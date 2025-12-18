As deliberações do Conselho definiram o ritmo dos projetos e possibilitaram a validação das principais etapas. Essas deliberações são publicadas no site da Île-de-France Mobilités e podem ser consultadas nesta seção.
Conselho de Administração
O Conselho é presidido pela Presidente do Conselho Regional da Île-de-France, Valérie Pécresse. Ela se reúne pelo menos 6 vezes por ano e, com a frequência que o bom funcionamento do estabelecimento exigir, promova e defina políticas de transporte na Île-de-France e decida os meios de sua implementação.