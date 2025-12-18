- Presidente
Valérie Pécresse
- Vice-Presidente representando o Conselho Regional da Île-de-France
Grégoire de Lasteyrie
- Vice-presidente representando a cidade de Paris
David Belliard
- Vice-presidente representando os conselhos departamentais dos subúrbios internos
Eric Berdoati
- Vice-presidente representando os conselhos departamentais da Grande Couronne
Brice Rabaste
- Presidente da Comissão de Abastecimento de Transporte (COT)
Olivier Capitanio
- Presidente da Comissão de Projetos de Infraestrutura (CPI)
Marianne Duranton
- Presidente do Comitê Econômico e Tarifário (CET)
Patrick Stefanini
- Presidente da Comissão de Qualidade de Serviço, Ar, Acessibilidade e Relações com o Usuário (CQSAAU)
Delphine Burkli
- Representante da Câmara de Comércio e Indústria Paris – Região da Île-de-France
Dominique Restino
- Representante dos presidentes dos estabelecimentos públicos de cooperação intermunicipal da Île-de-France
Pascal Dol
Escritório
O conselho é composto por 11 membros responsáveis pela organização do conselho de diretores.