Ele possibilita analisar os sentimentos dos usuários durante suas jornadas diárias. Essa pesquisa é muito importante porque nos permite identificar as ações a serem tomadas como prioridade para atender às expectativas dos passageiros.
Pontuação Anual do Indicador de Percepção: 79,9%
Detalhes das pontuações por critério:
- Informações em situações normais: 90,9%
- Contato com passageiros e limpeza dos espaços: 87,8%
- Pontualidade: 63,8%
- Vendas: 85,4%
- L'élévatique (elevadores/escadas rolantes): 86,1%
- Informação ao passageiro e gestão de situações perturbadas: 74,9%
Pontuação anual do indicador por linha:
- Linha D: 73,6%
- Linha E: 75,8%
- Linha B: 76,5%
- Linha C: 78%
- Linha P: 78,9%
- Linha T4: 83,5%
- Linha T12: 80,9%
- Linha A: 81,1%
- Linha J: 81,2%
- R-line: 81,7%
- Linha H: 83,2%
- Linha U: 84,1%
- Linha L: 84,6%
- Linha N: 85,1%
- Linha K: 85,4%
- Linha T13: 86,3%
- Linha T11: 87%
Fonte: Île-de-France Mobilités
Visão dos passageiros nas linhas operadas pela SNCF: o que os passageiros regulares pensam de sua viagem?
Minha jornada de cliente nas linhas operadas pela SNCF - Transilien
Este infográfico descreve a experiência do cliente nas linhas Transilien operadas pela SNCF, divididas em três etapas: chegada à estação, espera na plataforma e viagem a bordo do trem. Ilustrações acompanham os dados.
Quando chego ao meu posto habitual:
- Operação dos elevadores: 86,2% de satisfação.
- Sinalização: 94,1% de satisfação.
- Operação de validadores de bilhetes de transporte: catracas, portões, pilares: 92% de satisfação.
- Funcionamento das máquinas de venda automática: 78,7% de satisfação.
- Funcionamento das escadas rolantes: 86% de satisfação.
- Limpeza na estação: 87,5% de satisfação.
Quando estou no cais:
- Informações nas telas: 89,8% de satisfação. Ilustração de telas de exibição.
- Informações na forma de pôsteres em papel: 88,8% de satisfação.
- Eficiência dos agentes: 91,2% de satisfação.
- Simpatia dos agentes: 94,1% de satisfação.
- Cumprimento dos cronogramas/frequência: 63,8% de satisfação.
Quando estou no trem:
- Limpeza a bordo: 78,5% de satisfação.
Fonte: Île-de-France Mobilités
Em situações de trânsito perturbado, qual é a opinião dos viajantes regulares?
E o que pensam os passageiros da Île-de-France que passaram por uma situação perturbada no transporte nos últimos dois dias nas linhas operadas pela SNCF?
Foco em situações perturbadas (linhas operadas pela SNCF - Transilien)
Este infográfico detalha informações e comunicação sobre passageiros durante situações de perturbação nas linhas Transilien operadas pela SNCF. Ele é dividido em duas partes: na plataforma e no trem.
Taxa de recebimento de informações em situação de perturbação: 53,7%
Quando estou no cais:
- Prazo para informações: 71,3% de satisfação.
- Elementos comunicados no horário de reinício do tráfego/horário do próximo trem/bonde: 66,6% de satisfação.
- Qualidade do som do anúncio: 84,8% de satisfação.
- Informações fornecidas sobre a causa da interrupção: 68% de satisfação.
- Qualidade das informações fornecidas sobre soluções alternativas: 82,2% de satisfação.
- Atualização das informações: 75,7% de satisfação.
- Suporte da SNCF para fornecer informações em situação de perturbação: 76,1% de satisfação.
No cais (detalhes das pontuações por critério em situação perturbada): Ilustração de ícones representando cada critério.
- Atraso na informação: 70,4%
- Horário de reinício/próximo trem: 65,8%
- Qualidade do som: 85,4%
- Informação da causa: 67,1%
- Alternativas: 82,2%
- Informações atualizadas: 75,4%
- Cobertura da SNCF: 76,1%
A bordo (detalhes das pontuações por critério em situação de perturbação):
- Hora de Informar: 73,9%
- Horário de reinício/próximo trem: 68,9%
- Qualidade de som: 83,4%
- Informação da causa: 70,6%
- Alternativas: 82,3%
- Desconto: 76,5%
- Cobertura da SNCF: 76,1%
Fonte: Île-de-France Mobilités - Resultados em 30 de junho de 2025
As pontuações indicam a proporção de viajantes que dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos. Para as linhas T4, T11 e o ramal Esbly-Crécy da linha P (atualmente T14), apenas as inspeções realizadas entre 1º de janeiro e 22 de março são consideradas para as linhas Transilien operadas pela SNCF.
Ao longo do ano, a Île-de-France Mobilités realiza mais de 145.000 levantamentos nas linhas operadas pela SNCF e RATP, para questionar a satisfação dos passageiros e melhorar a rede de transporte público.