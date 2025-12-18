Escritório

Atualizado em

O conselho é composto por 11 membros responsáveis pela organização do conselho de diretores.

  • Presidente
    Valérie Pécresse
  • Vice-Presidente representando o Conselho Regional da Île-de-France
    Grégoire de Lasteyrie
  • Vice-presidente representando a cidade de Paris
    David Belliard
  • Vice-presidente representando os conselhos departamentais dos subúrbios internos
    Eric Berdoati
  • Vice-presidente representando os conselhos departamentais da Grande Couronne
    Brice Rabaste
  • Presidente da Comissão de Abastecimento de Transporte (COT)
    Olivier Capitanio
  • Presidente da Comissão de Projetos de Infraestrutura (CPI)
    Marianne Duranton
  • Presidente do Comitê Econômico e Tarifário (CET)
    Patrick Stefanini
  • Presidente da Comissão de Qualidade de Serviço, Ar, Acessibilidade e Relações com o Usuário (CQSAAU)
    Delphine Burkli
  • Representante da Câmara de Comércio e Indústria Paris – Região da Île-de-France
    Dominique Restino
  • Representante dos presidentes dos estabelecimentos públicos de cooperação intermunicipal da Île-de-France
    Pascal Dol